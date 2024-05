Quelle est la durée de vie (moyenne) d’une batterie de stockage résidentielle ?

Le marché des accumulateurs résidentiels a connu un essor considérable en Europe, depuis la crise en Ukraine, en raison de la hausse des prix de l’énergie. En seulement un an (2021-2022), le nombre d’installations est passé de 650 000 à plus d’un million, selon SolarPower Europe, et cela devrait tripler d’ici à 2026. En France, c’est encore un marché de niche, mais qui tend à s’accroître à cause des tarifs croissants de l’électricité. D’après les chiffres du cabinet d’analyse LCP Delta, environ 566 000 foyers français étaient équipés de systèmes photovoltaïques et seuls un millier ont installé une batterie de stockage domestique vers la fin de l’année 2022. Actuellement, de plus en plus de Français se tournent vers ce type de dispositif pour réduire leurs factures énergétiques. prévoyez-vous d’en installer chez vous ? Pensez à tenir compte de sa durée de vie, car c’est un facteur majeur !

La durée de vie moyenne des différents types de batteries domestiques

La durée de vie des différents types de batteries domestiques proposés sur le marché n’est pas la même. Celles au plomb, par exemple, peuvent durer en moyenne de 5 à 15 ans, en fonction de leur utilisation et de leur entretien. Réputées pour leur robustesse et leur capacité à tolérer des décharges plus profondes, les modèles lithium-ion, quant à eux, durent généralement de 10 à 20 ans. Ils sont toutefois beaucoup plus onéreux que les batteries au plomb. Hormis la durée de vie, le nombre de cycles d’utilisation est un élément à ne pas négliger dans le choix d’un accumulateur de stockage résidentiel.

Les facteurs pouvant réduire leur durée de vie

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’usure de votre batterie domestique, entre autres le nombre de cycles de charge et de décharge. Ce dispositif a un nombre limité de cycles et si celui-ci est dépassé, sa durée de vie peut être réduite de 20 %, ainsi que sa performance. La surcharge, la charge d’entretien et la décharge profonde fréquente risquent également de l’endommager. Le fait de charger une batterie qui est complètement chargée peut engendrer une surchauffe et, éventuellement, un risque d’incendie. En outre, si vous chargez continuellement l’appareil jusqu’à 100 %, des pertes de capacité se produisent inévitablement. Il en est de même si vous le laissez se décharger entièrement, ou encore si vous l’exposez à des températures extrêmes (très chaudes ou très froides). La température ambiante a un impact significatif sur la durée de vie de ces appareils.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie de stockage résidentielle ?

Pour optimiser la durée de vie de votre appareil, certaines mesures doivent être prises. Tout d’abord, assurez-vous de le placer dans un endroit frais et sec (entre -10 et 45 °C pour le stockage et 10 et 40 °C pour l’utilisation), où vous pouvez le contrôler et l’entretenir aisément. En effet, une maintenance et un contrôle réguliers sont de mise pour un fonctionnement optimal : mise à jour du logiciel utilisé par la batterie, nettoyage des bornes, vérification du niveau de charge (tous les trois mois au minimum), d’une éventuelle fuite ou corrosion, etc.

Ensuite, évitez de trop charger votre batterie résidentielle, ou encore la laisser se décharger entièrement. Il est recommandé de maintenir un niveau de charge d'au moins 20 %, surtout pour les batteries Lithium. Pour finir, si vous utilisez des modèles en série, ils doivent être maintenus à la même charge, car leur tension peut varier. Bien entendu, il faut faire attention aux manipulations brutales, pour éviter d'altérer leur performance et leur longévité.