Dans un monde ayant besoin de moyens de stockage énergétique sûrs, efficaces et durables, les innovations ne manquent pas. Aux États-Unis, la start-up Amptricity a par exemple, mis au point une batterie à semi-conducteurs promettant des performances et une durabilité accrues. Portant le même nom, l’appareil se veut simultanément ininflammable et non toxique. Il élimine ainsi les risques d’explosion inhérents aux batteries au lithium. Certes, il s’agit d’un accumulateur conçu pour un usage résidentiel, mais son fabricant affirme qu’il convient également aux applications commerciales légères. L’Amptricity repose sur une conception brevetée qui assure un rendement élevé. À cela s’ajoute une durée de vie exceptionnellement longue.

Une durée de vie remarquable

Avec un taux de rétention annuel de plus de 96 %, l’Amptricity figure d’après la marque américaine parmi les batteries les plus performantes jamais conçues en termes efficacité de stockage d’énergie. On sait aussi qu’elle possède une capacité supérieure à 500 Ah. Une valeur qui peut monter jusqu’à 3 000. Fait intéressant, le dispositif est donné comme supportant 11 000 cycles. Il est donc censé durer plus longtemps que les batteries lithium-ion. À cet égard, l’entreprise promet une durée de vie trois fois supérieure à celle de ces dernières. C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que le produit est couvert par une garantie à vie.

Réduire les dépenses énergétiques

L’Amptricity a été conçu pour pouvoir servir d’alimentation de secours en cas de catastrophe naturelle ou lors d’une panne de courant. Il pourra également être utilisé dans le but de réduire la facture énergétique en jouant sur les variations du prix de l’énergie. Pour cela, il faudra recharger la batterie aux heures où les coûts de l’énergie sont les plus bas. L’électricité stockée pourra ensuite être libérée lorsque lesdits coûts sont les plus élevés. Dans les deux cas, la société américaine promet un fonctionnement sûr grâce à un risque d’emballement thermique quasi nul. Sa capacité à fonctionner en toute sécurité dans des conditions de froid ou de chaleur extrêmes figurerait aussi parmi l’une des particularités de cette solution de stockage énergétique innovante.

Une batterie résidentielle 100 % recyclable

Par ailleurs, l’Amptricity serait entièrement recyclable. Il conviendrait aux ménages équipés ou non de panneaux solaires photovoltaïques. Damir Perge, PDG et co-fondateur d’Amptricity, a souligné que les propriétaires de modules solaires seront séduits par nos systèmes de stockage énergétique à l’état solide pour leurs performances améliorées. De plus, ces systèmes sont sécurisés, non toxiques et complètement recyclables, ce qui les rend particulièrement attrayants.

À noter que ces batteries à semi-conducteurs sont d'ores et déjà disponibles en précommande sur le site web de l'entreprise pour une livraison à partir de ce deuxième trimestre 2024. Les modèles domestiques possèdent des capacités allant de 12 kWh à 48 kWh, contre 60 kWh à 80 kWh pour les variantes à usage commercial. Plus d'infos : amptricity.com.