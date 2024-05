SOLIX X1 : Anker dévoile une nouvelle batterie de stockage résidentielle et murale de 180 kWh

Les systèmes de stockage d’énergie domestique tendent à se démocratiser en raison de la hausse des prix de l’électricité. À titre d’exemple, depuis le 1ᵉʳ février 2024, les tarifs de l’électricité ont augmenté de 9,8 % pour les tarifs heures pleines/creuses et de 8,6 % pour ceux de base. Une hausse légèrement freinée avec la décision récente du Parlement européen en faveur d’une réforme du marché de l’électricité. Face à ce contexte économique actuel, un nombre grandissant de ménages adoptent un mode vie plus « propre » et se tournant notamment vers l’autoconsommation et le stockage d’énergie. Pour faciliter cette transition, l’entreprise Anker propose une batterie résidentielle innovante qui resterait pleinement opérationnelle jusqu’à 3 000 cycles de charge.

Un dispositif doté de plusieurs fonctions intelligentes

La SOLIX X1 se veut être « modulaire » grâce à ses fonctionnalités intelligentes. La fonction « Storm Guard », par exemple, détecte les coupures de courant et permet à la batterie de stockage de basculer automatiquement en mode hors réseau, en moins de 20 secondes. La fonction « NEM 3.0 » permet aux utilisateurs d’économiser sur leurs factures d’énergie et de réaliser des profits. En effet, avec ce mode, ils peuvent de charger la SOLIX X1 en journée, pendant les heures creuses où le prix du kWh est le moins cher, et consommer l’électricité lorsque le coût du kWh est le plus élevé. Il est à noter que la capacité de stockage de cette batterie domestique est de 5 à 180 kWh, tandis que sa puissance de sortie est de 3 à 36 kW.

Une batterie domestique au design minimaliste et ultrafin

La SOLIX X1 arbore un design minimaliste et ultrafin, qui s’adapte à tout type d’espace. Avec ses 150 mm d’épaisseur et ses dimensions de 800 × 917 × 180 cm, elle peut être placée au sol ou fixée facilement à un mur. Cette batterie de stockage résidentielle utilisant la technologie lithium-fer-phosphate (LFP ou LiFePO4) peut être installée aussi bien dans la maison qu’à l’extérieur. Bien qu’elle soit compacte et ultra-mince, la SOLIX X1 serait robuste et performante, et bénéficierait d’une densité énergétique élevée (8,7 W/pi³), ainsi que d’une excellente durée de vie (plus de 10 ans). Selon Anker, celle-ci peut maintenir sa pleine puissance à des températures allant de -20 à 55 °C. Elle est dotée d’un optimiseur d’énergie innovant, lui permettant de se charger et de se décharger indépendamment pour réduire les pertes de capacité.

Une application dédiée pour piloter sa consommation énergétique

Les utilisateurs peuvent également surveiller et de contrôler leur consommation d’énergie, grâce à une application dédiée. Celle-ci fournit des statistiques détaillées en temps réel. Comme pour les autres batteries de stockage de la marque Anker, telles que la SOLIX F3800, tout a été pensé pour faciliter la gestion du système de stockage d’énergie. D’ailleurs, l’affichage du dispositif lui-même est conçu pour être facile à utiliser. Pour information, la SOLIX X1 est conçue pour accueillir des extensions. Grâce à sa conception modulaire, elle peut accueillir jusqu’à six batteries supplémentaires, par système (30 kWh) ou en parallèle (180 kWh).

Bien entendu, chaque accumulateur ajouté se connecte au système sans perte d’énergie. Anker a souligné que cette batterie résidentielle a obtenu quatre certifications clés du groupe CSA, à savoir UL 9540, UL 9540A, UL 1741 et UL 1973, qui sont toutes des normes de sécurité nord-américaines pour ces types de dispositifs. Ce dispositif n’est pour le moment disponible qu’en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Plus d’informations : anker.com. Seriez-vous intéressé par cette solution de stockage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .