Anker dévoile la Solix F3800, une batterie nomade d’une capacité de stockage de 3,84 kWh

Chez les foyers qui passent à l’énergie solaire, il est crucial de disposer d’une excellente solution de stockage d’électricité domestique pour atteindre une autosuffisance énergétique. Ainsi, les particuliers peuvent utiliser l’énergie stockée lorsque les panneaux solaires ne produisent pas la nuit et par temps couvert. Pour ce faire, ils devraient s’équiper de batteries domestiques efficaces. L’idéal est de choisir des modèles mobiles qui peuvent être employés à la maison, au jardin, dans le camping-car, etc. Mais pour certains foyers qui dépendent encore du réseau, ces batteries leur permettent de se protéger des coupures de courant. Aujourd’hui, les entreprises qui se lancent dans la fabrication de ces accumulateurs domestiques se multiplient. Parmi les leaders dans le secteur, Anker a récemment présenté sa nouvelle technologie de batterie nomade Anker Solix F3800. Dans cet article, nous vous invitons à en apprendre plus sur cette innovation.

Les caractéristiques de cette nouvelle station électrique

Avec une sortie électrique de 6 000 W (230 V), cette batterie sur roues possède une capacité de stockage de 3,84 kWh. Elle est conçue pour accueillir des extensions. Son utilisateur pourra y connecter jusqu’à six batteries supplémentaires pour atteindre une capacité jusqu’à 26,88 kWh. D’ailleurs, il est possible d’associer deux modules d’Anker Solix F3800 afin d’obtenir une sortie électrique de 12 000 W. Dans ce cas, la capacité du système peut monter jusqu’à 53,8 kWh, en y ajoutant douze batteries supplémentaires. Il est à noter qu’avec un module Anker Solix F3800, l’utilisateur peut alimenter simultanément une machine à café (800 W), une machine à pain (800 W) et un sèche-linge (4 000 W).

Concernant les modes de recharge de cette technologie, on a le choix de la brancher sur une prise murale ou de la connecter à deux panneaux solaires de 1 200 W / 60 V chacun. Cette station électrique se recharge à plus de 80 % en environ deux heures sur secteur et en environ une heure et demie via un système photovoltaïque. En option, elle peut être couplée à un commutateur de transfert afin qu’elle puisse prendre automatiquement le relais en cas de coupure de courant. Outre cela, elle permet à ses usagers de réduire leur facture d’énergie, en la rechargeant pendant les heures creuses (coût d’électricité plus abordable). Cela aide également à atténuer la tension subie par le réseau lors des pointes de consommation.

Les principaux avantages de cette batterie nomade

La station électrique Anker Solix F3800 pourrait désormais remplacer les groupes électrogènes à essence polluants et bruyants. En effet, elle peut être associée à une installation photovoltaïque fournissant une entrée solaire de 2 400 W pour alimenter divers appareils électriques domestiques. Grâce à l’application Anker, les utilisateurs peuvent mieux contrôler leur consommation d’électricité. Cette solution de stockage d’énergie moderne est aussi appréciée pour sa conception mobile. Sa poignée et ses roues permettent de la déplacer aisément. Cette batterie nomade peut ainsi servir à alimenter les appareils dans un camping-car.

En outre, Anker Solix F3800 est capable de recharger directement les véhicules électriques à 6 000 W / 230 V, selon son fabricant. Cela ne nécessite aucun accessoire de recharge complexe. Il faut seulement brancher le câble d’alimentation au VE. Cette batterie de secours peut fournir une quantité d’énergie suffisante pour rouler environ 20 km. Il est à préciser que celle-ci est composée de cellules au lithium fer phosphate (LiFePO4) possédant une durée de vie de plus de 10 ans (3 000 cycles). Elle est équipée d’un système de contrôle intelligent de la température, optimisant la sécurité d’utilisation. Plus d’informations : Anker. Que pensez-vous de cette batterie ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risque potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez