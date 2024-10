LG dévoile une gamme de batteries résidentielles (jusqu’à 57,6 kWh) dédiées à l’autoconsommation

La société LG Energy Solution, anciennement connue sous l’appellation LG Chem, compte parmi les principaux fabricants mondiaux de batteries au lithium. Avec une part de marché estimée à 20 %, selon des chiffres publiés sur le site de JYC Battery, elle se positionne non loin de CATL (Contemporary Amperex Technology) et de Panasonic Corporation dans le classement des plus grands acteurs de ce secteur. Hormis les produits destinés aux voitures électriques, l’entreprise sud-coréenne commercialise des batteries résidentielles, dont les plus connues sont les LG RESU Prime et la LG Home 8. Si les dispositifs proposés par la société séduisent de nombreux consommateurs, ils possèdent des caractéristiques spécifiques, un certain nombre d’atouts et quelques inconvénients qu’il faut connaître avant tout achat.

Les RESU Prime : des batteries destinées aux nouvelles installations

La batterie RESU Prime de LG Energy Solution est disponible en deux différents modèles. La 10H Prime a une capacité de 9,6 kWh, pour 5,0 kW de puissance. La 16H, quant à elle, est capable de stocker jusqu’à 16 kWh d’énergie et sa puissance est estimée à 7,0 kW. Les batteries de la société sud-coréenne se différencient également au niveau de leur taille. Les principaux avantages de ces deux dispositifs résident dans leur taux d’efficacité de 95 % et leur côté modulaire. En fonction de ses besoins, un ménage peut combiner plusieurs 10H Prime pour atteindre une capacité de 19,2 kWh ou des modules de 16H, pour bénéficier d’un système de stockage de 32 kWh. Concernant les inconvénients, ces batteries résidentielles sont généralement réservées aux nouvelles installations. En effet, elles fournissent un courant continu (DC) et nécessitent donc la mise en place d’un onduleur hybride séparé. Par ailleurs, elles ne proposent aucune fonctionnalité avancée.

La Home 8 : une batterie résidentielle idéale pour stocker une importante quantité d’énergie

À l’instar des RESU Prime, la LG Home 8 est un système de stockage d’énergie modulaire. Toutefois, elle permet de bénéficier d’une capacité nettement plus élevée que la 10H et la 16H. En effet, il est possible de combiner jusqu’à 4 modules de 14,4 kWh pour créer un dispositif de 57,6 kWh. D’autre part, cette batterie résidentielle met à la disposition des ménages diverses fonctionnalités. Celles-ci permettant, entre autres, de mieux gérer les charges et les décharges, de faire un suivi de leur consommation et de surveiller la production de leurs panneaux photovoltaïques. Parmi les faiblesses de ce dispositif de stockage, on peut citer son taux d’efficacité de 90 % et son prix relativement élevé, par rapport aux deux autres produits de LG. Il est à noter que la Home 8 fournit directement un courant alternatif et ne nécessite pas d’onduleur hybride, contrairement aux RESU Prime.

Quid de la garantie ?

Les trois systèmes de stockage d’énergie proposés par LG Energy Solution bénéficient d’une garantie de 10 ans, avec une rétention minimum de 70 % de la capacité d’origine, ainsi qu’une limite totale de fonctionnement. Cette dernière est différente, en fonction des modèles. Pour la 10H, la 16H et la Home 8, elle est respectivement de 32 MWh, de 54 MWh et de 59,8 MWh. Pour information, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment leurs fonctionnalités, ces trois systèmes de stockage résidentiels de LG ne rivalisent pas avec des batteries comme la Tesla Powerwall 3.

Néanmoins, ils peuvent se présenter comme d’excellentes solutions pour ceux qui souhaitent investir dans des dispositifs relativement abordables, possédant une capacité suffisamment importante pour améliorer leur taux d’autoconsommation. Plus d’informations sur le site LG. Possédez-vous une solution de stockage d’énergie résidentielle et quel est votre retour d’expérience ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .