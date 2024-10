Hoymiles dévoile la « Micro Storage », une batterie domestique de balcon de 2,24 kWh

Depuis quelques années, les modules photovoltaïques ont le vent en poupe en raison de leurs avantages écologiques et économiques. En France, par exemple, on a enregistré une augmentation de 13 % en nombre d’installations et de 10 % en puissance, par rapport à l’an dernier. Selon des chiffres publiés sur ECOinfos, le parc photovoltaïque français est passé de 891 960 à 1 010 481 installations en seulement un an. Actuellement, de plus en plus de foyers s’équipent de panneaux solaires et utilisent des solutions de stockage domestique pour stocker le surplus d’électricité, assurer un approvisionnement continu en énergie et réduire leurs factures énergétiques. Pour répondre aux besoins des utilisateurs, l’entreprise chinoise Hoymiles a récemment lancé un système de stockage d’énergie pour balcon ultra-pratique et simple d’installation : le Micro Storage (MS).

Le premier système de stockage d’énergie pour balcon couplé au CA

D’une dimension de 455 × 220 × 457 mm, le Micro Storage de Hoymiles est le premier et le seul système de stockage d’énergie pour balcon couplé au courant alternatif proposé sur le marché. Il est équipé d’un module combo Bluetooth Wi-Fi et d’une batterie LiFePO4 intégrée de 2,24 kWh, dont la durée de vie est supérieure à 6 000 cycles. Le fabricant chinois a opté pour une conception 4-en-1 pour une installation plus rapide et un coût réduit. Pour information, Hoymiles a présenté son nouveau système de stockage solaire sur balcon au mois de juin, à Munich. Lors de l’événement de lancement, le MS n’a pas manqué de susciter l’intérêt de nombreux experts du secteur et partenaires de la marque, venus assister à sa présentation.

Un dispositif facile à installer et compatible avec toutes les marques de micro-onduleurs

Le Micro Storage se veut être pratique et simple d’installation, car il est conçu pour être installé en seulement 7 secondes. En effet, après avoir débranché le micro-onduleur, il suffit de le connecter entre celui-ci et l’alimentation. À noter que ce dispositif de stockage solaire à couplage CA est compatible avec toutes les marques de micro-onduleurs disponibles sur le marché, contrairement aux systèmes de stockage d’énergie à couplage CC. Il est destiné aux utilisateurs en quête d’un modèle prêt à l’emploi, pouvant être utilisé avec les panneaux solaires existants. L’entreprise spécialisée dans les micro-onduleurs photovoltaïques propose une garantie de 10 ans pour cet appareil révolutionnaire.

Mode hors réseau et mode « heures creuses » disponibles

Le MS possède d’autres avantages utiles au quotidien, tels que le mode « heures creuses » (TOU ou Time of Use), permettant aux utilisateurs d’économiser sur leurs factures d’énergie. Celui-ci permet au Micro Storage de se recharger automatiquement pendant les heures creuses et de se décharger pendant les heures de pointe, durant laquelle le prix de l’électricité est le plus élevé. Par ailleurs, l’entreprise chinoise indique que c’est l’une des rares solutions de stockage offrant un mode hors réseau. Il peut servir d’alimentation de secours dans les régions où l’électricité du réseau est instable, ou tout simplement servir d’alimentation portable lors d’un camping. Les utilisateurs peuvent l’utiliser en cas de nécessité, durant leurs activités en plein air. Pour information, Hoymiles affirme que le MS est le premier produit de micro-stockage à avoir reçu la certification de cybersécurité TÜV Rheinland. Plus d’informations ici. Ce modèle de batterie résidentielle serait-il susceptible de vous intérresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .