Test et prise en main de la (mini) station électrique portable BLUETTI AC70 (1000 W / 768 Wh)

Que ferez-vous lors des vacances de printemps ? Peut-être avez-vous prévu de partir quelques jours à la découverte d’un ravissant coin de France. Vous avez loué ou acheté un camping-car pour partir à l’aventure, mais ne souhaitez pas vous établir dans un camping. Il n’empêche que vous aurez besoin d’électricité pour vous éclairer, réchauffer votre café, ou charger votre smartphone. Pourquoi, dans ce cas, ne pas investir dans une station électrique portable ? Nous avons eu l’occasion de tester la station électrique portable BLUETTI AC70 1000 W / 768 Wh, vendue au prix de 549 € au lieu de 749 € actuellement sur Amazon (pensez à cocher le bon de réduction de 30 %) ou sur le site officiel. Et, voici notre retour d’expérience.

Déballage et présentation

La station électrique portable BLUETTI AC70 est livré dans un double carton. Le générateur électrique et les accessoires sont parfaitement protégés. La station dispose de’une seule poignée pour faciliter son transport. Le design est soigné et les matériaux de bonnes qualités, fidèle à la réputation de la marque. La (mini) station électrique portable BLUETTI ressemble beaucoup à l’AC70P. D’une couleur orange, cette dernière possède en effet une fonction de recharge sans fil (absente sur AC70), et la capacité de l’AC70P est de 864 Wh, contre 768 Wh pour AC70.

Le contenu de l’emballage est assez succinct. Nous avons la station, un cordon d’alimentation secteur (220 V), une prise allume-cigare et un cordon pour la connecter à un panneau solaire. Nous avons également une petite notice et un certificat de garantie (cinq ans).

Installation et prise en main

La station électrique portable BLUETTI AC70 s’appaire avec l’application Bluetti en quelques secondes, il suffit d’activer le Bluetooth pour que cette dernière soit reconnue instantanément, aucune galère. Elle est légère et la poignée unique est très commode pour son transport.

Quels sont les points essentiels à connaître ?

Voici les quelques points essentiels à connaître avant de vous laisser tenter par cet achat. Cependant, nous reviendrons plus en détail sur certains d’entre eux, dans la suite de notre test. La station électrique portable se dote d’une puissance nominale de 1 000 W et d’une capacité de levage de 2 000 W. Avec une capacité de batterie étendue de 768 Wh, elle assure plus de 3 000 cycles de charge, ce qui vous laisse le temps de voir venir. Cela est rendu possible grâce à une batterie longue durée LiFePO₄ intégrée. Pour la recharge, vous ne serez pas pris au dépourvu. En effet, elle propose une recharge turbo de 950 W, permettant d’atteindre 80 % de la capacité en seulement 45 minutes.

Il est également possible de lui ajouter des panneaux solaires pour une recharge de 500 W en seulement deux heures (nous ne pouvons pas le confirmer à cause de la météo). Du côté des appareils à charger, vous aurez, là encore, le choix, puisqu’elle s’équipe de sept prises différentes conçues pour répondre à divers besoins de charge. Enfin, et plus techniquement, elle dispose d’un système d’alimentation sans interruption (UPS), qui garantit une transition transparente en seulement 20 ms en cas de coupure de courant. Couplée à une application, vous pouvez gérer la station intelligemment, et surtout surveiller à distance, l’état de sa batterie, pour ne jamais être à court de courant.

Focus sur les entrées, les sorties, et les différents temps de charge

La polyvalence de la station BLUETTI AC 70 1000 W / 768 Wh est assez impressionnante, pour un prix si bas.

Les sorties

En effet, en termes de sorties, elle dispose de deux prises murales (230 V/4,3 A, 1 000W au total) pour alimenter efficacement vos appareils domestiques ou mobiles comme un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Pour vos appareils comme les smartphones, ou les lampes rechargeables, elle se dote de deux ports USB-C (100 W) et de deux ports USB-A (5 V/3 A, 12 W au total). La recharge simultanée de plusieurs appareils ne lui posera aucun problème d’ailleurs. Enfin, si vous avez encore un appareil qui se branche sur allume-cigare, comme un gonfleur de matelas, ou une cafetière de voyage, ou encore votre glacière, vous trouverez également un port allume-cigare de 12 V.

Les entrées

Pour recharger votre station électrique portable, là encore, vous aurez plusieurs choix possibles. Tout d’abord, vous pourrez la recharger sur une prise secteur d’une puissance maximale de 950 W pour une recharge rapide et efficace. En lui ajoutant des panneaux solaires, vous profiterez de l’entrée solaire rapide de 500 W (12 V-58 VDC, 10 A) permettant une recharge complète en 2,8 à 3,3 heures (500 W au maximum). Enfin, en cas d’urgence, elle peut aussi être rechargée via l’allume-cigare de votre voiture, ou de votre camping-car.

Les différents temps de charge

Les temps de charge varient en fonction du dispositif choisi. Ainsi, en choisissant la recharge sur secteur, elle sera chargée en 1,3 à 1,6 heure avec la fonction de recharge turbo de 850 W. La recharge solaire s’effectuera, elle, en 2,8 à 3,3 heures avec une puissance maximale de 500 W. Enfin, sachez que la station électrique portable BLUETTI AC 70 1000 W / 768 Wh dispose d’un arrêt automatique lorsque la charge est complète. Un dispositif qui permet d’éviter les surcharges et la détérioration de la station électrique portable.

Focus sur la batterie de la station électrique portable BLUETTI AC 70

La batterie de cette station électrique portable intègre l’une des technologies les plus sûres actuellement : la LiFePO₄ qui lui assure une sécurité et une durabilité exceptionnelles. Avec une capacité de 768 Wh (32 V, 24 Ah), elle peut fournir une puissance de sortie allant jusqu’à 1 000 W, répondant ainsi à une variété d’applications énergétiques. De plus, elle s’équipe d’un système intelligent de gestion de batterie (BMS), qui prévient efficacement tout dommage potentiel. De plus, la batterie est garantie cinq ans. Cependant, la marque recommande, en cas de non-utilisation prolongée, d’effectuer une recharge à 80 % tous les 3 à 6 mois, garantissant ainsi une performance constante.

Pourquoi investir dans une station électrique portable ?

Une station électrique portable, aussi appelée Power Station, est un dispositif qui permet de stocker de l’énergie pour vos appareils. Couplée à un panneau solaire, elle peut, de plus, vous permettre de stocker de l’énergie gratuitement. Plusieurs utilisations sont possibles grâce à une station électrique portable, que ce soit à domicile, en plein air, ou en camping. Mais, elle peut aussi surseoir à vos besoins, en cas de panne de courant, par exemple. Elle vous fournira de l’électricité pour alimenter des lampes, des chargeurs de téléphone, des radios et d’autres dispositifs essentiels.

Une station électrique portable peut aussi sauver des vies, et c’est un aspect un peu moins connu de ce type d’appareils. En effet, certaines personnes dépendent d’appareils électriques, tels que des respirateurs ou des pompes à insuline. Posséder une station électrique portable pour ces personnes est un gage de sécurité, d’avoir toujours une source de courant disponible. Et, évidemment, pour un côté un peu plus festif, les stations électriques portables, vous permettront d’apporter le courant dans des endroits dénués de tous réseaux électriques. La station électrique portable BLUETTI 1000 W / 768 Wh est tout à fait capable de répondre à tous ces besoins.

Conclusion

La (mini) station électrique portable BLUETTI AC70 est compacte et très légère. Parfait pour les artisans qui souhaitent alimenter leurs outillages (artisans ou bricoleurs), les « vanlifers » pour le camping ou en dépannage à la maison ou au jardin. Attention, elle n’est pas certifiée IP65 (étanchéité) et elle ne possède pas de charge sans fil (comme la AC 200 Max), mais ça ce n’est pas rédhibitoire. Elle est actuellement vendue au prix de 549 € au lieu de 749 € actuellement sur Amazon (pensez à cocher le bon de réduction de 30 %) ou sur le site officiel, pendant les soldes de Printemps (du 5 au 25 mars). C’est le moment d’en profiter, peut-être ?

Les plus

Légère

Compact

De nombreuses connectiques

Les moins

Pas de charge à induction (anecdotique)

Pas IP65 (résistante à l’eau)

Quelques autres caractéristiques techniques importantes

Système de gestion : BMS, Contrôleur MPPT, etc.

App mobile : oui

Recharge en cours de passage : oui

Poids : environ 10,2 kg

Dimensions : 314 mm × 209,5 mm × 255,8 mm

Température de charge : 0 °C – 40 °C

Température de décharge : -20 °C – +40 °C

Température de stockage : -20 °C – +40 °C

Garantie : 5 ans

Accessoires : câble de charge AC, câble de charge de voiture, câble de charge solaire.

