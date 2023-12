BLUETTI AC200MAX : notre avis et test de la station électrique portable la plus complète du marché

Comment pallier les coupures de courant, ou profiter d’électricité lorsque l’on est en camping, à mille lieux de tout réseau ? Il existe une solution qui s’appelle la station électrique portable, qui va, grâce à des panneaux solaires ou n’importe quelles autres sources, stocker de l’énergie qui vous sera restituée sous forme d’électricité « verte ». Nous avons eu l’occasion de tester la station électrique portable BLUETTI AC200MAX qui est bien plus qu’une simple station électrique. Elle est, en réalité, une solution polyvalente qui répond à tous vos besoins de charge. En déplacement, chez vous pour alléger votre facture, ou en vacances pour brancher vos lumières ou un réfrigérateur, elle sait se rendre indispensable. Actuellement en promotion au prix de 1 499 € au lieu de 1 999 € sur Amazon et le site officiel de BLUETTI, c’est le moment ou jamais d’envisager des économies sur l’année à venir. Voici notre retour d’expérience.

Déballage et design

La station électrique portable BLUETTI AC200MAX est livrée dans un imposant et lourd carton. La station ainsi que les accessoires sont parfaitement protégés. Elle est livrée avec une petite housse pour ranger les différents câbles (panneaux solaires XT90-MC4, câble allume-cigare XT-90, etc.). De plus, nous retrouvons également un chargeur secteur, une carte de garantie ainsi qu’un manuel de démarrages rapide. La station ne dispose pas de rangement interne pour stocker tous les accessoires.

Installation et prise en main

Comme pour tous les autres produits de la gamme BLUETTI, la station électrique portable BLUETTI AC200MAX est pilotable via l’application dédiée de la marque disponible sur Android et iOS. L’appairage se fait en quelques minutes via le Bluetooth de votre smartphone

Une station portable complète et modulaire

La BLUETTI AC200MAX se positionne comme une solution énergétique complète, vous procurant une liberté totale avec ses sept méthodes de recharge. En effet, elle propose deux ports de charge sans fil, chacun garantissant une puissance maximale de 15 W. Concernant les options d’entrée, la station propose une charge CA sur secteur avec une capacité de 500 W – une charge solaire maximale de 900 W (avec une plage de tension en circuit ouvert de 10 V à 145 V CC et un courant maximal de 15 A). Il faut également ajouter une charge par port allume-cigare avec une sortie de 12 V/24 V à 8 A.

Grâce à cette entrée solaire de 900 W et à une entrée CA de 500 W, la BLUETTI AC200MAX permet une charge rapide atteignant 1400 W au total. L’utilisation simultanée du panneau solaire et de l’adaptateur secteur AC propose une recharge complète en moins de deux heures, garantissant que la station est toujours prête à l’emploi. Pour ceux qui recherchent un équilibre entre puissance et flexibilité, la BLUETTI AC200MAX procure une solution élégante avec son extension possible grâce aux batteries d’extension B230 ou B300, répondant ainsi aux besoins énergétiques variables. Avec une recharge complète en moins de deux heures, cette station est prête à relever toutes les exigences énergétiques.

Une station électrique portable extensible

Avec une capacité de 2048 Wh extensible jusqu’à 8 192 Wh, cette station électrique révolutionnaire propose une puissance inégalée pour alimenter une variété d’appareils. Son petit « secret » technologique réside dans son onduleur à onde sinusoïdale pure de 2200 W CA, accompagné d’une capacité de stockage extrême de 2048 Wh. De plus, grâce à ses batteries d’extension B230/B300, il est possible d’étendre sa capacité de départ jusqu’à 8 192 Wh, de quoi surseoir à toute coupure inopinée, par exemple.

L’hiver approche et les coupures pourraient refaire leur apparition, en cas de dépassement entre la consommation des ménages et la production nationale. Une station électrique portable du style de la BLUETTI AC200MAX, c’est l’assurance de pallier toute microcoupure, et d’assurer le fonctionnement de vos appareils. Enfin, elle intègre une batterie Li FePO₄ qui lui garantit une durabilité exceptionnelle, maintenant jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine après plus de 3 500 cycles de charge.

Quelques exemples d’appareils qu’elle peut faire fonctionner

Comme nous vous venons de vous le dire, elle se dote d’une puissance assez impressionnante, qui lui permet d’alimenter une machine à café de 800 W, soit l’équivalent de 70 tasses en une seule charge. Les amateurs de café apprécieront. Si c’est plutôt la cuisine en plein air, mais sans charbon de bois, elle peut alimenter un gril électrique de 1650 W pendant une heure.

Toujours en camping, et par ailleurs lors d’une fête d’anniversaire, par exemple, elle peut permettre de conserver les denrées au frais et alimenter un réfrigérateur de 800 W de 15 à 28 heures. Enfin, et même avec des températures élevées, l’AC200MAX peut alimenter un climatiseur de 8 000 Btu, vous garantissant jusqu’à sept heures de confort climatisé. Un dernier détail pour les plus coquets ? Vous pourrez vous déplacer avec votre sèche-cheveux ou votre lisseur évidemment, sans que la station électrique portable sourcille si vous la sollicitez.

Focus sur les différents branchements possibles

Avec la BLUETTI AC200MAX, vous n’aurez pas à vous soucier de vos câbles et branchements, puisqu’elle est assez exceptionnelle en matière de sorties. Pour les dispositifs nécessitant une alimentation domestique standard, la station dispose de quatre prises « murales » avec une sortie CA de 220 V à 240 V et 50 Hz. Pour les appareils électroniques modernes, la gamme de sorties USB est impressionnante, comprenant un port USB-C puissant à 100 W, deux ports USB-A délivrant chacun 18 W, et deux ports USB-A avec une capacité de 5 V / 3 A. Pour les besoins en alimentation continue, la sortie DC propose un port Super DC à 12 V / 25 A, un port allume-cigare à 12 V, et deux ports DC 5521 à 12 V. Comme nous vous l’avons dit, aucun appareil ne lui posera de gêne, elle est capable de tout alimenter par le choix de sortie, ou par sa puissance.

Conclusion

La station électrique portable BLUETTI AC200MAX est sans doute l’appareil le plus complet que nous avons eu l’occasion de tester. Elle intègre la technologie LiFePO₄ (lithium-fer-phosphate) plus résistante et sécuritaire. Elle dispose de quatre prises secteurs et deux ports de recharge sans fil sur le dessus, c’est assez rare pour être souligné. Les accessoires devront être rangés dans la housse indépendante (pas de coffre intégré) et le tranfo est un peu bruyant en recharge rapide. Actuellement en promotion au prix de 1 499 € au lieu de 1 999 € sur Amazon et le site officiel de BLUETTI, elle bénéficie d’un rapport qualité prix imbattable actuellement.

Les plus

Puissante

Modulaire (8 192 Wh)

Deux chargeurs sans fils sur le dessus de la station

De nombreuses sorties et entrée

Des caches de protection

Une technologie LiFePO₄ (plus résistante et sécuritaire)

Un excellent rapport/qualité prix (surtout en période de promo)

Les moins

Pas de coffre intégré pour les accessoires

Pas d’estimation du temps de recharge sur l’écran

Un transfo un peu bruyant

Pas de gestion heure pleine/heure creuse

Toutes les caractéristiques techniques de la station BLUETTI AC200MAX

Les caractéristiques techniques de la batterie :

Capacité : 2 048 Wh (51,2 V / 40 Ah)

Puissance de sortie : 2 200 W

Chimie de la batterie : LiFePO₄

Cycle de vie : 3 500 cycles à 80 % de capacité

Systèmes de gestion : BMS, Contrôleur MPPT, etc.

Toutes les sorties disponibles :

Sortie CA : 4 x Prises murales (220 V-240 V, 50 Hz)

Sortie USB : 1 x USB-C (100 W)

2 x USA-A (5 V / 3 A)

2 x USB-A (18 W)

Sortie DC : 1 x Super DC (12 V / 25 A) / 1 x Port allume-cigare (12 V) / 2 x DC 5521 (12 V)

Charge Sans Fil : 2 × 15 W max. (Chacun)

Toutes les entrées disponibles :

Charge CA sur secteur : 500 W

Charge solaire : 900W max, VOC 10 V-145 V CC, 15 A max.

Charge par port allume-cigare : 12 V / 24 V, 8 A

Entrée Max. : 1 400 W max. (avec une charge CA + solaire)

Les autres caractéristiques techniques à connaître :

Temps de charge

Charge CA avec l’adaptateur (500W) : ≈4,5~5 heures

Charge solaire (900W) : ≈3~3,5 heures

Charge par port allume-cigare : ≈10/20 heures

Charge AC + solaire (1400W) : ≈2~2,5 heures

Double adaptateur secteur (1000W) : ≈3~3,5 heures (un adaptateur supplémentaire est REQUIS)

Poids : 28,1 kg

Dimensions : 42 × 28 × 38,65 cm

Type d’onduleur : ondes sinusoïdales pures

Capacité extensible : jusqu’à 6 144 Wh avec 2 x B230 / Jusqu’à 8 192 Wh avec 2 x B300

Température d’utilisation : -20 à 45 °C

Température de stockage : -10 à 45 °C

Tests et certifications : CE, WEEE, CEC, DOE, FCC, QC3.0, CA Prop 65

Garantie : 4 ans

Accessoire en option :

BLUETTI Panneau Solaire PV120 / PV200 / PV350 / PV420

BLUETTI D050S Amplificateur De Charge DC

