Je teste la station électrique portable FOSSiBOT F3600 Pro et son extension FB3840 (7 680 Wh)

Si vous êtes comme moi, toujours en quête de nouvelles solutions pour combiner aventure et autonomie énergétique, la FOSSiBOT F3600 Pro pourrait bien être votre prochain compagnon idéal. Lorsque la marque Fossibot m’a proposé de la tester, le passionné de camping et de voyage en van que je suis n’a pas eu l’ombre d’une hésitation. J’ai donc accepté de recevoir cette batterie portable et son extension que j’ai testée en intérieur et lors d’un petit road trip. La station d’alimentation portable FOSSiBOT F3600 Pro est au prix de 1 499 €* au lieu de 2 599 € soit une réduction de plus de 42 % sur le site officiel de la marque en utilisant le coupon de réduction de 300 € : F36DECPW. Voici mon retour d’expérience.

Premières impressions : un design robuste et TRÈS bien pensé

Dès que j’ai déballé la FOSSiBOT F3600 Pro et son extension FB3840, j’ai été frappé par son design solide. L’appareil, bien que volumineux, inspire confiance avec sa structure résistante aux chocs et ses finitions de qualité. Les ports de connexion sont bien agencés, facilitant l’accès même dans un environnement encombré. J’ai également pu noter un « petit point bonus » puisqu’elle est livrée avec une lampe torche amovible, très pratique pour les escapades nocturnes ou les pannes de courant imprévues.

En revanche, le poids est plus que conséquent, ce qui est compréhensible compte tenu de sa capacité de 3 840 Wh (x2 avec l’extension), mais il peut être un handicap et je vous en reparlerai. Certes, elle s’équipe de poignées ergonomiques, mais elle est vraiment lourde, et il vaut mieux être deux pour la déplacer. Passons maintenant à quelques-unes de ses caractéristiques techniques.

Caractéristiques techniques : un condensé de puissance

La F3600 Pro est équipée d’une batterie LiFePO4, connue pour sa longévité et ses 6 500 cycles de recharge, ce qui garantit une durée de vie d’au moins 10 ans même avec une utilisation quotidienne. De plus, elle propose une puissance de 3 600 W, permettant de connecter jusqu’à 13 appareils simultanément grâce à ses multiples ports qui sont les suivants :

Trois prises 220 V/30A pour les gros appareils, particulièrement utile en camping.

Trois ports USB-C, dont un de 100 W pour les appareils gourmands comme les ordinateurs portables.

Deux ports USB-A pour les périphériques classiques.

Un port 12 V/25A conçu pour les véhicules récréatifs (RV).

Un allume-cigare 12 V/10A.

Deux sorties DC 12 V/3A.

Pour ce qui est de la recharge, elle se réalise en un temps record ! En effet, celle-ci se fait en 2 heures seulement via un chargeur AC de 2 200 W. De plus, le temps de recharge est semblable si vous décidez d’y connecter des panneaux solaires de 2 000 W, une solution très commode lorsque l’on se trouve hors réseau évidemment. De plus, si vous combinez ces deux sources, il faudra à peine 1 h 30 pour une recharge complète. Je pense que cette combinaison est une véritable révolution pour les amateurs d’autonomie énergétique.

Utilisation en situation réelle : le weekend en camping

Cet été, j’ai eu la chance de pouvoir passer quelques jours dans un van aménagé, découvrant la liberté que procure ce mode de vacances. C’est assez naturellement que j’ai décidé d’inclure la FOSSiBOT F3600 Pro dans mes « bagages », même si elle prend tout de même un peu de place, je dois bien le reconnaître. Et, les tests que je lui ai infligés ont été parfaitement relevé. Ainsi, le premier soir, elle a alimenté un petit réfrigérateur portable, une lampe LED, et rechargé simultanément mon ordinateur portable et mon téléphone. Tout cela sans afficher le moindre signe de faiblesse.

Le lendemain matin, en quête d’un café bien chaud, je l’ai connectée à une cafetière électrique pour préparer le petit-déjeuner. Même avec cette consommation élevée, la station a continué d’alimenter le réfrigérateur et la lampe sans aucun problème. Le soir, j’ai branché mon ordinateur pour regarder un film en plein air. Encore une fois, la F3600 Pro a assuré sans faillir. Quant à la recharge, j’ai utilisé des panneaux solaires pliables que j’avais emportés. Malgré un soleil voilé, la station a été complètement rechargée en quelques heures, me permettant de repartir pour une nouvelle journée en toute sérénité.

Performances et polyvalence : une station vraiment tout-terrain

Honnêtement, à la suite de mon expérience en camping, je suis resté impressionné par sa capacité à alimenter la plupart des appareils. En effet, et même si je n’en ai pas eu l’utilité, la batterie de secours FOSSiBOT F3600 Pro est capable de charger des appareils très énergivores. Par exemple, elle est apte à gérer des équipements comme une télévision, un micro-ondes, ou même un sèche-cheveux. Pour ceux qui voyagent en van ou en camping-car, le port dédié pour RV est un atout indéniable.

Pour rappel, c’est une prise ou une sortie spécialement conçue pour alimenter les équipements électriques des véhicules récréatifs tels que les camping-cars, caravanes ou vans aménagés. De plus, son côté tout-terrain est aussi renforcé grâce à sa compatibilité avec les panneaux solaires : un énorme avantage pour les amateurs de vie en plein air. Avec sa capacité extensible jusqu’à 11 520 Wh (en connectant des batteries supplémentaires), cette station devient un véritable générateur d’énergie pour les longs séjours hors réseau.

Les points forts de la batterie de secours FOSSiBOT F3600 Pro

Les points forts de cette batterie de secours pourraient être résumés ainsi :

Grande capacité et puissance : 3 840 Wh de base, extensibles à 7 680 Wh avec une extension et 11 520 Wh avec 2 extensions.

Recharge ultra-rapide : 1,5 à 2 heures seulement.

Polyvalence : prise en charge de 99 % des appareils, de la lampe au véhicule récréatif.

Durabilité : batterie LiFePO4 conçue pour durer plus de 10 ans.

Design robuste et ergonomique.

Honnêtement, je ne lui ai pas réellement trouvé de défaut, uniquement quelques axes qui pourraient faire l’objet d’améliorations pour les utilisateurs.

Lourde, mais facilement déplaçable avec la poignée et les roulettes

Le premier point à améliorer, mais j’ignore si cela est techniquement possible, serait de l’alléger quelque peu. Le poids justifie certes les capacités et les performances de la batterie, mais il peut être un réel frein pour certains utilisateurs, notamment les personnes âgées, ou si vous voyagez seul. Heureusement, Fossibot pallie ce petit défaut en ajoutant une poignée extensible sur la batterie et l’extension. Un système identique aux valises qui est un véritable plus sur cette batterie. Elle se déplace pratiquement sans effort.

Conclusion

Que vous soyez un passionné de camping, un nomade en van, ou que vous cherchiez simplement une solution de secours pour votre maison, la FOSSiBOT F3600 Pro est une station d’alimentation complète et fiable. Elle m’a permis de rester totalement autonome pendant tout un week-end, avec la tranquillité d’esprit que mes appareils essentiels demeurent toujours opérationnels.

Un petit rappel du prix ? La station d’alimentation portable FOSSiBOT F3600 Pro est actuellement proposée au tarif de 1 499 €* au lieu de 2 599 €, soit une remise exceptionnelle de plus de 42 % au total sur le site officiel de la marque en utilisant le code promotionnel : F36DECPW (-300 €). Et vous, avez-vous déjà pensé à intégrer une station d’alimentation portable à votre quotidien ou vos aventures ? Si oui, comment l’utiliseriez-vous ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .