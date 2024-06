Le kit résidentiel EcoFlow PowerStream prend désormais en charge le compteur intelligent Shelly 3EM

L’an dernier, l’entreprise californienne EcoFlow a marqué les esprits en lançant ce qu’elle prétendait à l’époque être le premier système photovoltaïque pour balcon au monde à disposer d’une station électrique portable. Le kit solaire PowerStream se compose d’un micro-onduleur, de panneaux solaires, de prises intelligentes et d’une application mobile dédiée. Avec ce système photovoltaïque résidentiel intelligent, EcoFlow veut donner aux personnes vivant en maison ou en appartement la possibilité de réduire leur empreinte carbone en produisant de l’électricité verte chez eux à partir de l’énergie solaire. Le concept de portabilité a été établi afin de permettre une utilisation dans différents contextes, notamment en extérieur ou en cas d’urgence.

Plus pratique, plus efficace

Comme si les atouts du PowerStream tant vantés ne suffisaient pas, nous apprenons aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse que le kit a fait l’objet d’une amélioration qui le rend encore plus pratique et plus efficace. Concrètement, cela concerne la prise en charge du compteur d’énergie intelligent 3EM du fabricant bulgare Shelly. Cette extension de l’écosystème du produit, combinée aux fonctionnalités offertes par l’application EcoFlow, permettra aux clients de contrôler leur consommation énergétique de manière plus précise. De plus, elle optimise la façon dont le système stocke l’énergie solaire excédentaire.

Des fonctionnalités avancées

Comme indiqué plus haut, le kit PowerStream comprend des prises intelligentes, cela offre un contrôle à distance des appareils alimentés à travers l’application propriétaire EcoFlow. Cette possibilité est intéressante dans la mesure où elle facilite la tâche des utilisateurs qui peuvent allumer et éteindre les appareils depuis n’importe quel endroit. Il convient également de souligner que le système est doté de paramètres de priorité énergétique. Cette fonctionnalité a été instaurée pour que les usagers puissent profiter de l’énergie solaire dans des conditions optimales. Aussi, à travers de simples réglages, on peut choisir de prioriser l’alimentation de la maison ou la charge de la station, en fonction des besoins ou des préférences.

Bientôt un autre compteur

Fait intéressant, le fabricant américain prévoit d’intégrer le PowerStream avec un autre compteur intelligent de la marque Shelly plus tard cette année. Il s’agit du Shelly Pro 3EM qui offre des fonctionnalités plus avancées tout en étant en mesure de gérer un plus grand nombre d’utilisateurs. À noter que la start-up a lancé il y a quelques jours une nouvelle option de stockage d’énergie pensée spécifiquement pour le PowerStream. Celle-ci consiste en une gamme de batteries étanches qui propose une capacité allant de 1 kWh à 5 kWh. Par ailleurs, sachez qu’EcoFlow organise actuellement une promotion autour du PowerStream. Le pack PowerStream 800 W + la station électrique portable DELTA 2 Max qui coûtait initialement 2 437 € est par exemple maintenant accessible à 1915 €. De même, le pack PowerStream 800 W + DELTA Pro + 2 panneaux solaires de 400 W est actuellement disponible au prix de 2 757 € au lieu de 4 046 €. Plus d’infos : ecoflow.com.

