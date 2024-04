Le leader des stations électriques Ecoflow lance une pompe à chaleur (20 kW) et un chauffe-eau solaire

Les pompes à chaleur ont le vent en poupe, et sont souvent recommandées pour économiser de l’électricité. Certes, elles possèdent certains inconvénients que les vendeurs oublient parfois de mentionner, mais restent des éléments de chauffage écologiques, et relativement économiques. Vous connaissez sans doute EcoFlow, pour ses kits batteries et panneaux solaires portables, qui ont fait sa réputation. Les 17 et 18 avril dernier, lors du Solar Solutions Bremen, EcoFlow a présenté une nouveauté qui va révolutionner le marché. Retenez son nom : la pompe à chaleur air-eau PowerHeat et le thermoplongeur intelligent PowerGlow, deux innovations, qui seront commercialisées fin juin, et qui devraient cartonner. Je vous les présente immédiatement.

La pompe à chaleur air-eau PowerHeat

La pompe à chaleur air-eau EcoFlow PowerHeat est disponible en deux versions, 9 kW et 20 kW, toutes deux équipées du réfrigérant R290. Ces systèmes sont compatibles avec les connexions monophasées et triphasées, pour une plus grande une flexibilité d’installation. La version la plus compacte mesure 1 263 mm x 440 mm x 875 mm et pèse 115 kg, tandis que la plus grande mesure 1 263 mm x 440 mm x 1 375 mm et pèse 180 kg, selon les données techniques fournies par l’entreprise. Concernant les performances, EcoFlow indique que la pompe à chaleur de 9 kW dispose d’une capacité de refroidissement allant de 1,53 kW à 5,96 kW, tandis que le modèle de 20 kW varie de 4,40 kW à 14,40 kW.

Du côté du chauffage, la plus petite permet une puissance de 3,50 kW à 8,81 kW et la plus grande, de 6,70 kW à 20,36 kW. Ces systèmes maintiennent une température de l’eau d’entrée à 30° C, pour la faire monter à 35° C en sortie. Pour l’eau chaude sanitaire, la température maximale de l’eau de sortie pour les deux modèles est de 75° C. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner dans une plage de température étendue, de -25 C à 43 C, adaptés à différents environnements. Le modèle de 9 kW est équipé d’un vase d’expansion de 2 litres, tandis que la version de 20 kW est dotée d’un réservoir de 5 litres pour répondre aux besoins en eau.

Le thermoplongeur intelligent PowerGlow

Le thermoplongeur PowerGlow qui arrivera lui, fin mai, contre fin juin pour la pompe à chaleur, a été présenté comme une nouvelle solution qui va chauffer l’eau grâce à l’énergie photovoltaïque excédentaire. Compatible avec la pompe à chaleur, avec les systèmes EcoFlow PowerOcean ou avec d’autres systèmes photovoltaïques, il permet de planifier sa consommation d’énergie via l’application EcoFlow. Il est disponible en trois versions : 3,5 kW, 6 kW et 9 kW qui proposent toutes, un rendement supérieur à 99 % à la puissance nominale. Seul le modèle 3,5 kW propose un branchement en monophasé, les deux autres étant en triphasé. Leur plage de température de fonctionnement se situe de 0 °C à 40 °C pour le boitier, et de -20 °C à 70 °C pour le stockage.

Une solution opportune

EcoFlow, déclare à propos de ces deux nouveautés : « grâce à leur compatibilité avec les systèmes de stockage solaire de la série PowerOcean, les solutions de chauffage intelligentes d’EcoFlow permettent aux utilisateurs d’exploiter la puissance de l’énergie solaire pour l’ambiance domestique et le chauffage de l’eau, offrant ainsi une alternative durable et rentable aux méthodes de chauffage traditionnelles telles que le gaz et le fioul ». Rappelons que les chaudières au fioul sont désormais interdites à la vente, et qu’au moment de changer la vôtre, il faudra réfléchir à une solution comme celle proposée par EcoFlow, par exemple. À l’heure où j’écris ces lignes, aucun prix n’a été communiqué, uniquement les disponibilités sur le marché : entre fin mai et fin juin. En savoir plus sur ce nouveau concept ? Rendez-vous sur homebattery.ecoflow.com. Ces innovations vous semblent-elles révolutionnaires ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .