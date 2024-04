LAMBDA, une pompe à chaleur à air « 97 % plus efficace » que les dispositifs géothermiques existants

La pompe à chaleur est particulièrement utile pendant la saison hivernale. Elle garantit le confort des occupants d’une maison en gardant la température intérieure agréable lorsqu’il fait froid à l’extérieur. Pour réduire l’empreinte carbone de ce dispositif de chauffage, il est important d’améliorer son rendement. Selon les professionnels, les pompes à chaleur à air ont toujours été considérées comme moins efficaces que leurs cousines exploitant la chaleur du sol (géothermie) et les eaux usées. Toutefois, avec sa nouvelle solution, la jeune entreprise autrichienne LAMBDA estime avoir réussi à changer la donne.

L’innovation comme mot d’ordre

L’entreprise annonce avoir mis au point une pompe à chaleur à air qui est environ 97 % plus efficace que les pompes à chaleur géothermiques existantes. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il convient de souligner que LAMBDA a été fondée en 2019 par deux jeunes ingénieurs autrichiens : Florian Entleitner et Florian Fuchs. Baptisé EUREKA-LUFT (EU-L), leur premier produit promet de révolutionner le secteur du chauffage en misant sur la qualité, l’innovation et la durabilité. L’efficacité plus que satisfaisante de l’appareil repose en grande partie sur un procédé 3K révolutionnaire qui optimise l’exploitation de l’air extérieur. Cela a également pour effet d’éviter le gaspillage énergétique. L’EU-L est donc aussi un dispositif de chauffage plus écologique.

Une faible consommation énergétique

LAMBDA affirme que ses produits ont été conçus pour pouvoir garder l’intérieur des bâtiments confortables même si les températures extérieures atteignent un niveau aussi bas que -15 °C. Concrètement, la nouvelle pompe à chaleur possède un coefficient de performance annuel supérieur à 5. Et cela constitue un record pour une pompe à chaleur à air ! Ce qui est aussi intéressant, c’est que par rapport aux pompes à chaleur traditionnelles les plus efficaces, l’EU-L consomme moins d’énergie — jusqu’à 26 % en moins.

Peut être couplée à l’énergie solaire

L’EUREKA-LUFT se distingue en outre par son fonctionnement silencieux. Concernant la température maximale pouvant être atteinte, elle est de 70 °C. On sait aussi que le système met en œuvre un réfrigérant écologique afin de mieux préserver l’environnement. Fait intéressant, l’appareil peut être synchronisé avec une plateforme de gestion de charge intelligente. De plus, il peut être couplé à l’énergie solaire. La startup affirme utiliser des matériaux durables.

« Chaque pompe à chaleur LAMBDA est fabriquée selon les normes de qualité les plus strictes. Nous nous appuyons sur des matériaux durables et une technologie fiable pour garantir que nos produits fonctionnent de manière efficace, même dans les environnements les plus exigeants », explique-t-elle sur son site web. Plus d’infos : lambda-wp.at. Cette pompe à chaleur parait prometteuse, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .