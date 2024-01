Est-ce rentable de passer à la pompe à chaleur en 2024 ?

Selon les chiffres du Ministère de la Transition Énergétique publiés en 2023, les ventes de pompes à chaleur individuelles continuent de croître, atteignant 1,1 million d’unités fin 2022. Cette augmentation comprend 772 000 pompes à chaleur air/air (en baisse de 8 % par rapport à l’année précédente), 346 000 pompes à chaleur air/eau (en hausse de 30 % par rapport à l’année précédente) et 2 900 pompes à chaleur géothermiques (en augmentation de 7 % par rapport à l’année précédente). La pompe à chaleur est connue comme étant un dispositif de chauffage et de production d’eau chaude écologique, économique, performant et robuste. Elle a une durée de vie pouvant aller jusqu’à 20 ans, utilise une source d’énergie renouvelable (eau, air ou terre) et consomme moins d’électricité. Pour 1 kWh d’électricité consommée, par exemple, cet appareil peut restituer jusqu’à 4 kWh de chaleur. Par rapport au chauffage au gaz et au fioul dont le prix ne cesse d’augmenter, la PAC semble être une excellente alternative. Cependant, elle nécessite un investissement conséquent et l’on se demande s’il est rentable de se tourner vers ce type de dispositif en 2024.

Les facteurs à prendre en compte avant l’achat et l’installation d’une PAC

Pour que votre investissement dans une pompe à chaleur soit rentable, plusieurs paramètres doivent être pris en considération avant l’achat et l’installation, parmi lesquels le climat de votre région et le coefficient de performance du dispositif. Le COP, exprimé en kilowattheure, est un critère non négligeable, dans la mesure où il vous permet d’évaluer le rendement d’une PAC, en fonction de la quantité d’énergie produite et celle utilisée. On distingue plusieurs types de coefficients de performance, dont le COP Global, le COP Saisonnier et le COP Annuel. Ce dernier vous aide à mesurer les quantités d’énergie consommées et fournies sur une année. Outre cet indicateur, vous devez également tenir compte de la durée de vie du dispositif qui est en moyenne de 15 à 20 ans, mais aussi de l’isolation de votre maison.

Il est pour cela recommandé de faire une étude thermique, pour connaître entre autres les éventuelles déperditions thermiques subies par votre logement, ainsi qu’un bilan énergétique en vue de déterminer votre consommation. Par ailleurs, en fonction de votre circuit de chauffage, les travaux à réaliser peuvent être plus ou moins importants, raison pour laquelle, c’est aussi un élément qui mérite une attention particulière.

Comment optimiser la rentabilité de sa PAC ?

Il est tout à fait possible d’optimiser la rentabilité d’une pompe à chaleur, en veillant à bien isoler votre maison, en s’assurant que le dispositif soit bien dimensionné et en utilisant les fonctions de programmation et de régulation adaptées. Grâce à une bonne isolation, les pertes de chaleur à l’intérieur de votre habitation seront réduites. Ce qui va minimiser l’utilisation de la PAC, vous permettant d’économiser sur votre facture d’énergie. En outre, si l’appareil est bien dimensionné, elle fonctionnera de manière efficace et optimale. Dans le cas contraire, cela va engendrer un inconfort thermique et un risque d’usure prématurée du dispositif. Pour une rentabilité optimale, vous pouvez procéder à un nettoyage régulier des filtres afin de maintenir la performance de la pompe à chaleur et prolonger sa durée de vie. Éventuellement, la coupler avec d’autres équipements de chauffage tels qu’un poêle à granulés ou un ballon thermodynamique, si nécessaire.

Pompe à chaleur : rentable ou pas en 2024 ?

Bien que la pompe à chaleur soit coûteuse (entre 10 000 et 25 000 € pose incluse), elle est rentable en 2024, si vous prenez en considération les paramètres précédemment cités. Par ailleurs, il faut savoir que l’installation de ce type de dispositif peut vous faire bénéficier d’avantages fiscaux (Eco Prêt à Taux Zéro, CITE ou crédit d’impôt pour la transition énergétique, la TVA à 5.5 %…). Il existe également des aides financières non négligeables telles que MaPrimeRénov’, la prime CEE (certificats d’économies d’énergie) et des subventions locales. En effet, pratiquement toutes les collectivités territoriales proposent des aides pour l’installation d’une PAC. Grâce à cela et aux économies d’énergie réalisées, votre investissement sera rapidement amorti, notamment entre 5 et 15 ans, voire en moins de 5 ans, au cas où vous auriez réussi à cumuler plusieurs aides. Que pensez-vous de cet article ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .