Magtor : un compresseur linéaire 90 % plus efficace pour réduire la consommation de la climatisation

Vous n’êtes pas sans savoir que le compresseur est un élément majeur d’un climatiseur ou d’une pompe à chaleur. Il sert généralement à comprimer le fluide frigorigène gazeux, afin de produire un transfert de chaleur d’une extrémité à l’autre d’un circuit frigorifique. Actuellement, 3 types de compresseurs sont utilisés pour la production de chaleur ou de froid, à savoir les modèles scroll, à vis et à piston. La société maltaise Magtor a conçu un modèle un peu particulier, pensé spécifiquement pour réduire l’empreinte écologique et consommer moins d’énergie, tout en étant beaucoup plus pratique et efficace. Elle ambitionne de permettre à de nombreux foyers et entreprises de réduire leurs coûts d’exploitation, tout en réduisant considérablement l’empreinte environnementale de leurs besoins en compression, pompage, chauffage, refroidissement et réfrigération.

La particularité du Magtorpressor

Le Magtorpressor est en quelque sorte un compresseur d’air à deux voies. Au lieu de l’ensemble manivelle et piston rotatif généralement utilisé dans les dispositifs standards, l’entreprise maltaise s’est tournée vers une conception oscillante linéaire capable de comprimer l’air dans les deux sens. Ils ont expliqué que deux plaques magnétiques rondes sont reliées au milieu par une bielle, conçue pour transmettre les forces magnétiques dans les deux sens. À chaque extrémité, il y a des ressorts et des soupapes de pompe. D’après eux, en plaçant une pompe ou une chambre de compression à chaque extrémité, amortie par des ressorts, on obtient une pression d’air aux deux extrémités. Celle-ci peut être détournée vers des objectifs distincts ou acheminée vers une seule ligne. La seule pièce mobile de cette conception serait ces plaques, et il semblerait qu’aucun roulement ni lubrification à l’huile n’est requis.

Plus petit, léger et efficace qu’un modèle standard

La société maltaise a indiqué que son compresseur linéaire Magtorpressor est plus petit et plus léger qu’un modèle standard, alors qu’il serait beaucoup plus efficace. En outre, il fonctionne plus rapidement, ne provoque pas de pic de demande d’énergie au démarrage et est moins énergivore que les dispositifs classiques. Un point important, à l’heure où l’on privilégie tous les moyens pouvant contribuer à réduire l’empreinte carbone. Magtor affirme que ses unités de démonstration ont fourni 90 % de pression de plus que le compresseur d’air moyen pour la même consommation d’énergie, et environ 29 % de plus que les meilleurs appareils actuels du marché.

Un compresseur plus écologique par rapport aux modèles classiques

Selon Magtor, le Magtorpressor peut parfaitement remplacer les compresseurs standard en raison de ses nombreux avantages, surtout pour l’environnement. Ils ont prévu de se concentrer davantage sur le développement de partenariats avec de grands fabricants, en vue de commercialiser un modèle pré-intégré dans des unités de climatisation, des réfrigérateurs ou tout autre dispositif pouvant en bénéficier. Pour information, l’entreprise a remporté un prix Solar Impulse 2021 Efficient Solution. Elle se dit être fière d’avoir été sélectionnée par la Fondation Solar Impulse, créée par l’explorateur et environnementaliste suisse Bertrand Piccard, comme l’une des 1 000+ solutions permettant de protéger l’environnement de manière rentable.

D'après l'entreprise, le Magtorpressor offre des avantages environnementaux supplémentaires par rapport aux compresseurs classiques et est économiquement avantageuse, aussi bien pour le fabricant que l'utilisateur final. Plus d'informations : magtor.tech.