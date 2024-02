L’indispensable compresseur Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S est à -31% sur ce marketplace

Vous en avez assez de pomper pour gonfler les roues d’un vélo, ou de vous rendre à la station-service pour faire la pression des pneus de votre voiture ? Nous avons déniché une belle promotion sur le mini compresseur Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S Noir et vous allez voir que ce dernier peut vite se rendre indispensable. Le MI Portable AIR Pump 1S est un mini compresseur qui peut gonfler les pneus de vélos, de voitures, de motos, et tout ce qui se gonfle en général ! Piscines, ballons, bouées, rien ne l’arrête et vous ne risquerez jamais l’éclatement de l’objet gonflé, car elle dispose d’un contrôleur de pression. Découvrez ce mini compresseur Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S actuellement vendu au prix de 44,99 €* au lieu de 65 € (-31 %). Prévenir plutôt que guérir, en voilà une bonne idée !

Quels sont les points forts de la Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S

Cette pompe à air portable propose une impressionnante capacité de débit d’air de 15 litres par minute, assurant un gonflage rapide et efficace. Avec une pression maximale de 150 Pascal, elle garantit des performances puissantes, adaptées au gonflage optimal des pneus de vélo, de moto, de voiture, ainsi que des balles. Son mode de fonctionnement manuel permet un contrôle précis de la pression jusqu’à 150 PSI. La Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S propose également cinq modes de pression d’air préréglés, procurant une commodité supplémentaire pour divers besoins de gonflage.

Que faut-il savoir de plus sur la Xiaomi MI Portable AIR Pump 1S ?

Pour une utilisation très intuitive, elle s’équipe d’un affichage qui vous indique explicitement le niveau de pression actuel et le mode sélectionné. De petite taille et de faible poids, elle remplacera aisément tous vos accessoires de gonflage, et pourra pallier toute urgence, comme le dégonflage d’un pneu de vélo, ou une crevaison lente, par exemple. Enfin, elle ne nécessite aucun achat de pile, puisqu’elle fonctionne grâce à une batterie rechargeable via un cordon USB-C, à priori non fourni avec la pompe. Mais, nous avons tous, ou presque, un cordon d’alimentation qui conviendra à son rechargement !

Toutes les caractéristiques techniques

La pompe Xiaomi AIR Pump 1S se distingue par sa conception élégante et son efficacité exceptionnelle. Sa taille compacte de 12,4 × 7,1 × 4,5 cm et son poids de 480 g, en fait un accessoire pratique, adapté à toutes les situations. Elle se glisse allègrement dans votre sac à dos sans l’alourdir ou encombrer l’espace. De plus, elle est fabriquée en acier allié de haute qualité, gage de durabilité et de robustesse. Elle est alimentée grâce à une batterie de 14.8 Watt-heures, qui se recharge en moins de trois heures, toujours prête pour une nouvelle balade ! On vous rappelle la promotion actuelle : 44,99 € au lieu de 65 €, soit 31 % de réduction, c’est le moment de passer commande, peut-être ? Que pensez-vous de cette invention ? Avez-vous déjà testé ce mini compresseur puissant et portable ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix et la promotion ont été relevés le 6 février 2024, ces données sont susceptibles d’être modifiées par le site vendeur.

