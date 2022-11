Guide d’achat : le meilleur ventilateur de poêle à bois (et pellets).

Économiser de l’électricité, du gaz, du bois, du fioul, bref de l’énergie est un peu le « sport national » du moment. Le froid arrive, notamment le grand froid même, si l’on en croit certains prévisionnistes météo. Aussi, il va falloir nous chauffer en tenant compte d’éventuelles coupures d’électricité qui nous menacent en même temps. Vous avez peut-être déjà un poêle à bois ou à pellets. Dans le cas contraire, allez en acquérir un bientôt et appliquez-vous à économiser vos combustibles en gagnant quelques degrés de chaleur en plus. Nous vous avons souvent parlé des ventilateurs de poêle à bois, un petit accessoire que l’on trouve autour de 50 € et qui peut vous permettre de mieux diffuser la chaleur de votre poêle. Non il ne vous permettra pas de gagner 20 °C dans la maison, mais il peut vous aider à gagner quelques degrés dans la pièce chauffée. Comment le choisir ? Comment l’installer ? Quels modèles choisir ? On va tout vous expliquer.

Comment fonctionne le ventilateur de poêle à bois ?

Pour une fois, nous ne parlerons pas d’objet connecté, ni même d’objet à batterie, puisque le ventilateur de poêle fonctionne tout seul, ou presque. En réalité, il fonctionne grâce à l’effet Seebeck qui dit qu’en appliquant une différence de température à deux matériaux conducteurs différents mis en contact, il apparaît un courant électrique dans le circuit qui les relie. Concrètement, en l’installant sur le dessus de votre poêle ou directement sur votre conduit, il se déclenchera automatiquement dès qu’une chaleur de 50 à 80 °C sera atteinte par le poêle ou le conduit. Soit en moins de cinq minutes pour un poêle à bois. Dès que la chaleur va atteindre le ventilateur, il va se déclencher et permettre de renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce. Rappelons en passant que la chaleur monte au plafond et qu’elle est donc diffusée au centre de la pièce. Pour l’installer, il suffit de quelques minutes à peine, en le posant simplement sur le poêle ou en le fixant sur le conduit à l’aide du cerclage fourni. Les avis sur Internet sont unanimes : c’est un gadget abordable et fonctionnel, et c’est bien là le principal.

Quels sont les avantages et les inconvénients du ventilateur de poêle à bois ?

Concrètement, le premier bénéfice d’un ventilateur de poêle à bois, c’est son prix, puisque rares sont les modèles qui atteignent 100 €. Vous en trouverez à partir de 15 €, mais la qualité se situera plutôt autour de 50 €. Le second bénéfice étant donc de redistribuer la chaleur de manière plus homogène dans votre pièce et de récupérer la chaleur montante. Le troisième avantage est important ! Puisque la chaleur est mieux répartie, dans le cas d’un poêle à pellets avec thermostat, il se déclenchera moins souvent et vous fera donc économiser quelques kilos de pellets ! Ce qui, à l’heure actuelle, est loin d’être négligeable ! Enfin, il est totalement autonome grâce à l’effet physique expliqué plus haut. Par conséquent, il ne consomme aucune énergie, ni piles, ni pétrole, rien du tout !

Quant aux inconvénients, ils existent bien sûr, à commencer par son esthétisme. C’est généralement un ventilateur de couleur noire. Destiné à être posé sur le poêle, il n’a pas été pensé pour être joli, mais pour être utile. D’où la petite astuce de le planquer sur un conduit, s’il se trouve dans une ancienne cheminée à foyer ouvert par exemple. Attention lors de votre achat ! Il faut que le conduit atteigne une certaine température pour qu’il se déclenche. Veillez à choisir un modèle qui se déclenche dès 50 °C. Prenez garde également si vous avez des enfants, car les lames sont en métal. Elles peuvent blesser si les doigts de l’enfant venaient à rencontrer les pales du ventilateur, si petit soit ce dernier !

Quel ventilateur de poêle à bois choisir ?

À titre personnel, nous avions opté pour le modèle Jokben, car il nous fallait absolument pouvoir l’installer sur le conduit. Nous l’avions installé et vous avions fait part de notre ressenti dans un article dédié. De fabrication allemande, le modèle Jokben se déclenche dès les 50 °C atteints (soit en moins de 5 min) et ne s’arrête que lorsque le conduit repasse sous les 50 °C. Il est parfaitement silencieux et ne demande aucun entretien ! Même après maintes utilisations, nous maintenons notre avis qu’il s’agit vraiment d’un ventilateur efficace.

4 lames Tuyau de fumée Ventilateur de poêle Appareil de chauffage alimenté fixe sur le tuyau de cheminée en bois/poêle à bois/cheminée noir 🔥Principe de fonctionnement - Un ventilateur de poêle alimenté à chaud...

🔥Calme sans bruit - Vous ne savez même pas où est le ventilateur du po...

🔥Économie d'énergie - le module thermoélectrique sert de petit générat... 53.95 € 39.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Promo -26%

Pour un modèle un peu plus puissant, l’une des meilleures ventes actuelles est le ventilateur de poêle de la marque BYBULE avec ses 12 pâles et sa double tête. À l’évidence, il est plus performant que le modèle précédent, mais il prend aussi beaucoup plus de place et se posera donc directement sur le poêle. Il se déclenche dès 50 °C et s’arrêterait si votre système de chauffage (charbon, bois, pellets, insert) venait à dépasser les 345 °C ! Selon le constructeur, il serait 80 % plus efficace qu’un modèle à quatre lames. Évident puisqu’il est plus puissant !

BYBULE Ventilateur Poele à Bois, Ventilateur de poêle à 12 pales, Ventilateur Cheminée à Double tête avec thermomètre de poêle pour poêle à Bois/brûle ... 【Auto-alimenté】 Le ventilateur de poele a bois est conçu pour faire ci...

【Ventilateur de poêle à 12 lames】Le ventilateur de poêle à bois à doub...

【Fonctionnement Automatique et Silencieux】Il suffit de placer le venti... 59.99 € 50.99 € Vérifier Promo -15%

Le dernier est un modèle intermédiaire à six pales de la marque PINGOS qui fonctionne également sur tous les types de poêles (bois, cheminée, gaz, pellets, etc.). Il se déclenche aussi à 50 °C, la norme des ventilateurs de poêle, et dispose d’un dispositif de sécurité bimétallique le coupant dès que le poêle ou le conduit atteint 345 °C. Cela évite ainsi la surchauffe du ventilateur qui, on le rappelle, est métallique.

PNGOS Ventilateur Poele à Bois 6 Lames Alimenté à La Chaleur Ventilateur Cheminée Fonctionnement Silencieuxavec Thermomètre Pour Poêle à Bois Cheminée ... Nouveau ventilateur de four à 6 pales amélioré : le ventilateur d'extr...

Efficacité énergétique : pas de piles ni d'électricité nécessaires. Pl...

Précautions d'utilisation : placez le ventilateur de cheminée des deux... 42.99 € 35.99 € Vérifier Promo -16%

La plupart des constructeurs estiment que les ventilateurs de poêle à bois pourraient permettre d’économiser environ 30 % sur les combustibles utilisés. Cela, en redistribuant la chaleur, de manière plus homogène, au centre de la pièce. Attention, nous répétons que le ventilateur de poêle à bois n’est pas une baguette magique, mais juste un accessoire qui peut vous faire économiser quelques pellets, et donc quelques euros. Et c’est toujours une aubaine, particulièrement en cette année 2022 où le prix des pellets de bois a flambé comme on n’en a jamais vu auparavant.