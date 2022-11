Granulés : il existe des astuces simples pour économiser votre stock de pellets de bois

Les petits granulés ou pellets de bois ne paient pas de mine, et pourtant ils en font couler de l’encre cette année. Trop, beaucoup trop chers ! Ils se font aussi rares dans certaines régions de France et la chasse aux pellets est presque devenue un « sport national » depuis que la tonne frôle, voire dépasse, les 1 000 € au lieu de 400 € l’an dernier à la même époque. Les prix baisseront certainement, mais il faudra au moins quelques mois avant qu’ils redeviennent normaux, si toutefois ils le redeviennent ! En attendant, si vous avez la chance d’avoir un peu de stock de côté, il va falloir l’économiser… En suivant ces quelques conseils, vous pourriez prolonger un peu plus longtemps votre stock !

Le réglage du poêle à pellets est primordial.

Un poêle à pellets ou un insert mal réglé produiront une surconsommation de pellets non négligeable. Le réglage permet de maintenir la combustion nécessaire à la production d’une chaleur homogène.

La vitesse d’entrée de l’air doit être modifiée en fonction de la qualité des pellets, du tirage et du régime du vent. Si le ventilateur d’extraction est lent, les pellets vont évidemment se consumer moins rapidement. Pour savoir si votre admission d’air est bien réglée, il faut observer vos pellets qui brûlent ! S’ils « dansent » et qu’ils bougent trop dans le poêle, c’est que trop d’air arrive, il faudra donc abaisser votre admission d’air. En abaissant le débit d’air, vous produirez moins de flammes et plus de braises, soit une économie de pellets de 10 % environ. Les braises sont moins jolies que les flammes, mais beaucoup plus efficaces et économiques !

La température de consigne permet aussi d'économiser sans renier sur le confort. Cette température est préconisée à 19° C, même si elle peut ne pas convenir à tout le monde. Sachez qu'un degré de température supplémentaire, c'estt 7 % de surconsommation de pellets. Imaginez si vous chauffez comme certains à 22 ou 23° C !

L'approvisionnement en pellets ne doit pas non plus être négligé. Il doit être réglé de manière à être égal ou inférieur au débit d'air, pour que la quantité la plus juste parvienne jusqu'au foyer.

L’approvisionnement en pellets ne doit pas non plus être négligé. Il doit être réglé de manière à être égal ou inférieur au débit d’air, pour que la quantité la plus juste parvienne jusqu’au foyer.

La programmation de votre poêle à pellets

Elle est importante également et la plupart des poêles à granulés sont équipés d’un programmateur. Il vaut mieux donc l’utiliser à bon escient. Concrètement, il faut programmer votre poêle à pellets à 15°C ou 16°C pendant vos absences, et programmer les 19° C préconisés, une demi-heure environ avant votre retour. Dans un foyer où les habitants travaillent tous en extérieur la journée, l’économie peut avoisiner les 20 %… Si vous travaillez à domicile, il est évident que le programmateur ne vous servira pas à grand-chose en revanche, sauf à baisser d’un ou deux degrés la nuit, emmitouflés sous une couette bien chaude.

L’entretien régulier, un atout pour moins consommer

En fonction de la qualité de vos pellets, vous générerez plus ou moins de cendres. Pour éviter que trop de poussière ne viennent encrasser votre poêle, nous vous conseillons dans un premier temps de tamiser vos pellets. Pour optimiser votre consommation de pellets, il est conseillé de nettoyer au moins une fois par semaine votre poêle, simplement en enlevant le brasero, et en aspirant les cendres sur la totalité de l’intérieur du poêle. La qualité de vos pellets est également d’une importance capitale, nous vous expliquions dans cet article, comment choisir des pellets de qualité.