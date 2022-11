Guide d’achat : comment choisir un poêle à pellets en 2022 ?

À l’approche de l’hiver, nous devrons tous rallumer le chauffage, et depuis quelques années, le chauffage au bois revient en force, avec les poêles à pellets, et les poêles à bois, deux moyens de chauffage très plébiscités des Français. Les poêles à pellets sont des systèmes de chauffage économiques et écologiques, qui utilisent un combustible appelé pellet pour chauffer. Ces pellets sont fabriqués à partir de déchets de bois (copeaux, sciure), une matière première relativement accessible financièrement… Quant aux poêles à bois, ils procurent la chaleur d’une cheminée traditionnelle, mais évitent les dégagements de fumée et sont plus sécurisés. Quels sont les différents types de poêles à pellets ? De poêles à bois ? Comment fonctionnent-ils ? On va tout vous expliquer !

Les différents types de poêles à pellets

Le poêle à granulés ventilé ou traditionnel

C’est le type de poêle à pellets le plus répandu. Il fonctionne grâce à un ventilateur qui propulse de l’air chaud, et permet à la chaleur de se diffuser rapidement et d’être parfaitement répartie. Le système de ventilation souffle sur le devant, pour une installation en coin, ou sur le haut, pour une installation centrale. Les poêles ventilés sont parmi les moins silencieux notamment lors du démarrage puisqu’il faut le pousser à pleine puissance. Mais, il se stabilise ensuite lorsque la température demandée est atteinte.

Le poêle à granulés étanche

Ce poêle à pellet a la particularité d’utiliser l’air dont il a besoin pour fonctionner. C’est-à-dire qu’il peut fonctionner à l’extérieur de votre logement et ne plus être dans le volume chauffé. C’est donc un circuit hermétique de la toiture jusqu’à la chambre de combustion qui chauffe votre intérieur. Le poêle à pellets étanche aspire et évacue l’air à l’extérieur, ce qui assure une meilleure répartition de la chaleur et un système plus silencieux. Il est possible de l’installer en ventouse verticale ou horizontale dans n’importe quelle pièce. Il est idéal pour les bâtiments à basse consommation.

Le poêle à granulés canalisable

Ce poêle à pellets s’équipe de plusieurs ventilateurs, ce qui permet à l’air chaud d’être diffusé dans les pièces de la maison via des gaines. S’il s’avère parmi les plus économiques des poêles à pellets, il est aussi l’un de ceux qui demandent le plus de travaux à l’installation, puisqu’il faut concevoir un réseau de canalisations dans les murs ou sous les combles. Il peut être un système de chauffage principal si sa puissance est suffisante. Le poêle à pellets canalisable, doit être installé dans une pièce avec VMC ou ventilée naturellement.

Le poêle à granulés à convection naturelle

Le système de poêle à pellets à convection naturelle l’est par opposition à la convection forcée. Cela veut dire qu’il ne dispose pas de système de ventilation interne, mais répand la chaleur de manière naturelle, ce qui le rend très silencieux. Il produit de la chaleur par la combustion des pellets à l’intérieur du foyer. L’air frais entre par la partie inférieure du poêle et en sort, chauffé, par la partie supérieure du poêle. La chaleur est donc diffusée à 360 degrés autour de l’appareil, car il possède une seule sortie de chaleur.

Le poêle à granulés hydro

On appelle aussi ce poêle à pellets un brouilleur ou thermo poêle et il est équivalent à une chaudière. Concrètement, il dispose d’une réserve d’eau qui chauffe l’air. Il est relié au système central de chauffage et améliore son rendement grâce au fait qu’il chauffe l’air dans la pièce où il est installé. C’est donc lui qui fournira à vos radiateurs l’eau chaude qui permettra de chauffer votre maison. Ces types de poêles sont généralement très design et s’installent dans la pièce de vie, mais il faut pouvoir raccorder le poêle aux radiateurs de la maison.

Le foyer ou insert à pellets

L’insert ou foyer à granulés est une variante du poêle à pellets. Il procure un vrai gain de place, car il est encastrable, comme la plupart des poêles à pellets d’ailleurs. Comme le poêle à pellets traditionnel, il possède un système de ventilation qui permet une diffusion optimale dans la pièce où il se trouve. Généralement, il possède trois ouvertures, l’une en bas et l’autre en haut, qui permettent la convection naturelle, et une troisième, au milieu qui utilise la ventilation ou le soufflage. Il se dote également de deux systèmes de chargement, par un tiroir ou via une trappe dans le coffrage.

La cuisinière à granulés

Elles ne sont pas encore très répandues, mais les cuisinières à granules ont l’énorme avantage de chauffer et de cuire… C’est un système deux en un qui s’installe de préférence dans une cuisine ouverte. Deux modèles sont proposés, la cuisinière à air qui chauffe principalement la pièce dans laquelle elle se trouve. Et, la cuisinière à pellets hydro dispose d’un échangeur de chaleur qui permet de récupérer la chaleur de l’eau… L’eau est ensuite diffusée dans vos radiateurs pour un système de chauffage central.

STUFE A PELLET ITALIA - California 10 KW, Poêle à granulé, ventilé, Réchaud jusqu'à 80 m², ... 969.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites STUFE A PELLET ITALIA - Canada 14 KW, Poêle à granulés à air, ventilé, Réchaud jusqu'à 130 ... 1 189.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites STUFE A PELLET ITALIA - Mod. Siberia New 15 KW, Poêle à pellet, ventilé, Réchaud jusqu'à 1 ... 1 559.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Les avantages et inconvénients de chaque type de poêle à pellets…

Comme pour tout produit, chaque type de poêle possède des avantages, mais également des inconvénients… Avant d’entrer dans les détails, sachez qu’un rendement énergétique correspond au rapport entre l’énergie consommée, et l’énergie produite. Un taux de 85 % de rendement énergétique est considéré comme un excellent résultat.

Le poêle à pellets ventilé permet de chauffer une surface d’environ 100 m² et s’installe dans la pièce de vie, en coin de mur, ou devant un mur… Il est l’un des moins silencieux, mais certains modèles permettent le réglage de la puissance des ventilateurs. Il possède un rendement énergétique supérieur à 90 %.

Le poêle à pellet étanche s’installe dans la pièce de vie et permet de couvrir une surface de 100 m² environ. Il permet de préserver la qualité de l’air ambiant, mais nécessite une installation par ventouse qui est parfois contraignante en fonction de la configuration de votre maison.

Le poêle à pellets canalisable s’installe dans la pièce de vie ou des pièces cloisonnées et peut chauffer une surface d’environ 120 m². Il permet la diffusion de chaleur dans plusieurs pièces, mais s’avère moins silencieux, il faudra donc choisir un modèle avec un système de ventilation réglable.

Le poêle à pellets à convection naturelle s’installe dans la pièce de vie et permet de chauffer environ 100 m². Son fonctionnement est ultra-silencieux et convient aux maisons à plusieurs étages, mais sa montée en température est un peu plus lente que sur les autres modèles.

Le poêle à pellets hydro s’installe dans la pièce de vie et permet de chauffer une surface allant jusqu’à 200 m², il peut remplacer une chaudière à gaz ou à fioul et devenir le chauffage central, mais il nécessite une installation complexe, et donc quelques travaux à prévoir.

La cuisinière à pellets s’installe dans une cuisine ou une pièce de vie et permet de chauffer jusqu’à 100 m² de surface. Elle s’adapte à tous les besoins, mais dispose d’une montée en température plus lente.

Le poêle à pellets foyer ou insert s’installe dans la pièce de vie et peut chauffer jusqu’à 100 m², il possède un rendement optimal et supérieur à une cheminée à foyer ouvert. De plus, il est compatible avec les bûches ou les granulés, c’est le plus plébiscité en remplacement d’une cheminée existante. Comment fonctionne un poêle à pellets ?

Les atouts majeurs d’un poêle à pellets, tous types confondus

Le poêle à pellets dispose de deux atouts majeurs : la programmation et l’automatisation. L’automatisation vous permet un véritable confort de chauffe, il fonctionne comme un thermostat et s’allume seul, dès que la température passe sous celle programmée. Il va ne fait s’alimenter lui-même en pellets au niveau du foyer et maintenir le feu allumé. Il est tout à fait possible de recharger le poêle uniquement tous les trois ou quatre jours, et donc d’avoir un meilleur rendement puisqu’il va s’auto-gérer. La programmation fonctionne comme pourrait fonctionner le thermostat d’une chaudière à gaz par exemple. Vous allez pouvoir déterminer des plages horaires pendant lesquelles vous aurez besoin de plus ou moins de chauffages, ce qui optimise son rendement. Certains modèles connectés peuvent aussi mis en route à distance via le Wi-Fi, une application ou même un assistant vocal. Cette fonction peut s’avérer très commode pour une résidence secondaire, vous pourrez déclencher le chauffage à distance et la maison sera réchauffée à votre arrivée. Concernant la programmation, il faudra veiller à ce que le modèle choisi propose de 4 à 6 programmes, l’heure, la température, les niveaux de puissance et de ventilation… Pensez également à choisir une programmation intuitive, afin que vous l’utilisiez réellement et optimisiez votre poêle à pellets au maximum.

Les normes des pellets de bois

Afin de garantir la qualité de pellets de bois, de plus en plus plébiscités par les Français, des normes et des certifications ont été mises en place… Nous vous détaillerons chacune des normes ensuite, mais sachez qu’elles se définissent ainsi : DIN+, EN+ et NF Haute Performance. Chacune de ces certifications répond à la norme européenne EN 14 961-2 pour le processus de fabrication et à la norme EN ISO 17225-2 pour la norme internationale… Chaque certification à ses propres spécificités, mais répond bien aux normes de qualité. Ces normes permettent aux consommateurs d’avoir plusieurs garanties quant à la qualité des pellets :

Combustion optimale

Taux de cendres

Taux d’humidité

Ces normes assurent ainsi la qualité du produit final ainsi que la limitation de son impact environnemental. Les trois normes citées demandent, par exemple, un taux de cendres inférieur à 0,7 %, incitant les fabricants à ne pas utiliser les écorces sont néfastes au bon fonctionnement des chaudières.

La norme DINplus

Cette norme est délivrée en Allemagne par l’organisme de certification DIN CERTCO, et répond aux normes EN 14961-2 et ISO 17225-2. C’est la norme standard qui assure une qualité maximale du pellet de bois avec les critères suivants :

Pouvoir calorifique inférieur (PCI) ≥ 4,6 kWh / kg

Taux d’humidité ≤ 10 %

Taux de cendres ≤ 0,7 %

Masse volumique du pellet ≥ 600 kg / m3

Les pellets certifiés DINPlus ont subi de nombreux tests (résistance mécanique, température de fusion) et l’origine du bois pour les fabriquer est également contrôlée. Les pellets DINplus peuvent contenir des additifs à hauteur de 2% maximum et ils doivent obligatoirement être d’origine naturelle. Cette certification est renouvelée tous les 5 ans, et les entreprises sont soumises à des contrôles surprises, qui, s’ils ne sont pas convaincants peuvent faire perdre la certification au fabricant.

La norme ENplus

Cette norme européenne ENplus correspond à la norme européenne EN14961-2 et comprend différents niveaux de qualité du pellet. 850 professionnels du secteur appliquent cette norme, qui est l’une des plus répandues en France. À l’intérieur de cette norme, on trouve la qualité A1 qui correspond en fait à la norme DINPlus et les qualités A2 et B, avec des performances plus basses, qui se destinent plutôt aux professionnels qui utilisent de grosses chaudières à granules. Cette norme garantit la provenance du bois (forêt PEFC ou FSC) ainsi que le niveau de livraison et de logistique. Des contrôles sont également effectués régulièrement afin de vérifier que la certification soit toujours méritée.

La norme NF

Cette norme NF existe depuis 2009 et est délivrée par l’AFNOR. C’est la norme française des biocombustibles et elle s’attache au niveau de qualité haute performance des pellets de bois… Elle correspond à la norme DINplus ou à la catégorie A1 de la norme ENplus. Elle référence deux types de bois tels que le bois standard avec un taux de particules fines et de cendres plus élevées, et le bois de qualité industrielle réservé aux professionnels.

Quelles sont les différences entre les trois certifications ?

Les normes sont quasiment semblables sur la plupart des taux demandés, la différence se fait sur la masse volumique qui se situe de 650 à 700 kg/m3 pour la norme NF, doit être supérieure à 600 kg/m3 pour la norme ENplus A1 et DINPlus.

DINPlus : La longueur du pellet doit être < 40 mm, le taux d’humidité doit être < 10 %, le taux de cendres doit être < 0,7 %, le taux de particules fines doit être < 1 %, la densité doit être > 97,5 %, la masse volumique > 600 et le PCI compris de 4.6 à 5.3 kWh/kg

ENPlus : La longueur du pellet doit être < 40 mm, le taux d’humidité doit être < 10 %, le taux de cendres doit être < 0,7 %, le taux de particules fines doit être < 1 % et < 0,5 % le sac, la densité doit être > 97,5 %, la masse volumique > 600 et le PCI compris de 4.6 à 5.3 kWh/kg

NF Biocombustibles Haute Performance : La longueur du pellet doit être < 40 mm, le taux d’humidité doit être < 10 %, le taux de cendres doit être < 0,7 %, le taux de particules fines doit être < 1 % et < 0,5 % le sac, la densité doit être > 97,5 %, la masse volumique doit être comprise de 650 à 700 et le PCI compris de 4.6 à 5.3 kWh/kg.

Fabriquer ses pellets de bois, est-ce possible ?

Les prix des pellets de bois, comme de tous les combustibles fluctuent beaucoup. En 2022, les pellets de bois enregistraient la plus forte hausse de prix, depuis leur apparition en Europe dans les années 2000… Pour réaliser quelques économies durablement, il est possible de fabriquer ses pellets, avec un investissement de départ, qui se rentabilise sur trois ans de consommation environ. Pour commencer, il faudra choisir le bois ou plutôt les résidus de bois qui seront à l’origine de vos pellets. Étant donné qu’ils sont conçus à partir de résidus, vous pourrez utiliser toutes sortes de végétaux comme des herbes, des coco, écorces de cacahuète, bambou, luzerne, tige de maïs, branches d’arbres, etc. Attention tout de même à veiller au fameux taux d’humidité qui ne devra pas dépasser 12 % à la fabrication, puis il faudra laisser sécher les pellets, comme vous le feriez avec du bois jeune pour la cheminée. Côté outillage, il faudra vous équiper d’une broyeuse de bois (et non de feuilles) et d’une presse à pellets, du matériel qui coûte assez cher, pour avoir une bonne qualité d’outillage. Une presse à pellet, l’outil essentiel, coûte de 1 000 à 3 000€, mais il est possible d’en louer une pour la journée, ou de les trouver d’occasion. Vous aurez également besoin d’un hygromètre à bois pour vérifier le taux d’humidité de vos pellets maison !

Les étapes de la fabrication :

Le broyage du bois est la première étape de la fabrication des pellets maison… Et, il faudra broyer les branches deux fois de suite, pour produire un broyat avec les dimensions adéquates.

Vous pouvez travailler avec une grille de calibrage pour le deuxième broyage…

Le séchage du broyat est important, car le bois que vous allez broyer sera « vert » et vous ne pourrez pas encore le compresser. Le séchage prend, comme pour le bois, de 18 à 36 mois…

Une fois votre broyat bien sec, vous pourrez enfin le glisser dans votre presse à pellets calibrée à 6 mm environ pour des pellets de qualité.

Par conséquent, la fabrication de pellets est possible. Cependant, le temps de séchage est assez long, il faudra donc anticiper pour les années à venir, puis il vous suffira de faire un roulement chaque année pour avoir du pellet maison l’année suivante !

Les alternatives aux pellets de bois

Comme leur nom l’indique, les pellets sont fabriqués en bois, la plupart du temps à partir des résidus qui se trouvent dans les scieries ou menuiseries. Ils sont ensuite mélangés à un liant écologique puis pressés pour former les pellets. Il existe cependant des alternatives aux pellets de bois, qui devraient se populariser dans les années à venir.

Pellets de bois, granules de bois pellets, sac de pellet 3kg, sac de granulés de bois, pel ... 15.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Promo -10% Sacs de 30 kg de pellets en bois DIN Plus A1 EN Plus 66.00 € 73.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pellet de pur sapin – Palette de 25 sacs – Haute qualité 666.30 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le pellet de lin n’en est qu’aux balbutiements de leur fabrication. Ils ont cependant de gros avantages en France, car notre pays est le premier producteur de lin en Europe… Une ressource disponible localement, qui permettrait d’acquérir une certaine indépendance énergétique. Si la fleur de lin, est utilisée dans la confection de vêtements ou de cosmétiques, la tige, elle, n’était pas valorisée… Plusieurs fabricants se sont penchés sur cette idée de fabriquer des pellets avec les tiges de lin pour palier le manque et le prix du pellet de bois… À titre d’exemple, la tonne de pellets de lin tourne autour de 150 € contre 600 € parfois pour les pellets de bois… Seul problème : ils sont encore difficiles à trouver !

Le pellet de chanvre nous vient du Canada où il est déjà très utilisé, il se répand de plus en plus en Europe. Pour fabriquer le pellet de chanvre, on utilise la tige de la plante, traité avec un additif biologique. Le chanvre est une excellente alternative, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la culture du chanvre est facile, et évite la déforestation pour le chauffage au bois. De plus, le pellet de chanvre possède un taux de cendres de 2 %, inférieur à celui du bois. Enfin, les granulés de chanvre produisent moins de polluant lors de leur combustion. Ils sont aussi moins chers à fabriquer, et donc moins chers pour les consommateurs. De plus, il n’est pas nécessaire de modifier son brûleur pour utiliser les pellets de chanvre.

Le pellet de noyaux de fruits et notamment les pellets de noyaux d’olive, comme ceux utilisés par la commune du Broc dans les Alpes-Maritimes… Depuis quelques années, ils transforment les noyaux d’olives du moulin communal en moyen de chauffage pour les bâtiments publics. Grâce à cette revalorisation des noyaux de fruits, ils affirment économiser 9 000 € de chauffage par an… Ils sont encore peu utilisés pour les particuliers, mais la matière première qu’est le noyau de fruit est disponible en grande quantité chaque année… Cette alternative devrait se développer dans les années à venir et à permettre de belles économies en comparaison avec les pellets de bois devenus quasiment inaccessibles.

Le poêle à pellets, de bois, de chanvre ou de lin, est actuellement l’un des moyens de chauffages les plus économiques, et les plus écologiques… L’installation d’un poêle à pellets coûte cependant plus cher que pour un poêle à bois classique, et voici ce qu’il faut savoir sur les poêles à bois !

Comment fonctionne un poêle à pellets ?

Le poêle à granulés ou à pellets de bois fonctionne grâce à un système de vis sans fin qui va progressivement acheminer les pellets de bois vers la chambre de combustion, à une vitesse maîtrisée… L’allumage des pellets est généralement assuré par une résistance électrique tandis qu’un petit ventilateur vient apporter l’oxygène nécessaire à la combustion. Lorsque les pellets brûlent, ils diffusent de la chaleur, par convection, dans la pièce où se trouve le poêle… La plupart des poêles à granulés actuels possèdent également un ventilateur qui permet de mieux diffuser l’air chaud et d’en homogénéiser sa diffusion. Pour chauffer plusieurs pièces avec le poêle à granules, il est possible de faire installer un système de canalisation qui va acheminer la chaleur dans toutes les pièces de la maison. Le poêle à granulés hydraulique peut, par exemple, être relié à des radiateurs à eau ou à un plancher chauffant.

Différents accessoires autour du poêle à bois ou à pellets…

Vous venez peut-être de faire installer un poêle à bois flambant neuf et vous demandez quels accessoires vous seront utiles pour l’utiliser… Voici un petit florilège des accessoires qui nous semblent indispensables tant en termes de sécurité que pour vous faciliter l’utilisation.

Les allume-feux vous seront indispensables, et il faut oublier les papiers, journaux ou autres magazines qui dégagent des fumées toxiques ! Optez plutôt pour des morceaux de cagettes de légumes, il faudra donc penser à en récupérer à droite à gauche pour faire votre stock de bois d’allumage… Vous pouvez aussi choisir les allume-feux en laine de bois, plus écologiques que les allume-feux en cube qui dégagent une forte odeur de combustible à l’allumage !

Promo -10% Log-Barn Allume-feu en Bois écologiques naturels - 200 Allume-feu en Laine de Bois, par bo ... 22.44 € 24.89 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Promo -16% LOT de 3 Bûches calorifiques - brûle pendant deux heures - Convient pour les feux ouverts, ... 23.54 € 28.08 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Promo -9% Log-Barn 500 Allume-feu en Bois écologiques naturels - 500 allumeurs de Charbon de Bois à ... 42.99 € 47.13 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

L’aspirateur à cendres semble inutile, mais il évitera surtout à votre aspirateur de maison de rendre l’âme… Les aspirateurs domestiques ne sont absolument pas conçus pour aspirer les fines cendres volatiles… Il vaut mieux investir dans un petit aspirateur à cendres, qui, lui, est conçu pour cet usage. Il vous permettra de nettoyer correctement votre tiroir à cendres, et le foyer, que ce soit pour un poêle à granulés ou pour un poêle à bois.

Promo -11% Aspirateur de cendres pour cuisinières, cheminées et barbecues. Avec filtre Hepa et grilla ... 47.06 € 52.86 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Ribimex Aspirateur à cendres Babycent 4 L 500 W PRCEN018 47.24 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites RIBIMEX PRCEN012, Cenetop Aspirateur à Cendres Professionnel 1200 W – 18 L avec Filtre Aut ... 59.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La pelle à granulés est également un accessoire indispensable si le granulé de bois est votre moyen de chauffage… Si vous n’en possédez pas, vous verrez, à l’usure, que fournir le poêle à la main n’est pas une mince affaire… Ils vous filent entre les doigts et s’éparpillent tel du sable… La pelle à pellets, un accessoire tout simple, qui vous permettra de gagner du temps et quelques heures de ménage en moins par an ! Choisissez une pelle de contenance d’un kilo environ, suffisante pour fournir le poêle et peu encombrante !

Pelle à pellets en métal (Arbre) 19.89 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pelle à pellets en métal (Cerf) 23.90 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites GranuleBox Pelle a Granule Pelle a Pellet - Pelle pour Granulés 100% Biodégradable - Impri ... 29.95 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le réservoir à pellets ou panier à bûches est également un accessoire bien pratique qui vous permet d’éviter de stocker vos sacs près du poêle ou les bûches au sol directement… Si vous avez des chats, les sacs de pellets sont de véritables aimants, ils adorent les déchirer et les éparpiller dans la maison… En plus d’être utile, les réservoirs sont souvent décoratifs, mais préférez un modèle avec un fond, ce qui évitera les poussières de bois sous le panier…

Seau à cendres ou pellets sécurisé anthracite mat - 18 L - SC18L403528 (463) 65.50 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites MS Beschläge Boîte à granulés avec roulettes - Rond - Diamètre : 38 cm - Noir - Avec revêt ... 185.73 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites TotalEnergies Premium - Lot de 20 sacs de granulés de bois - Bois de conifères de qualité ... 999.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Le gant anti-chaleur se destine plutôt à ceux qui utilisent un poêle à bois avec une poignée en fonte par exemple… Cela peut paraître ridicule de le préciser, mais un moment d’inattention, la poignée du poêle dans la main, et c’est une grave brûlure assurée… Les gants anti-feu sont à posséder absolument pour toute manipulation des portes de poêle à bois ou d’insert… Une manique de cuisine pourra faire l’affaire, mais elles ne résistent pas toujours à de très fortes températures, prenez garde !

Le ventilateur de poêle est un petit accessoire qui ne paie pas de mine et qui n’est pas non plus une baguette magique mais qui vous permettra de rediriger la chaleur du conduit ou du poêle vers le centre de la pièce et non plus vers le plafond… Les ventilateurs de poêle s’installent en quelques minutes et se déclenchent automatiques dès une certaine température atteinte… Un petit accessoire très accessible financièrement, qui vous permettra d’économiser quelques kilos de pellets ou de bûches sur la saison…

Xcsaide Ventilateur Poele à Bois, Ventilateur Cheminée avec 4 Lames, Ventilateur de Poêle ... 35.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Ventilateur poele à bois Ventilateur Cheminee 4 pales Ventilateur de poêle à chaleur Venti ... 43.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Ventilateur Poele à Bois, Ventilateur de Poele avec 2 Magnétiques, 4 Pales Ventilateur Che ... 54.99 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La législation autour des poêles à bois ou à pellets

Un poêle à granulés ou à pellets est une installation de chauffage, qui doit être réalisée par un professionnel, et qui est très encadrée par la loi… En effet, l’installation d’un poêle de ce type est réglementée par les documents techniques unifiés (DTU 24.1). Ces normes concernent plusieurs phases de l’installation :

Emplacement de l’appareil

Pose des conduits de fumisterie

Distance entre les murs et le poêle

…

De plus, vous devrez vous renseigner auprès des services de l’urbanisme de votre commune, pour savoir si votre installation en devenir respectera bien le Plan Local d’Urbanisme, le fameux PLU ! Les normes d’installations sont très lourdes et particulièrement techniques, c’est pourquoi il est essentiel de faire réaliser l’installation par un professionnel qui saura les respecter à la lettre ! En cas de non-respect des normes, vous risquez d’abord de provoquer un incendie et de voir partir votre maison en fumée… Qui plus est, si l’installation n’est ni conforme aux normes de sécurité, ni déclarée à votre assurance, alors vous ne serez pas indemnisés en cas d’accident provoqué par le poêle à granules et son installation ne respectant pas les normes en vigueur.

Urbanisme : quelle est la réglementation concernant l’installation de cheminées ?

Si vous décidez d’installer un poêle à pellets, vous aurez le choix entre le poêle à ventouse, l’utilisation d’un ancien conduit de cheminée, ou la création d’un conduit… Dans le cas d’une création de conduit de cheminée, il existe quelques règles à respecter. Si vous devez créer un conduit de cheminée, qui modifie l’aspect extérieur de votre maison, et c’est très souvent le cas, vous devrez faire une déclaration préalable de travaux avant d’entamer vos travaux, et attendre le délai légal d’un mois. Le délai d’instruction est d’un mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable, si vous n’obtenez pas de réponse dans ce délai, vous pourrez considérer que cela vaut pour acceptation. Pour mettre toutes les chances de votre côté lors de l’établissement de votre déclaration préalable de travaux, sachez que :

Le conduit doit dépasser d’au moins 40 cm du point le plus haut du toit, appelé faîtage.

L’orifice extérieur doit être situé au moins 40 cm au-dessus de toute partie de constructions distante de moins de 8 mètres.

L’axe du conduit doit être espacé d’au moins trois mètres d’une limite de propriété en l’absence de fenêtres.

En cas de présence de fenêtres d’un voisin, il doit alors être espacé de 6 mètres.

Vous savez tout, ou presque concernant le fonctionnement, l’utilisation, la législation autour des poêles à pellets, il ne vous reste plus qu’à trouver l’essentiel : le poêle à pellets et les granulés, mais nous pouvons vous aider via notre carte interactive !

STUFE A PELLET ITALIA - California 10 KW, Poêle à granulé, ventilé, Réchaud jusqu'à 80 m², ... 969.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites STUFE A PELLET ITALIA - Canada 14 KW, Poêle à granulés à air, ventilé, Réchaud jusqu'à 130 ... 1 189.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites STUFE A PELLET ITALIA - Mod. Siberia New 15 KW, Poêle à pellet, ventilé, Réchaud jusqu'à 1 ... 1 559.00 € Vérifier Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Les derniers articles sur les Pellets