Jusqu’à 100 € d’économie pour cette commande groupée de fioul et de granulés de bois (pellets)

Si vous habitez l’une des 17 villes ou villages de la communauté de communes de Bresse Revermont 71 (CCBR71), il vous reste moins de 24 h pour profiter d’une offre exceptionnel. En effet, la CCBR71, propose depuis 2017 un service innovant et solidaire : les commandes groupées de fioul domestique, de gazole non routier et de pellets. Les achats groupés sont l’un des meilleurs moyens d’économiser sur les combustibles, je l’ai moi-même testé et peux vous assurer que je suis gagnant sur tous les plans ! Attention, la date limite pour s’inscrire à cette commande groupée de fioul est fixée au 24 ou 25 janvier 2025 (en fonction des communes adhérentes). Si vous n’avez pas encore passé commande, c’est le moment ou jamais, sinon il faudra patienter jusqu’à l’année prochaine. Découverte.

Un modèle économique solidaire

L’article, publié sur Le Journal de Saône-et-Loire, revient sur cette initiative et sur le ressenti de ceux qui ont choisi d’en profiter. Et, ce ne sont pas de petites économies qui se profilent ! En achetant « en gros », la CCBR71 permet à ses habitants de réaliser des économies significatives, parfois de l’ordre d’une centaine d’euros par commande. Le prix moyen actuel : 1,113 € selon Les Furets, soit 90 litres économisés ! En effet, comme pour toutes les commandes groupées, la communauté négocie des tarifs préférentiels directement avec les fournisseurs, ce qui profite à l’ensemble des participants. Pour Jocelyne Lagut, 65 ans, habitante de Saillenard, « c’est pratique et économique. La mairie nous informe des opportunités, et tout est géré simplement », confie-t-elle au JSL.

Un service plébiscité par les habitants

Que ce soit pour le fioul ou pour les autres combustibles, ces commandes groupées participent aussi à la réduction des émissions de carbone. Comment ? Eh bien, c’est simple, toutes les commandes étant géographiquement proches et livrées le même jour, un seul camion se déplace au lieu d’une dizaine, voire plus ! Mais, le succès des commandes groupées repose aussi sur la convivialité. Dans le cas de pellets, par exemple, les réceptions se font par la commune, puis les habitants viennent les retirer. Une belle occasion de rencontrer des voisins, et de créer de nouveaux liens sociaux ! Michelle Brizet, 80 ans, résidente du Tartre, explique : avec mon mari, nous passons toujours par ce service. Cela nous permet d’acheter deux ou trois palettes de pellets à des prix bien plus intéressants. Un réel gain pour les foyers modestes, comme pour les autres, il n’y pas de « conditions de revenus » pour en bénéficier. Je vous rappelle que les inscriptions, ouvertes jusqu’au 24 ou 25 janvier, afin de prévoir la fin de l’hiver et le début du prochain !

Mon expérience personnelle en Saône-et-Loire

Comme je vous l’expliquais dans cet article, dans mon petit village de Saint-Gengoux-de-Scissé (71), j’ai eu l’occasion de participer à une commande groupée. Cette expérience a été une vraie révélation. En regroupant nos besoins, nous avons pu bénéficier de tarifs imbattables, mais également d’une livraison simplifiée. Ce fut par ailleurs l’occasion de mieux connaître mes voisins et d’échanger sur nos expériences respectives. Cette année encore, je compte bien renouveler l’expérience et profiter des avantages proposés. Et, vous, qu’en pensez-vous ? Avez-vous déjà participé à une commande groupée ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .