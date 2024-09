InstaWater, l’invention d’un « recirculateur » d’eau pour économiser jusqu’à 11 000 l d’eau par an

Vous n’êtes pas sans savoir que l’eau est une ressource précieuse et essentielle à tous les êtres vivants. Souvent qualifiée « d’or bleu », elle est, entre autres, nécessaire à notre fonctionnement biologique, mais malheureusement, nous avons tendance à la gaspiller. Selon le Centre d’Information sur l’Eau (C.I.eau), la consommation d’eau pour l’utilisation humaine s’est multipliée par six au cours du siècle dernier. Cela inclut notamment l’eau consommée et utilisée pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, l’entretien de l’habitat et diverses tâches ménagères, sans parler du gaspillage. Or, ce dernier et la surconsommation entraînent des conséquences néfastes sur l’environnement. C’est ce qui a incité une entreprise espagnole à concevoir et à faire breveter (ES1305108Y) un recirculateur d’eau intelligent, baptisé InstaWater. Celui-ci assure un approvisionnement immédiat en eau chaude, réduisant grandement le gaspillage.

Un recirculateur d’eau intelligent

InstaWater produit de l’eau chaude instantanément grâce à une pompe de recirculation intelligente. Cette dernière est conçue pour s’activer automatiquement lorsqu’elle détecte une demande d’eau chaude. Elle fait recirculer l’eau dans les tuyaux jusqu’à ce que la température souhaitée soit atteinte, évitant le gaspillage. Avec ce chauffe-eau électrique innovant, il n’est donc pas nécessaire de faire couler l’eau froide accumulée dans les canalisations, avant d’avoir la température voulue. Par ailleurs, un clapet anti-retour et des capteurs de température intégrés assurent un débit constant, sûr et efficace. Alliant technologie de recirculation et efficacité énergétique, InstaWater permet d’économiser du temps, de l’eau et de l’énergie.

Un dispositif conçu pour réduire le gaspillage d’eau

Les concepteurs d’InstaWater soulignent qu’en réduisant le gaspillage, ce dispositif a un impact positif sur l’environnement et sur le portefeuille des utilisateurs. Il leur permet d’économiser de l’eau et, par conséquent, d’économiser sur leurs factures d’énergie. D’après leurs estimations, cette économie peut représenter jusqu’à 15 litres pour chaque usage dans une habitation moyenne. Par ailleurs, ce recirculateur d’eau a un impact direct sur la préservation des ressources naturelles, dans la mesure où il favorise une consommation plus responsable et plus durable. Il s’aligne parfaitement sur les objectifs de durabilité et de protection de l’environnement fixés par l’ONU. Selon eux, InstaWater se démarque des autres chauffe-eaux électriques, tant par son impact écologique que par sa praticité.

Un dispositif simple d’utilisation

Un autre avantage du InstaWater réside dans sa simplicité d’utilisation. Non seulement il s’active automatiquement à la demande, mais il est également équipé d’un thermostat électronique (accessible de l’extérieur), permettant de régler la température avec précision et d’adapter le système aux besoins spécifiques de l’utilisateur. En outre, grâce à son interface intuitive et conviviale, il n’y a pas de réglages complexes à effectuer. Il est à noter que ce chauffe-eau instantané est doté d’un capteur de température qui, comme son nom l’indique, surveille en permanence la température de l’eau et l’ajuste en fonction des besoins des utilisateurs.

Ce recirculateur d'eau est encore en phase de développement et, pour le moment, aucun prix n'a été défini. Les concepteurs indiquent cependant que son coût dépendra du modèle et des caractéristiques spécifiques de la fabrication finale. N'ayant que très peu d'informations au sujet de ce projet, je me permets donc d'émettre quelques réserves. Plus d'informations sur Instawater.es.