Le chauffe-eau instantané Saniself promet 85 % d’économie d’énergie par rapport à un ballon traditionnel

La canicule sévit sur la France, en cette deuxième semaine d’août, et nous en sommes presque contents tant le mois de juillet a été pluvieux ! Cela ne durera pas, l’automne, puis l’hiver arriveront, les douches froides ne seront plus de mise, et il faudra repasser aux douches bien chaudes ! L’eau chaude sanitaire représente environ 12 % de la consommation d’énergie, et 35 % de la consommation d’eau, selon l’ADEME. Pour éviter une surconsommation d’eau, en attendant que l’eau froide soit chauffée par le chauffe-eau, il existe de petits dispositifs qui s’installent sous le robinet et qui chauffe instantanément l’eau. Je vous propose, par exemple, de découvrir, le chauffe-eau électrique instantané Saniself sous évier 4.4 kW est au prix de 159 €*, chez Castorama. En équipant tous vos robinets de ce petit dispositif, vous pourriez réaliser 85 % d’économie d’énergie par rapport aux ballons traditionnels. Cela vaut peut-être le coup d’investir ? Présentation.

Comment fonctionne un chauffe-eau électrique instantané ?

Ce petit appareil, esthétique, trouvera sa place sous n’importe quel robinet : lavabo, évier, baignoire ou douche. Électrique et à commande hydraulique, il se branche sur l’arrivée d’eau froide de votre point d’eau, et va chauffer l’eau « à la demande ». Avec un débit réglé intelligemment, il chauffe l’eau, au fil de son écoulement. En réalité, lorsque vous tirez de l’eau, elle sort d’abord froide, et vous attendez qu’elle chauffe. Cette eau « propre » est irrévocablement perdue dans les égouts. Le chauffe-eau instantané, comme son nom l’indique, évite l’attente entre l’ouverture du robinet et l’attente de l’eau chaude.

Toutes les caractéristiques techniques

Afin que vous disposiez de tous les éléments techniques nécessaires à votre achat, voici les spécificités purement techniques de chauffe-eau instantané :

Point d’entrée (eau) : partie supérieure

Localisation du chauffe-eau : sous-évier

Type d’élément chauffant : en nichrome

Tension d’alimentation électrique : 220 – 240 V

Puissance thermique maximale : 4.4 kW

Puissance de chauffe réglable : production de chaleur non réglable

Puissance électrique en Watts : 4 400 kW

Température minimale : 20 °C

Température maximale : 45 °C

Pression minimale de fonctionnement : 2.5 bar

Pression maximale de fonctionnement : 10 bar

Type de contrôle de la température Manuel

Protection contre la surchauffe

Hauteur (cm) : 135 cm

Largeur (cm) : 186 cm

Profondeur (cm) : 88 cm

Alimentation secteur

Indice IP : IP25

Garantie fabricant : 2 ans

Poids net : 1,5 kg

Peu encombrant et rapide à installer, il nécessite néanmoins, un branchement électrique avec terre, respectant les normes de sécurité lié à la présence d’un point d’eau.

Pourquoi est-il judicieux d’installer ce petit chauffe-eau ?

Comme je vous l’ai expliqué, il va dans un premier temps réduire votre consommation d’eau puisque l’eau froide ne sera plus gaspillée. Mais, en termes d’électricité, il réduira aussi votre consommation. En effet, il chauffe au plus près du point d’eau, au lieu de parcourir les tuyaux entre le chauffe-eau et le robinet. Ingénieux, non ? Je vous rappelle que le chauffe-eau électrique instantané Saniself sous évier 4.4 kW est au prix de 159 €* chez Castorama. Avec, à la clé, des économies sur le long terme. Et, vous ? Êtes-vous déjà équipés de ce type de chauffe-eau instantané ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 8 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez