Le chauffe-eau instantané, une eau chaude quasiment illimitée et jusqu’à 85 % d’économie d’électricité

L’augmentation des prix de l’électricité inquiète de nombreux Français, qui cherchent à réaliser des économies. Cela peut passer par l’installation de petits panneaux solaires prêts à brancher et, par ailleurs, par le remplacement du chauffe-eau. La crise énergétique que nous connaissons actuellement nous encourage à trouver de nouvelles solutions pour réduire nos factures. Le chauffe-eau électrique instantané peut alors être une solution envisageable. S’il est « solaire » en plus, il peut vous faire réaliser jusqu’à 85 % d’économie sur votre facture d’électricité. Qu’est-ce qu’un chauffe-eau électrique instantané ? Quels sont les avantages de ce type de chauffe-eau ? Et quel modèle choisir ? On va tout vous expliquer.

Un chauffe-eau électrique instantané, qu’est-ce que c’est ?

Dans les chauffe-eaux classiques, l’eau est stockée dans une cuve, puis chauffée et réchauffée en continu. Cela vous permet d’avoir de l’eau chaude lorsque le besoin se fait sentir. Cependant, cela engendre aussi un chauffage de l’eau constant pour maintenir votre eau stockée à une température de 60 °C environ. Dans un chauffe-eau électrique instantané, l’eau est chauffée à la demande, grâce à un système d’alimentation en eau fermé. Lorsque vous avez besoin d’eau chaude, l’eau passe dans un réchauffeur, qui délivre instantanément de l’eau chaude. En d’autres termes, votre eau est chauffée à la demande, mais non plus en continu. De plus, vous ne risquez jamais de ne plus avoir d’eau chaude, pour cause de ballon vidé par vos adolescents !

Pourquoi peuvent-ils vous faire réaliser des économies ?

Comme nous vous l’avons dit plus haut, ces chauffe-eaux instantanés peuvent vous permettre de réaliser de belles économies. Contrairement à un chauffe-eau à accumulation, le chauffe-eau instantané ne consomme de l’énergie que lorsqu’il est sollicité, c’est-à-dire selon vos besoins de produire de l’eau chaude instantanée. Si vous optez, en plus, pour un chauffe-eau solaire, vous n’aurez pas besoin de prise électrique à proximité de votre point d’eau. Vous aurez donc de l’eau chaude chauffée gratuitement par le soleil et réduirez aussi votre empreinte énergétique. Vous pouvez aussi installer un petit chauffe-eau électrique instantané sous votre évier par exemple, un autre poste d’économies d’énergie.

Faut-il choisir un chauffe-eau instantané, hydraulique ou électronique ?

Les chauffe-eaux dotés d’une commande hydraulique basculent mécaniquement sur 1 ou 2 niveaux de puissance en fonction du débit d’eau. Ils sont équipés d’un interrupteur permettant de régler la pleine puissance ou de la limiter en mode économique. Les chauffe-eaux électroniques offrent un fonctionnement plus confortable et économique. Grâce à un système de contrôle, la température de l’eau peut être réglée en douceur dans une plage de 30 à 60 °C. Un capteur permet le lancement même à un faible débit d’eau de 2,5 l/min, ce qui est avantageux dans les installations avec une faible pression d’eau. Opter pour un chauffe-eau à commande électronique offre donc de meilleures économies. Vous trouverez des chauffe-eaux électriques instantanés chez Leroy Merlin (199,99 €*). Nous vous avons indiqué les prix les plus bas, mais ils ne sont peut-être pas adaptés à votre consommation, vérifiez bien avant d’acheter.

*Les prix ont été relevés le 2 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

