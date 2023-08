Une double promotion exceptionnelle sur les panneaux solaires à brancher sur une prise Sunity (400 W)

Nous aimerions tous réduire notre facture d’électricité ! Surtout depuis que la fin du bouclier tarifaire a bien été confirmée par le gouvernement en début de semaine dernière. L’une des alternatives possibles consiste à investir dans de petits panneaux solaires prêts à brancher, qui prendront le relais de votre compteur sur certains appareils. Les panneaux solaires « Plug And Play » permettent généralement d’alimenter les appareils branchés en permanence, mais sont incapables d’assumer votre chauffage. Découvrez le kit Sunity 400 W, qui pourrait vous permettre quelques économies bienvenues. Actuellement proposés à moins 10 % (plus un tarif dégressif sur le volume), ces kits vous garantissent un excellent rapport qualité prix.

Présentation du kit Sunity 400 W

Le kit panneau solaire Sunity 400 W se révèle être une solution écologique et économique pour produire votre propre électricité en toute simplicité. L’installation est un jeu d’enfant, car aucuns travaux ne sont nécessaires, il vous suffit de le brancher directement sur une prise de courant. Livré en moins de 15 jours, vous pourrez le mettre en place en quelques minutes seulement. Le kit panneau solaire Sunity est accompagné d’une double garantie jusqu’à 25 ans, vous assurant ainsi une tranquillité d’esprit durablement. Ce système solaire devient rapidement rentable, puisqu’il permet de gommer jusqu’à 20 % de votre consommation d’électricité en seulement 3 à 6 ans. Avec une empreinte de 1,75 m sur 1,15 m, il peut être posé au sol ou fixé au mur, qu’il s’agisse d’un jardin, d’une terrasse, d’une maison ou d’un appartement, que vous soyez propriétaire ou locataire. De plus, le kit panneau solaire Sunity est conforme aux normes électriques, ce qui signifie qu’aucune intervention de professionnels n’est requise.

Que faut-il savoir de plus sur le kit Sunity ?

Grâce au compteur fourni, vous allez pouvoir suivre votre production d’électricité en temps réel et par ailleurs suivre votre consommation. Cela vous permettra, par exemple, d’éteindre vos chargeurs laissés sur une prise secteur sans Smartphone au bout ou de ne plus laisser votre télévision en veille, entre autres. Côté fabrication, il est conçu sur une structure en aluminium, qui allie robustesse et durabilité pour une utilisation optimale dans toutes les conditions.

Chaque kit de 400 W produit l’équivalent de 20 % de la consommation de votre maison (hors chauffage). Ainsi, vous allez pouvoir alimenter 10 ampoules, un réfrigérateur A++, une TV LED, votre box internet, un PC portable et une machine à laver par exemple. Côté installation, elle se fera en 10 min maximum. Vous branchez et hop, vous profitez. Les électrons emprunteront le chemin le plus court, et donc votre réseau sera alimenté par le point le plus proche, soit vos panneaux solaires !

Faut-il déclarer votre panneau solaire ? Et que contiendra votre colis ?

Si vous installez des panneaux solaires, vous produirez alors de l’électricité, logique. Vous devrez donc déclarer auprès d’Enedis le fait que vous produisez de l’électricité. De plus, vous devrez indiquer l’arrivée des panneaux solaires à votre assureur, afin qu’ils entrent dans votre contrat multirisque habitation. Lors de la réception de votre colis, vous trouverez un module photovoltaïque qui transforme l’énergie solaire en courant continu (CC), un micro-onduleur qui convertit le courant continu (CC) en courant alternatif (CA) et un câble secteur de 5 m, vous permettant de le raccorder directement à l’une de vos prises domestiques. Attention, les chevilles nécessaires pour la fixation ne sont pas fournies. D’autres informations sont disponibles sur le site Sunity.

Une double promotion

Sunity propose pour une durée limitée (du mardi 01/08 jusqu’au mardi 08/08 inclus) un bon de réduction de 10 % sur tous ces kits, ainsi qu’un prix dégressif pour l’achat de deux, trois ou quatre panneaux solaires double-faces. En utilisant le code promotionnel NEOZONE10 les prix des panneaux solaires sont les suivants :

*Les prix ont été relevés le 01 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

*La réduction comprend le bon de réduction + la réduction dégressive pour deux packs ou plus.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales