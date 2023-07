Fin du bouclier tarifaire : 7 astuces pour fortement réduire la consommation électrique de votre chauffe-eau

Nous sommes en plein cœur de l’été et nous pensons plus à nous réchauffer avec le soleil qu’avec le chauffage ! Cependant, et assez discrètement, reconnaissons-le, le gouvernement vient d’annoncer une hausse des prix de l’électricité de 10 % au 1ᵉʳ août, qui vient s’ajouter à celle de 15 % de janvier dernier. Cela va vraiment commencer à chiffrer sur nos prochaines factures et malheureusement, nous ne pouvons pas nous passer d’électricité. C’est, par exemple, le cas pour votre chauffe-eau, si celui-ci est électrique évidemment, car il faut de l’électricité pour chauffer l’eau. Il existe cependant quelques astuces simples pour optimiser la consommation de votre chauffe-eau électrique. Et c’est maintenant qu’il faut les mettre en pratique ! Décryptage.

Astuce n° 1 : choisir un chauffe-eau sans réservoir

Cela peut paraître évident, mais il est plus économique, sur le long terme, d’investir dans un chauffe-eau sans réservoir que l’on appelle aussi chauffe-eau instantané. Certes, il est un peu plus cher à l’achat, mais déclenche le chauffage de l’eau lorsque vous l’utilisez. Ce qui évite de chauffer le réservoir, si vous n’utilisez pas l’eau chaude. Les plus performants peuvent vous faire économiser jusqu’à 40 % sur votre facture, comparés aux chauffe-eaux avec réservoir.

Astuce n° 2 : baisser la température de l’eau chaude

La plupart des chauffe-eaux sont réglés pour une température d’eau chaude de 60 à 63 °C, ce qui n’est pas justifié par notre utilisation. En abaissant cette température à 50 °C, vous économisez de 3 à 5 % sur votre facture d’électricité. Avec la hausse des prix annoncée, c’est toujours ça de gagné. De plus, cela évite les risques de brûlures, notamment avec les enfants en bas-âge.

Astuce n° 3 : installer un chauffe-eau solaire

L’installation d’un chauffe-eau solaire offre de nombreux avantages, souvent sous-estimés, en termes d’économies d’électricité. Grâce à l’énergie solaire, une source d’énergie gratuite, propre et renouvelable, il est possible de réduire considérablement sa consommation d’électricité et ainsi diminuer vos factures énergétiques. Le chauffe-eau solaire fonctionne en captant la chaleur du soleil à l’aide de panneaux solaires thermiques, également appelés capteurs solaires. Ces capteurs sont généralement installés sur le toit de votre maison ou dans un endroit exposé au soleil. Ils absorbent l’énergie solaire et la transforment en chaleur, qui est ensuite utilisée pour chauffer l’eau dans un réservoir de stockage. On trouve des chauffe-eaux solaires dans les principales boutiques de bricolage comme Leroy Merlin ainsi que quelques modèles sur Amazon.

Astuce n° 4 : entretenir régulièrement le chauffe-eau

Encore une fois, cela peut sembler une évidence, mais un chauffe-eau entartré ou mal entretenu est plus énergivore. Dans les régions où l’eau est dure ou très calcaire, cela entraîne des dépôts de sédiments à l’intérieur et leur accumulation peut nuire à son fonctionnement. Une vidange périodique est donc recommandée.

Astuce n° 5 : consommer moins d’eau chaude

Pour réduire votre consommation d’eau chaude, vous pouvez, par exemple, prendre des douches rapides, au lieu de bains. Pensez aussi à utiliser les touches ECO de vos appareils de lavage, les cycles sont plus longs, mais ils consomment moins d’électricité que les cycles rapides. Des astuces toutes simples, mais qui ont leur importance quand il faut faire des économies.

Astuce n° 6 : installer une minuterie

Pour les chauffe-eaux à réservoir standard, l’installation d’une minuterie permet de couper l’eau pendant la nuit, ce qui réduit la consommation d’énergie et les coûts associés. Cette astuce n’est évidemment pas nécessaire pour un chauffe-eau instantané.

Astuce n° 7 : isoler les tuyaux et le réservoir

Cela peut encore paraître évident, mais combien de chauffe-eaux ne sont pas isolés du froid. Si vous isolez votre réservoir et vos tuyaux, le compteur électrique sera moins sollicité puisque l’eau sera conservée à température raisonnable. De plus, vous pouvez aussi éviter le gel des canalisations et, accessoirement, une grosse fuite !

Vous trouverez, par exemple, des isolateurs de réservoir, sur Amazon, Leroy Merlin ou Cdiscount. Un investissement d’une quarantaine d’euros, qui pourrait vous rapporter bien plus que la somme investie, surtout au train où vont les augmentations.

