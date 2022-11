Un simple programmateur sur votre chauffe-eau permettrait d’économiser jusqu’à environ 30% d’électricité

Nous sommes nombreux à posséder un chauffe-eau électrique ou un cumulus pour obtenir de l’eau chaude. Certains sont également détenteurs d’une option « heures creuses » sur leur abonnement au fournisseur d’électricité… En utilisant le chauffe-eau à bon escient et cette option, il serait possible d’économiser environ 30 % sur le kWh pendant huit heures par jour, sur deux plages horaires dans la journée. Si votre chauffe-eau ne se déclenche pas automatiquement en heures creuses, il existe de petits appareils appelés programmateurs ou horloges de programmation, qui vont vous permettre de déclencher la chauffe de l’eau lors de ces périodes. Découverte !

Comment faire fonctionner votre chauffe-eau en heures creuses ?

Le ballon d’eau chaude et le chauffage représentent approximativement 75 % des dépenses d’un foyer. C’est donc sur ce point qu’il y a le plus d’économies à réaliser. En utilisant son chauffe-eau uniquement sur les périodes d’heures creuses, il est de ce fait possible d’économiser. Le chauffe-eau possède généralement trois positions : la position 0 indique qu’il ne consomme aucune énergie puisqu’à l’arrêt, la position « Auto » permet au chauffe-eau de fonctionner uniquement pendant les heures creuses pour le chauffage de l’eau. Enfin, la position 1 ou « marche forcée », indique votre chauffe-eau fonctionne en continu sans distinction des heures creuses ou pleines. Si vous possédez la fonction Auto, il faut assurément le laisser en permanence sur cette position.

Comment économiser de l’eau chaude ?

L’eau chaude est indispensable à notre vie quotidienne, mais il existe plusieurs manières de réduire sa consommation. À commencer par régler ou faire régler votre ballon d’eau chaude sur 60°C, une température largement suffisante qui vous évitera, en plus, de vous brûler. Chaque année, faites réviser votre chauffe-eau par un professionnel qui jugera de la nécessité d’un détartrage par exemple… Le tartre qui s’accumule dans votre chauffe-eau empêche le fonctionnement normal et entraîne une surconsommation d’électricité. Voici quelques autres astuces pour économiser sur votre consommation d’eau chaude :

Installez sur chaque robinet des régulateurs de débit que l’on appelle aussi mousseurs, ils vous permettront d’économiser 50 % sur le débit d’eau.

Installez un pommeau de douche économique, du style Hydrao qui vous indique par un code couleur le moment où vous dépassez la consommation normale d’une douche.

Isolez vos tuyaux d’eau chaude, surtout si votre chauffe-eau se trouve dans une pièce non chauffée !

Installer un programmateur, simple comme bonjour !

Si votre chauffe-eau ne possède pas de fonction Auto ou Eco, vous pouvez installer un programmateur de chauffe-eau. Dans ce cas, deux solutions s’offrent à vous. Si votre chauffe-eau dispose d’un branchement sur prise électrique (biphasé), il suffit de le brancher sur un programmateur puis de choisir les heures creuses correspondant à votre compteur électrique.

Si votre chauffe-eau est sur un branchement triphasé, donc raccordé directement à votre tableau électrique, l’installation de programmateur est possible, mais devra être réalisée par un professionnel. Attention : un chauffe-eau nécessite une puissance de 2000 à 3 000 watts ! Avant d’acheter votre minuteur, vérifiez qu’il soit capable de supporter ces puissances importantes, au risque de provoquer un incendie ! Par exemple, sachez qu’un chauffe-eau de 3 000 W fonctionnant sous 230 V nécessite une minuterie de 13 A minimum.