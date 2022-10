Comment réduire la consommation d’électricité d’une maison familiale ?

Au gouvernement, en ce moment, c’est le défilé des cols roulés et des doudounes, vous avez dû le remarquer tant la campagne de communication, certes un peu étrange, bat son plein… Depuis la fin de l’été, nous sommes mis en garde contre d’éventuelles coupures d’électricité en hiver et nous constatons une hausse faramineuse des coûts de l’énergie. L’objectif de la France est de pouvoir réduire la consommation des ménages et entreprises de 10% en quelques mois pour faire face à cette crise énergétique. Les fameux 19°C demandés dans les entreprises, bâtiments publics et foyers privés sont dans tous les esprits, et nous cherchons tous des solutions pour que la régulation des factures ne soit pas un trop douloureux moment à passer ! Comment réduire votre consommation d’énergie à la maison ? On vous explique tout !

Chauffage à 19°C et isolation !

Si vous chauffez à 19°C au lieu de 20°C, vous économiserez 7% sur votre facture annuelle, et c’est ainsi pour chaque degré en moins. Les normes recommandées sont donc de 16°C dans la chambre, voire sans chauffage mais avec une couette bien chaude, de 19°C dans les pièces à vivre et de 22°C dans la salle de bains lorsqu’on l’utilise. Une astuce simple pour garder la chaleur consiste à fermer tous vos volets et doubles-rideaux dès la nuit tombée. Vous pouvez aussi isoler vos fenêtres au moyen d’un ruban isolant qui va permettre de ne pas laisser passer l’air extérieur… En deux minutes c’est posé, et l’effet calfeutrant est immédiat (attention tout de même à bien ventiler votre intérieur).

Le four oui, mais avec parcimonie !

Les plus anciens modèles de four sont de gros consommateurs d’énergie, mais il est tout de même difficile de s’en passer pour le rosbeef du dimanche ou le gâteau d’anniversaire du petit dernier… Si vous réalisez un plat au four, optimisez au maximum votre cuisson et quand celle-ci est terminée, ouvrez la porte du four encore chaud et profitez de la chaleur qu’il peut dégager pendant plusieurs minutes après fin de cuisson. Pour la décongélation ou pour réchauffer un plat, Engie recommande de privilégier le micro-ondes, moins énergivore que le four traditionnel. Pour les plaques de cuisson, mieux vaut favoriser l’induction que la vitrocéramique… Le truc en plus : couvrez vos casseroles lors de la cuisson, vous diviserez par quatre votre consommation d’énergie !

Utilisez correctement votre lave-linge, lave-vaisselle ou sèche-linge

Le sèche-linge est un gros consommateur d’énergie, et certains diront qu’un tancarville peut parfaitement le remplacer. Mais quand nous avons peu de place, le sèche-linge est important… En choisissant de programmer votre sèche-linge la nuit, vous économiserez sur votre facture et si votre appareil ne dispose pas de fonction de départ différé, vous pouvez le brancher sur une prise commandée programmable par exemple; simple et efficace ! Pour le lave-linge et le lave-vaisselle, la première des choses à faire est de les faire tourner lorsqu’ils sont pleins, et non pas à moitié remplis… Utilisez le mode Eco de vos appareils: les cycles seront plus longs, mais consommeront moins, et votre linge ou vaisselle seront aussi propres qu’avec un mode rapide… Vous pouvez aussi les programmer après 20 heures ou en pleine nuit, pour économiser davantage !

On débranche les appareils en veille !

Combien d’appareils sont branchés chez vous, constamment, alors qu’ils ne servent pas tous les jours ? Télévision, décodeurs, mais aussi micro-ondes, cafetières, robots de cuisine… Tous ces appareils indiquent l’heure ou disposent d’un voyant de veille allumé; c’est le signe qu’ils consomment tous un petit peu d’énergie à longueur de temps. Cela représente environ 10% de la facture annuelle (hors chauffage) ! Outre le réfrigérateur, le congélateur ou tout autre appareil réfrigérant, les autres machines peuvent donc être débranchées au moyen d’une multiprise avec interrupteur, que vous éteindrez et allumerez selon vos besoins.

Nous entendons souvent qu’il faut aussi débrancher la box internet pour économiser de l’électricité… Certes c’est possible, mais il faut soit vivre seul, soit vivre dans une famille où tous les membres se couchent et se lèvent à la même heure, et avoir un réseau optimal pour ne pas risquer le bug au redémarrage… La box en veille consomme entre 10 et 30€ par an en fonction du modèle; mais si, déjà, vous débranchez tous les autres appareils en veille, ce sera déjà un bel effort !

NOVKIT Programmateur Prise Électrique et Digitale, Minuterie Prise Numérique à 10 Programmes Journaliers Hebdomadaires avec Mode Anti-vol et Grand LCD écran, Économiser Électricité (Paquet de 2) Economiser d’énergie: Allume et éteint automatiquement les lampes, les lumières de Noël, les aquariums et les autres appareils pour économiser d’énergie. Meilleure Vente n° 1