Midea lance un chauffe-eau à pompe à chaleur 4 fois plus efficace qu’un appareil classique

La production d’eau chaude sanitaire est une importante source d’émission de CO2. En effet, il s’agit d’un processus énergivore. Actuellement pour chauffer l’eau, on met en œuvre soit un chauffe-eau solaire, soit un chauffe-eau électrique. Bien sûr, de nombreux foyers utilisent encore du fioul pour produire de l’ECS. Force est cependant de constater que ces méthodes présentent un rendement peu satisfaisant. Par exemple, un chauffe-eau électrique nécessite 1 kW d’électricité pour générer environ 1 kW de chaleur. Avec sa solution de nouvelle génération, Midea promet de produire 4 kW de chaleur avec seulement 1 kW d’électricité ! Grâce à ses performances hors norme, le Heat Pump Water Heater est donc censé révolutionner la façon dont on produit de l’eau chaude sanitaire.

Une efficacité imbattable

Cette efficacité impressionnante est rendue possible par la mise en œuvre d’une technologie innovante de transfert de chaleur. Concrètement, Midea a opté pour l’utilisation d’une pompe à chaleur aérothermique pour déplacer efficacement la chaleur de l’air ambiant vers l’eau. Selon les explications, cette approche est bénéfique dans la mesure où elle évite de produire de la chaleur, ce qui a pour effet de réduire considérablement la consommation d’énergie électrique. Avec un rendement remarquable de 400 %, le HPWH a de quoi répondre aux exigences des utilisateurs contemporains qui sont de plus en plus soucieux de l’impact des habitudes de consommation sur l’environnement.

Réduire la consommation d’énergie de près de trois quarts

Autrement dit, le nouveau produit promet d’être quatre fois plus économe en énergie que les chauffe-eau électriques conventionnels. Une caractéristique qui devrait réduire non seulement les dépenses énergétiques des ménages, mais aussi leur empreinte carbone. À ce propos, Midea annonce des économies d’énergie allant jusqu’à 75 %. Le chauffe-eau à pompe à chaleur Midea Heat Pump Water Heater convient aux maisons à deux étages ayant besoin d’un système efficace pour produire de l’eau chaude sanitaire. L’appareil se décline en plusieurs versions avec des volumes de stockage allant de 170 litres à 300 litres.

Un chauffe-eau de 5,5 kW

Le HPWH fonctionne sous 220 V et possède une puissance totale de 5 500 watts. Il est assez silencieux dans la mesure où Midea promet un niveau de bruit inférieur à 50 dB, soit plus précisément de 49,5 dB. Sur le marché américain en particulier, le produit est éligible à un crédit d’impôt de 30 % sans pourtant dépasser 2000 dollars par an (~1920 €). En ce qui concerne les coûts d’installation, ils peuvent faire l’objet d’une réduction jusqu’à 8 000 dollars (~7680 €) grâce au programme de remise sur l’énergie domestique du gouvernement des États-Unis. Plus d’infos : mideacomfort.us. Verrons-nous ce chauffe-eau arriver sur le marché européen dans un futur proche ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .