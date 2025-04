Midea dévoile la Nature ATW, une pompe à chaleur au propane d’un COP de 5,25

En vigueur depuis 2019, l’Amendement de Kigali impose la réduction progressive de la production et de l’utilisation de gaz fluorés, notamment les HFC (hydrofluorocarbures), qui participent grandement au réchauffement climatique. Dans le but de respecter cet accord et de limiter les émissions de GES, Midea, le célèbre fabricant chinois d’appareils électroménagers et de climatiseurs, a mis au point une nouvelle pompe à chaleur, baptisée R290 Nature ATW. Comme son nom l’indique, cette PAC utilise du propane (R290), un réfrigérant naturel plus écologique que les hydrofluorocarbures, et affiche d’excellentes performances.

Un réfrigérant à faible impact environnemental

Si Midea a opté pour le propane dans la conception de la R290 Nature ATW, c’est en raison de son faible potentiel de réchauffement global (PRG), mais également son potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (PAO) nul. Dans un communiqué, le fabricant a déclaré que ce réfrigérant a un PRG de 3. En d’autres termes, 1 kg de propane libéré dans l’atmosphère équivaut à un rejet de 3 kg de CO2 sur une période de 100 ans. Pour information, comparé aux hydrofluorocarbures, le R290 a un impact environnemental extrêmement réduit. Le R404A, par exemple, un mélange zéotropique à base de HFC présent dans de nombreux équipements de réfrigération, a un potentiel de réchauffement global de 3 922, selon des chiffres publiés sur le site de calculcee.fr.

Une pompe à chaleur avec un COP élevé

L’entreprise chinoise Midea s’est focalisée sur la réduction de l’impact environnemental, mais aussi sur les performances dans la conception de la R290 Nature ATW. D’après elle, sa pompe à chaleur a un coefficient de performance (COP) qui peut aller jusqu’à 5,25 et un coefficient de performance saisonnier (SCOP) pouvant atteindre 5,35. Par ailleurs, le système de chauffage peut fonctionner correctement dans un environnement soumis à une température de -25 °C et est capable de produire de l’eau chaude sanitaire à 75 °C. Concernant le niveau sonore, la PAC est dotée d’un support double M qui permet de réduire grandement les vibrations et d’un compresseur moins bruyant que celui d’un réfrigérateur classique, selon le fabricant. En effet, ce composant qui a pour rôle de compresser le fluide frigorigène émet un son d’environ 30 dB.

Une PAC intelligente

Hormis ses performances et son côté écologique, la R290 Nature ATW est équipée de 15 capteurs qui évaluent différents paramètres en temps réel et qui garantissent son bon fonctionnement. D’autre part, les utilisateurs peuvent la contrôler à distance et mieux gérer leur consommation d’énergie à partir de diverses applications, parmi lesquelles on peut citer iEasyEnergy et SmartHome. Il est à noter que cette pompe chaleur innovante a été dévoilée par l’entreprise chinoise lors de la dernière édition du fameux salon ISH de Francfort qui s’est déroulée au mois de mars.

Sa taille est de 105,1 × 133 × 47,5 cm et elle est disponible en 10 versions qui diffèrent au niveau de leur poids, mais aussi de leur puissance. Les différents modèles proposés par la marque chinoise pèsent entre 170 à 191 kg et ont une capacité de chauffage de 8 kW à 15,5 kW, ainsi qu’une capacité de refroidissement comprise entre 8,3 kW à 15 kW. Une telle pompe à chaleur comme celle-ci pourrait-elle vous intéresser et être installée pour votre maison ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .