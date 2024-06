Léviathan Dynamics, une petite révolution dans le domaine de la climatisation sans gaz fluorés

L’été devrait bientôt arriver et la question de la climatisation va de nouveau se poser ! Est-ce que l’on va s’équiper ? Est-ce utile ? Économique ? Écologique ? Une solution émerge depuis quelques années, par le biais de la start-up Léviathan Dynamics, basée à La Courneuve (93). En effet, elle propose une climatisation innovante, baptisée TURBEVAP LD40 à base d’eau pour liquide réfrigérant, éliminant, par conséquent, les gaz fluorés habituellement utilisés. Je vous rappelle qu’un gaz fluoré est un composé chimique utilisé comme fluide réfrigérant dans les systèmes de refroidissement, c’est le cas, par exemple, des hydrofluorocarbures (HFC), les plus courants. Léviathan Dynamics réinvente la climatisation avec, pour source, l’eau. Décryptage.

Pourquoi remplacer les gaz fluorés ?

Les hydrofluorocarbures (HFC) sont très efficaces pour transférer la chaleur, ce qui les rend idéaux pour les systèmes de réfrigération et de climatisation. De plus, ils ne sont pas inflammables, préservant ainsi les systèmes d’un éventuel incendie. En revanche, ils sont néfastes à l’environnement, car ils possèdent un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) élevé. Cela veut dire qu’ils sont plus puissants que le CO2, par exemple, et contribuent par conséquent, grandement, au réchauffement climatique. En remplaçant ces gaz par de l’eau, Léviathan Dynamics propose une solution durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, particulièrement dans un contexte dans lequel la demande de climatiseurs augmente rapidement. Le réchauffement climatique étant désormais un fait et non plus, une hypothèse, le marché des climatisations est en plein essor.

Une climatisation à eau

Le principe de fonctionnement de la climatisation de Léviathan Dynamics repose sur l’utilisation de l’eau comme fluide réfrigérant. L’eau s’évapore, absorbant la chaleur de l’air environnant et provoquant ce que l’on appelle le biomimétisme. En effet, la climatisation innovante de la start-up francilienne fonctionne selon un processus semblable à la transpiration humaine. Pour ce faire, les deux co-fondateurs, et ingénieurs Karino Kang et Alan Chauvin, ont conçu un compresseur capable de comprimer la vapeur d’eau. Cette petite prouesse technologique permet de maintenir une taille compatible avec les usages courants tout en éliminant les émissions de gaz à effet de serre.

La compression mécanique de vapeur

Désormais disponible, la climatisation à eau de l’entreprise fonctionne grâce à la compression mécanique de vapeur, et convient aussi aux eaux dures, voire très dures, donc calcaires. Un autre point fort étant qu’elle récupère l’eau pure dans les eaux usées, créant ainsi un nouveau système de recyclage, et de la réutilisation des eaux usées. Dans la plupart des entreprises, cette question de recyclage des eaux usées est une problématique majeure. Rafraîchir les bureaux en recyclant cette eau, en voilà une excellente idée ! Vous l’aurez compris, cette climatisation innovante s’adresse plutôt aux bâtiments industriels ou commerciaux, et non aux particuliers, pour le moment. L’entreprise précise les données suivantes quant à ses caractéristiques techniques :

Consomme 40 % d’énergie en moins qu’un évaporateur traditionnel

Faibles coûts de maintenance

Capacité de traitement par heure : 40 l

Capacité de traitement par an : 320 m³

Connexion électrique : 3 kVA – 230 V mono

Consommation d’énergie : 45 kWh/m 3

Poids : 250 kg

En savoir plus sur le concept que je vous ai présenté ? Rendez-vous sur le site officiel : leviathan-dynamics.com.