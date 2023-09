Comment faire installer une climatisation réversible ?

Lorsqu’il s’agit de faire des économies d’énergie, nous pouvons légitimement nous poser la question du système à adopter. Faut-il investir dans un système de chauffage pour l’hiver et de climatisation pour l’été. À l’évidence, un chauffage électrique et une climatisation, vont être très énergivores. Si vous recherchez un système écologique, et qui ne fera pas exploser votre facture, pourquoi ne pas investir dans une climatisation réversible. Ce type d’appareil 2-en-1 connaît un essor considérable, et vous pouvez bénéficier de certaines aides de l’État. Mais, quels sont les avantages d’une climatisation réversible, et quelles sont les aides disponibles ? On va tout vous expliquer !

Quels sont les avantages d’une climatisation réversible ?

Comme leur nom l’indique, elles permettent, non seulement, de rafraîchir l’air intérieur pendant les mois chauds, mais aussi de le chauffer efficacement durant les périodes plus fraîches. L’installation d’un système par un installateur climatisation réversible en Ile-de-France ou dans n’importe quelle région de France éliminera, de fait, l’installation de deux systèmes distincts. Ces climatisations réversibles utilisent des pompes à chaleur pour transférer la chaleur d’une zone à une autre, plutôt que de produire de la chaleur ou du froid directement. Cela se traduit par des économies d’énergie et une réduction des coûts de chauffage et de climatisation pour les propriétaires. De plus, ces systèmes contribuent à réduire l’impact environnemental en limitant la consommation d’énergie.

Aide n° 1 : la prime Effy

La Prime Effy, également connue sous le nom de prime énergie, est disponible pour les installations de pompes à chaleur air/air. Cette incitation se matérialise sous la forme d’un chèque qui vous est remis après l’achèvement de vos travaux. Son montant varie en fonction de la localisation géographique de votre logement et de la superficie à chauffer. Pour déterminer le montant auquel vous avez droit, nous vous encourageons à effectuer votre demande en ligne.

Aide n° 2 : Ma Prime Rénov’ Sérénité

MaPrimeRénov’ Sérénité est un programme de financement qui couvre un ensemble de travaux de rénovation énergétique effectués simultanément dans votre résidence. Les travaux entrepris peuvent être réalisés sur plusieurs postes, et notamment sur les climatisations réversibles. Pour en bénéficier, vous devez pouvoir prouver que votre logement a réalisé, ou réalisera, un gain énergétique d’au moins 35 %. Le montant de la prime versée varie en fonction des revenus du foyer. D’autre part, pour bénéficier de cette prime, votre logement doit avoir été construit au minimum depuis 15 ans, lors de votre demande d’aide. Le logement « aidé » doit également être votre résidence principale, occupée pendant au moins 8 mois par an. En d’autres termes, si vous passez six mois de l’année dans votre résidence secondaire, vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide. De plus, vous ne devez pas avoir bénéficié d’un prêt à taux zéro (PTZ) au cours des cinq années précédant votre demande de prime. Retrouvez toutes les informations sur cette page.

Aide n° 3 : le prêt à taux zéro (Éco-PTZ)

L’éco-PTZ peut être souscrit pour l’achat d’un logement, mais également pour des travaux de rénovation énergétique, comme c’est le cas d’une climatisation réversible. Le prêt à taux zéro s’avère intéressant pour des montants importants. Il peut, en effet, atteindre la somme de 50 000 € remboursables sur une durée de 20 ans, si vous remplissez les conditions requises. Attention, vos travaux de rénovation devront impérativement être réalisés par une entreprise RGE, pour que vous puissiez être éligibles à cette aide. Toutes les informations sur l’éco-PTZ sont disponibles ici.

Aide n° 4 : la TVA à taux réduit

Lorsque vous entreprenez des travaux de rénovation dans votre logement, il est important de connaître les taux réduits de TVA qui peuvent s’appliquer. En plus du taux standard de 20 % et du taux spécifique de 2,1 %, il existe deux taux réduits de TVA : un taux réduit de 10 % et un taux réduit de 5,5 %. Ces taux réduits peuvent être appliqués en fonction du type de travaux réalisés dans les logements, mais sous certaines conditions. Pour bénéficier de ces taux réduits de TVA, vos travaux et équipements devront obligatoirement être réalisés et facturés par une entreprise certifiée RGE par le gouvernement.

Il peut exister d’autres aides à la rénovation énergétique, par le biais de mairie, agglomération, département ou région, mais elles sont propres à chacune. Il conviendra donc de vous renseigner sur le lieu des travaux afin d’optimiser vos aides disponibles. Attention, certaines aides sont cumulables entre elles, néanmoins ce n’est pas une généralité !