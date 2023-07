Désormais, le dérèglement et le réchauffement climatiques ne peuvent plus nous échapper. Ils sont une réalité que nous constatons un peu plus chaque année. Ce réchauffement climatique est accéléré par les bâtiments et infrastructures, pensés voilà plusieurs décennies. Aujourd’hui, ils ne répondent pas évidemment à ces nouvelles données climatiques. La plupart des bâtiments sont de véritables passoires thermiques, qu’il faut chauffer ou climatiser à outrance, en fonction des saisons. C’est dans ce contexte que l’architecte autrichien Dietmar Eberle a développé le concept révolutionnaire du bâtiment 2226. Ce projet novateur repense fondamentalement la façon dont les bâtiments peuvent maintenir une température intérieure confortable, sans dépendre des systèmes de chauffage ni de climatisation traditionnels. Découverte.

Qu’est-ce qu’un bâtiment 2226 ?

Comprendre ce qu’est un bâtiment 2226 est finalement très simple ! Le nombre 2226 représente les deux températures qui sont maintenues dans le bâtiment, entre 22 et 26 °C. Avec un chauffage et une climatisation, vous vous direz sûrement que ce n’est qu’enfantin de maintenir ces températures. Or, justement dans les bâtiments 2226, cette température moyenne doit être conservée sans chauffage ni climatisation et c’est bien là le côté innovant de ces bâtiments. Ce qui veut dire que le bâtiment doit être conçu de manière à laisser entrer la lumière, pour profiter de la chaleur du soleil. Il doit aussi être construit avec des matériaux qui limitent les ponts thermiques et les déperditions de chaleur, favorisant aussi la récupération des chaleurs. Ces bâtiments 2226 apportent une nouvelle conception de l’architecture urbaine, privilégiant le confort des habitants, mais également leur bien-être. En effet, à la conception par exemple, on retrouve de nombreux espaces verts.

Comment les bâtiments 2226 sont-ils conçus ?

Nous avons souvent parlé des îlots de chaleur, provoqués notamment par les peintures sombres qui recouvrent les toits de la plupart des bâtiments industriels ou d’habitation. Le bâtiment 2226 est forcément recouvert de peinture blanche. Ce qui permet de réduire naturellement la chaleur en été. Les façades sont conçues avec de larges baies vitrées, afin de profiter de la chaleur du soleil quelle que soit la saison, minimisant ainsi les apports en chauffage extérieur.

Comment fonctionnent ces bâtiments écologiques ?

Le fonctionnement du bâtiment repose sur l’utilisation de sources de chaleur existantes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes les chaleurs sont exploitées. Ce peut être la chaleur des serveurs des ordinateurs, mais aussi la chaleur corporelle produite naturellement par les habitants ou salariés. Dans ces bâtiments, des dispositifs sensoriels sont donc installés directement dans la structure afin d’optimiser toutes les récupérations de chaleur possibles. Ainsi, dans la structure même sont inclus, par exemple, des volets et ventilations, qui permettent de garantir la fraîcheur en été ou, à l’inverse, de laisser entrer la fraîcheur de la nuit.

Enfin, dans ces bâtiments, les murs sont construits sur 70 cm d’épaisseur, un peu comme pour les anciennes maisons. Ces derniers deviennent alors des remparts contre le froid ou la chaleur, quelle que soit la saison. Ces bâtiments ont déjà été testés en Autriche ou à Genève, où ils abritent notamment des écoles, satisfaisant très largement les occupants. En France, le premier bâtiment 2226 devrait bientôt voir le jour à Lyon dans le cadre d’un projet appelé « Essentiel », porté par Nexity et le cabinet Baumschlager Eberle. Plus d’informations : baumschlager-eberle.com