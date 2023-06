CoolAnt, l’invention d’une climatisation naturelle et passive en forme de ruche en terre cuite

L’industrie de la climatisation est confrontée à des défis environnementaux croissants, avec une consommation d’énergie élevée et l’utilisation de réfrigérants nocifs pour le climat. Cependant, une innovation révolutionnaire provenant de l’esprit créatif de l’architecte indien Monish Siripurapu apporte une solution prometteuse : le CoolAnt. Ce système de climatisation à base de pots en terre cuite propose une alternative écologique, peu coûteuse et durable aux climatiseurs traditionnels. Grâce aux principes de refroidissement par évaporation et en s’inspirant de l’ancienne technique d’utilisation de pots en terre cuite pour refroidir l’eau, le CoolAnt est une invention importante dans le domaine de la climatisation respectueuse de l’environnement. Découverte.

De quoi s’inspire le CoolAnt ?

Le CoolAnt puise son inspiration dans l’utilisation traditionnelle de pots en terre cuite pour le refroidissement de l’eau. Depuis des milliers d’années, les pots en terre cuite ont été utilisés dans différentes régions du monde pour maintenir l’eau fraîche grâce à l’évaporation. Monish Siripurapu a eu l’idée de transposer ce concept de refroidissement naturel à l’air intérieur. En empilant des tubes en terre cuite, le CoolAnt permet à l’air chaud de traverser les pots qui sont préalablement imprégnés d’eau. L’évaporation de l’eau refroidit naturellement l’air qui est ensuite libéré, créant ainsi un effet de climatisation sans nécessiter d’électricité ni de réfrigérants chimiques. Cette inspiration tirée de pratiques anciennes offre une approche novatrice et durable pour le rafraîchissement des espaces intérieurs.

Comment fonctionne le CoolAnt ?

Le système de climatisation à base de pots en terre cuite représente une solution innovante, respectueuse de l’environnement et abordable. Grâce à des pots en argile mitti et en terre cuite, ce système parvient à refroidir l’air intérieur en exploitant le processus d’évaporation. Le fonctionnement du CoolAnt est simple et ingénieux. Les pots en terre cuite sont empilés pour former une structure circulaire, rappelant la forme d’une ruche. De l’eau est versée sur ces pots poreux et lorsque l’air passe à travers eux, il entre en contact avec l’eau, déclenchant ainsi l’évaporation.

Lorsque l’eau s’évapore, elle absorbe la chaleur de l’air, permettant un refroidissement naturel et efficace. L’air ainsi refroidi est ensuite diffusé dans l’environnement. Ce système exploite les principes de refroidissement par évaporation, un processus naturel reconnu pour ses bienfaits. Les pots en terre cuite offrent une surface étendue pour l’évaporation de l’eau, ce qui maximise l’efficacité du refroidissement. De plus, la terre cuite conserve l’humidité, assurant une humidification continue de l’air et un refroidissement durable. Avec cette approche novatrice, le système de climatisation à base de pots en terre cuite offre une alternative écologique et économique aux méthodes conventionnelles de climatisation.

Quels sont les avantages du système CoolAnt ?

Le système CoolAnt présente un avantage majeur : son respect de l’environnement et son aspect économique. Contrairement aux climatiseurs traditionnels, il ne nécessite pas l’utilisation de réfrigérants chimiques ni une grande quantité d’énergie électrique. De plus, il contribue à la création d’emploi pour les potiers, car les pots peuvent être fabriqués localement. Cela permet aussi de conserver et de transmettre un savoir-faire artisanal. Bien que le CoolAnt ne soit pas encore largement commercialisé, Monish Siripurapu Le CoolAnt cherche à briser les stéréotypes associés à l’utilisation de la terre cuite et tente de démontrer son potentiel comme solution de refroidissement durable et novatrice. En proposant une alternative respectueuse de l’environnement et économique, le CoolAnt ouvre la voie à une approche plus responsable de la climatisation, alliant efficacité, artisanat local et préservation de notre planète. Plus d’informations : ant.studio