Les bio-climatisateurs, une alternative économique et durable à la climatisation conventionnelle

Vous possédez un ventilateur, mais il brasse de l’air chaud et ne suffit plus à vous rafraîchir ? Vous disposez d’une climatisation, mais savez qu’elle est une plaie pour l’environnement et vous évitez de l’utiliser à outrance. Et si vous optiez pour un bio-climatiseur, aussi appelé rafraîchisseur d’air évaporatif (RAE), pour continuer à vous rafraîchir de manière efficace et écologique ? Grâce à la bio-climatisation, vous réaliserez des économies sur votre facture énergétique et vous ferez aussi un geste pour la planète ! Les ventilateurs classiques vivraient-ils leurs derniers instants pour laisser place à ce nouveau genre de climatiseurs écologiques et économiques. On va tout vous expliquer !

Un rafraîchisseur d’air évaporatif, qu’est-ce que c’est ?

Les rafraîchisseurs d’air évaporatifs utilisent le processus naturel de l’évaporation de l’eau pour refroidir l’air. Lorsque l’eau et l’air chaud entrent en contact, l’eau absorbe la chaleur de l’air et s’évapore en retirant de l’énergie thermique de l’air et le refroidissant ainsi. Avec ce système, il est possible de réduire la température de l’air d’environ 5 °C par rapport à l’extérieur, tout en consommant moins de 100 W d’électricité, contrairement aux climatiseurs traditionnels qui utilisent jusqu’à 1 000 W. De plus, aucun aménagement spécifique n’est nécessaire dans votre maison. En termes de prix, les rafraîchisseurs d’air évaporatifs sont disponibles à partir de 70 € et peuvent aller jusqu’à 400 €, en fonction de leur taille et de leurs performances. La plupart de ces dispositifs sont équipés de roulettes, permettant de les déplacer facilement. Il est également important de choisir un modèle silencieux.

Quels sont les principes de fonctionnement d’un rafraîchisseur d’air évaporatif ?

Contrairement aux climatiseurs traditionnels qui utilisent des systèmes complexes avec compresseurs et réfrigérants pour refroidir l’air, les rafraîchisseurs d’air évaporatifs fonctionnent de manière plus simple et écologique. Ils sont équipés d’un ventilateur qui aspire l’air chaud de l’extérieur ou de la pièce dans laquelle ils sont placés. Cet air chaud passe à travers un filtre humide et un réservoir d’eau situés à l’intérieur de l’appareil. Le filtre est généralement constitué de matériaux poreux qui absorbent l’eau et permettent une évaporation facile. Lorsque l’air chaud traverse le filtre humide, l’eau s’évapore, utilisant ainsi l’énergie thermique de l’air pour se transformer en vapeur. Ce qui entraîne un refroidissement de l’air. Enfin, l’air refroidi par l’évaporation est expulsé par le ventilateur, créant de cette façon un flux d’air frais et agréable dans la pièce.

Un exemple avec le rafraîchisseur d’air évaporatif Haverland CASAPWIFI

Le rafraîchisseur d’air avec chauffage CASAP est un appareil polyvalent qui propose une alternative écologique et économique aux climatiseurs traditionnels. Doté d’un système de refroidissement par évaporation, il permet de rafraîchir efficacement l’air ambiant. De plus, sa fonction chauffage est un appareil pratique pour une utilisation tout au long de l’année, que ce soit pour les périodes chaudes ou froides. Avec un débit d’air de 1 300 m³/h et une portée allant jusqu’à 25 m², il est capable de couvrir une surface confortable. Son réservoir d’eau et de glace, d’une capacité pouvant atteindre 5,5 l, permet de prolonger la fraîcheur de l’air pendant de longues périodes.

Pour un confort optimal, le rafraîchisseur CASAP est équipé d’une télécommande, offrant une facilité d’utilisation à distance. Il propose également trois vitesses de réglage et trois modes de fonctionnement (Normal, Naturel et Nuit) pour répondre à vos besoins spécifiques et vous offrir une expérience personnalisée à domicile. Enfin, grâce à ses roues rotatives à 360º et ses poignées de transport, ce rafraîchisseur d’air est facilement déplaçable dans toutes les pièces de votre maison. Et cela tombe bien, il est actuellement en promotion sur le site Leroy Merlin, à 236,55 €* au lieu de 249 €.

*Les prix ont été relevés le 16 juin 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.