TCL lance une pompe à chaleur d’un coefficient de performance saisonnière (SCOP) de 5,33

La Chine compte parmi les plus grands producteurs mondiaux de pompes à chaleur. En 2022, 35 % des PAC vendues à travers le monde ont été produites par des entreprises chinoises, selon l’Institut International du Froid. Actuellement, de nombreux fabricants du pays du Milieu proposent des pompes à chaleur toujours plus innovantes et performantes, à l’instar de TCL Zhonghuan. Connue pour ses panneaux solaires, ses appareils électroménagers et ses téléviseurs, cette marque a procédé au lancement d’une PAC air-eau pouvant faire office de dispositif de chauffage et de climatisation. Baptisée Tri Thermal ATW R290, celle-ci se démarque, entre autres, par son excellent coefficient de performance saisonnière (SCOP) et sa capacité à régler la température dans différentes zones.

Une PAC performante

TCL Zhonghuan a dévoilé la Tri Thermal ATW R290 lors de l’édition 2025 du KEY-The Energy Transition Expo organisée au Rimini Expo Centre. D’après un porte-parole de l’entreprise, elle est conçue pour les maisons et les bâtiments collectifs à usage d’habitation, à condition de superposer plusieurs dispositifs. Par ailleurs, cette pompe à chaleur peut également être utilisée pour le chauffage et la climatisation d’espaces commerciaux. Elle est capable de produire de l’eau chaude à 75 °C, et a un coefficient de performance saisonnière allant de 3,10 jusqu’à 5,33, ainsi que des niveaux sonores de 48 à 66 dB. Concernant ses dimensions, elles sont de 129,3 × 86 × 52,3 cm.

Une pompe à chaleur permettant de réguler la température dans trois zones

Outre son SCOP élevé et sa capacité à fournir de l’eau chaude à une température assez élevée, la Tri Thermal ATW R290 offre aux utilisateurs la possibilité de contrôler la température dans trois zones différentes. Ce qui améliore efficacement le confort thermique dans une maison ou un espace commercial et réduit, dans une certaine mesure, la consommation d’énergie liée au chauffage et à la climatisation. Dans le cas d’une habitation à deux étages, il est donc possible de définir une température spécifique pour le rez-de-chaussée et les deux autres niveaux. Pour information, la PAC de TCL est parfaitement adaptée aux régions où les hivers sont rudes. Elle bénéficie d’une protection antigel au niveau de ses différents composants, tels que l’échangeur de chaleur ou le compresseur, permettant de réduire les risques de dysfonctionnement durant les vagues de froid.

Une PAC écologique

Si les pompes à chaleur émettent une quantité réduite de CO2, certains modèles utilisent des réfrigérants qui ont un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) plus ou moins élevé. Pour rendre la Tri Thermal ATW R290 plus écologique, TCL Zhonghuan a opté pour le propane, une alternative plus respectueuse de l’environnement aux gaz HFC, CFC et HCFC. D’autre part, la pompe à chaleur peut être combinée à des panneaux photovoltaïques et des panneaux solaires thermiques. L’entreprise chinoise projette de la commercialiser avec les modules Sunpower de Maxeon.

Il est à noter que la PAC de TCL est disponible en quatre différents modèles avec des capacités de chauffage allant de 8 kW à 14,5 kW et des capacités de refroidissement comprises entre 8,30 kW et 13,50 kW. Toutes les versions de la Tri Thermal ATW R290 ont le même SCOP. Plus d’informations sur cette PAC innovante sur tcl.com. Une pompe à chaleur comme celle-ci pourrait-elle vous intéresser pour votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .