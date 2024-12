Pompe à chaleur, gaz ou pellets ? Des chercheurs dévoilent le système de chauffage le plus rentable

Comment évaluer la rentabilité d’un appareil de chauffage ? Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’Université Technique de Munich ont procédé à une étude, que vous trouverez sur le site ScienceDirect. Pour une évaluation plus équilibrée des systèmes de chauffage, ils se sont basés sur une analyse d’éco-efficacité, intégrant les performances environnementales et économiques. Pour l’étude, ils ont choisi 13 appareils de chauffage et ont opté pour une habitation allemande typique à deux étages. Mais alors, lesquels sont les plus rentables et qui, selon eux, ont la plus grande éco-efficacité ? Découverte !

Les différentes étapes de l’étude et les 13 systèmes pris en compte

Les chercheurs allemands expliquent qu’ils procèdent tout d’abord à des simulations dynamiques du bâtiment et du système, afin de déterminer les besoins en combustible et en électricité de chaque appareil. Ensuite, ils passent à l’évaluation économique et à l’analyse de leur impact environnemental, avant de terminer par l’évaluation de leur éco-efficacité.

Voici la liste des 13 appareils de chauffage étudiés :

Chaudière gaz à condensation

Chaudière gaz à condensation avec système solaire thermique

Chaudière à granulés

Chaudière à granulés avec système solaire thermique

Chaudière à gazéification de bois

Chaudière à gazéification de bois avec système solaire thermique

Pompe à chaleur air-air

Pompe à chaleur air-air avec système photovoltaïque

Pompe à chaleur avec sonde géothermique

Pompe à chaleur avec sonde géothermique et système photovoltaïque

Pompe à chaleur eau-eau

Pompe à chaleur eau-eau avec système photovoltaïque

Pompe à chaleur géothermique avec accumulateur glace et capteurs solaires

Les méthodes utilisées par les chercheurs de l’Université Technique de Munich

Les scientifiques ont souligné qu’il est difficile d’identifier la source de chauffage résidentielle la moins chère, dans la mesure où les résultats finaux dépendent des hypothèses formulées et des prix de l’énergie. Par ailleurs, les différences de coûts entre tous les systèmes analysés sont faibles, rendant délicat l’établissement d’un classement clair basé uniquement sur une évaluation économique. Voilà pourquoi, ils ont décidé d’évaluer à la fois les performances économiques et environnementales des appareils de chauffage, mais également leur éco-efficacité. Ils ont opté pour la méthode d’analyse de cycle de vie (ACV) pour évaluer leur impact environnemental, et la valeur actuelle nette (VAN) pour leur viabilité économique. Les chercheurs ont indiqué que l’analyse comprenait par ailleurs un scénario du meilleur et du pire cas avec différents coûts d’investissement initiaux.

Les PAC air et eau et les systèmes de chauffage au gaz les plus rentables selon l’étude

D’après les résultats de l’étude, parmi les 13 appareils choisis, ce sont les PAC air et eau qui sont les plus rentables (avec et sans système photovoltaïque), ainsi que les chauffages au gaz. En termes d’éco-efficacité, en revanche, la chaudière à gazéification de bois et les PAC air et eau avec système photovoltaïque sont les plus performantes. Les chercheurs ont indiqué, en outre, que les PAC air-air, les PAC sol/sol avec PV et les PAC eau-eau avec PV présentent une éco-efficacité supérieure à celle du système de chauffage au gaz.

Les appareils qui présentent l’éco-efficacité la plus faible sont le chauffage à granulés avec système solaire thermique et le chauffage à accumulateur de glace. Plus d’informations sur cette étude ici. Les résultats de cette étude correspondent-ils à l’idée que vous aviez concernant ces différents types de chauffages ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .