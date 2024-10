3 gestes simples mais sous-estimés pour alléger drastiquement votre facture de chauffage

Les vacances d’été sont désormais un lointain souvenir, comme les séances de bronzette au soleil ! L’automne a remplacé l’été, et comment dire que cette année, c’est un véritable automne plutôt frais dès le petit matin. Ces températures trop fraîches pour ma part, ont entraîné le retour du chauffage, et évidemment, mon compteur électrique s’affole ! Le chauffage représente environ 66 % de nos dépenses en énergie selon l’ADEME, et pourtant, il est difficile de s’en passer. Il existe quelques « éco-gestes » à pratiquer quotidiennement et tout au long de la journée, pour limiter les dégâts quant à votre future facture. Lesquels ? Je vous explique immédiatement la conduite à tenir chaque jour pour économiser sur votre consommation d’électricité. C’est parti.

Au réveil, et avant de partir travailler

Lorsque vous ouvrez les yeux, après une nuit sereine, sans chauffage dans la chambre, mais avec une bonne couette épaisse, vous pouvez commencer à faire des économies. La première des choses à faire est de vous couvrir avec une bonne robe de chambre, ou une veste polaire, puis d’aérer votre maison pendant 5 à 10 minutes. Votre chauffage sera plus performant en chauffant un air sec plutôt que de l’air humide ! Si vous êtes absents toute la journée, baissez votre thermostat à 15 °C ou 16° C en votre absence. Rappelez qu’un degré de moins, c’est 7 % de moins sur votre facture. La plupart des thermostats sont désormais programmables, alors utilisez cette fonction ! Pensez également à fermer les portes des pièces non utilisées (chambre d’amis), la chaleur restera concentrée dans la pièce de vie. Vous pouvez aussi fermer les stores et les volets pour conserver la chaleur, chose que je ne fais jamais, car mes chiens seraient dans le noir complet ! Enfin, avant de partir, débranchez vos appareils en veille, et les chargeurs sans appareil à charger. Ce dernier geste permettrait d’économiser 10 % de votre facture chaque année.

Et, si vous travaillez à la maison ?

Dans ce paragraphe, je m’attarderai sur les personnes qui, comme moi, travaillent à domicile. Si je cale mon thermostat à 15 °C toute la journée, il m’est impossible de travailler, et en plus, je suis frileuse. Je le laisse donc à 19 °C, la température recommandée par les autorités. Néanmoins, c’est insuffisant, alors j’ai investi dans plusieurs accessoires. Le premier de ses accessoires étant des vêtements polaires ou thermiques, qui me tiennent chaud quand je suis assise devant l’ordinateur. Et, le second, des chaussettes épaisses, que j’appelle « chaussettes de Noël », en grosses bouclettes, bien chaudes. Et, même lors d’une visioconférence, les chaussettes ne se voient pas, on peut donc les garder toute la journée ! Enfin, pour les jours de grands froids, je pense rapidement investir dans un mini chauffage de bureau. En l’utilisant uniquement sur les périodes pendant lesquelles je travaille, il me reviendra forcément moins cher, que de chauffer à 23 °C toute la journée.

Quelques autres gestes pratiques pour économiser sur l’électricité

Pour terminer, je vous livre, en vrac, quelques autres « éco-gestes » à mettre en place pour économiser sur l’électricité :

Utiliser des ampoules LED : elles consomment jusqu’à 80 % d’électricité en moins que les ampoules classiques et ont une durée de vie plus longue.

Dégivrer régulièrement le réfrigérateur : un frigo rempli de givre consomme beaucoup plus d’énergie. Un dégivrage régulier permet de réduire cette consommation.

Privilégier le lavage à basse température : laver le linge à 20, 30 °C ou 40 °C suffit dans la plupart des cas et consomme beaucoup moins d’énergie que les températures élevées.

Enfin le dernier, je le résumerai par un slogan « C’est pas Versailles ici ! ». Éteignez donc les lumières en quittant une pièce, c’est évident et pourtant je fais la chasse aux habitants de la maison qui pensent que « ça va s’éteindre tout seul » ! Et, vous ? Pratiquez-vous d’autres gestes qui influent sur la baisse de votre consommation d’électricité ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

