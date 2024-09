Voici 4 conseils malins pour préparer l’automne et réduire votre facture de chauffage cet hiver

Le mois de septembre annonce la rentrée scolaire, les journées plus courtes, et surtout l’automne, en fin de mois. Et, qui dit automne dit aussi températures plus fraîches, et dans certaines régions de France : rallumage du chauffage. Dans les bâtiments collectifs, le chauffage est généralement rallumé au début du mois d’octobre. Pour éviter de voir votre facture d’électricité exploser, il existe quelques astuces à mettre en place immédiatement, pour économiser sur votre chauffage. Isolation, rideau thermique, boudin de porte, ventilateur de poêle à bois… Voici quatre astuces immanquables pour rester au chaud, sans dépenser plus. C’est parti.

Conseil n° 1 : prendre rendez-vous pour l’entretien de la chaudière

Ce premier conseil, je l’applique chaque année… À la fin du mois d’août, quand les vacances ne sont pas encore terminées, je prends rendez-vous pour l’entretien de ma chaudière pour le début du mois de novembre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que l’entretien est obligatoire chaque année, et qu’il permet de prolonger la durée de vie de ma vieille chaudière de 15 ans. Mais, si je prends rendez-vous aussi tôt, c’est aussi parce que je peux choisir ma date, et même l’heure qui me convient, les plannings sont encore vides ! En appelant fin octobre, quand les plombiers sont surchargés, vous risquez d’attendre quelques jours en cas de panne d’eau chaude sanitaire, par exemple !

Conseil n° 2 : nettoyer les appareils de chauffage

Début septembre, c’est aussi le moment pour moi de nettoyer mes appareils de chauffage qui se composent de cinq radiateurs à eau, chauffés au gaz, et d’un petit poêle à bois d’appoint. Concernant les radiateurs, je les dépoussière avec un chiffon humide, et ma technique de la spatule et du chiffon pour nettoyer les interstices. Lorsque je les rallume, ils chauffent directement l’air, sans préchauffer, avant, la poussière incrustée : gain de temps, donc gain d’argent. Quant au poêle à bois, le conduit est ramoné par nos soins à la mi-septembre, après un ramonage en mars, par un professionnel. De plus, le poêle en lui-même est également nettoyé et aspiré de fond en comble. L’occasion aussi de vérifier le joint de porte, et le cas échéant de procéder à son remplacement. Une fois ces conseils appliqués, vous pourrez aussi suivre ces deux astuces qui vous feront gagner de la chaleur, et économiser quelques euros supplémentaires.

Conseil n° 3 : isolation des bas de portes

Cela peut sembler anodin, mais les dessous de portes sont de véritables nids à courant d’air… Puisque la porte d’entrée donne sur l’extérieur, et même si celle-ci est parfaitement isolée, l’air glacial passe forcément en dessous. Les bas de porte peuvent se présenter sous la forme de petits caches à visser sur la porte, ou sous la forme de simple boudin en tissus, à fixer à l’intérieur. Idem, si vous disposez de portes desservant des pièces non isolées (garage, cave, appentis, etc.).

Vellure® Bas de Porte Anti-Courant d'air & étanchéité Porte - Nouveau Bas de Porte Isolant (Rapide à Installer), idéal pour l'isolation Contre Le Froid, Le Bruit & l'humidité (1 x Blanc) BAS DE PORTE ANTI FROID - Nos dessous de porte sont parfaits pour arrêter les courants d'air. Le dessous de porte anti froid Vellure est autocollant. Le problème des courants d'air est... Meilleure Vente n° 1

Conseil n° 4 : installation de rideaux thermiques

Vos fenêtres sont aussi à l’origine de déperditions thermiques, et c’est assez logique, car les vitres transfèrent la chaleur comme le froid à l’intérieur. Pour éviter cette arrivée du froid, installez des rideaux thermiques occultants. Le principe est assez simple : ils vont bloquer le froid, ou le chaud, entre le rideau et la fenêtre, vous évitant ainsi d’augmenter la température de chauffage, à l’intérieur. D’autres astuces pour économiser sur votre chauffage arriveront au cours du mois de septembre… Ces conseils vous seront-ils utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

PONY DANCE Rideau Occultant - Lot de 2 Rideau Thermique Isolant Anti Chaleur 140x240 Tenture Opaque à Oeillets Isolation Lumiere anti UV Decoration Chambre Maison Salon Intérieurs, Gris Dimension - Rideaux occultants à oeillets comprends 2 panneaux, chaque panneau mesure 140cm x 240cm. La hauteur du rideau mesurée à partir du sommet de l'anneau. Pour mieux correspondre, la largeur... PromoMeilleure Vente n° 1

