Tequs dévoile une pompe à chaleur eau-eau au CO2, modulaire et « Plug and Play »

La jeune entreprise norvégienne Tequs s’efforce de décarboner le secteur du chauffage domestique. Preuve en est, elle vient de dévoiler une pompe à chaleur de pointe dans le but d’éloigner les ménages des chaudières à gaz. À vrai dire, le nouveau dispositif est destiné à la fois aux applications résidentielles et commerciales. Il s’agit plus précisément d’une pompe à chaleur eau-eau au CO2 (R744). Le PDG de la start-up, Joakim Søgård, a déclaré que lui et son équipe avaient conçu l’appareil « afin de répondre aux exigences du marché du chauffage et de la climatisation qui requiert des équipements moins énergivores et plus respectueux de l’environnement ».

Plusieurs modèles au choix

Possédant un coefficient de performance de chauffage (COP) maximal de 5,47 et un COP de refroidissement maximal de 4,86, le nouveau produit de Tequs serait « la pompe à chaleur plug-and-play la plus économe en énergie au monde », il possèderait des capacités allant de 17 kW à 268 kW, selon les versions. À ce propos, le fabricant propose huit modèles différents afin de mieux répondre aux besoins des clients. Le modèle de base, baptisé TCHP 17, accuse une taille de 1 462 mm x 690 mm x 1 913 mm et fonctionne en 400 V. Sa capacité de chauffage serait de 18 kW, et pour le refroidissement, il posséderait une capacité de 17 kW.

Conçu pour le chauffage et la climatisation

La version la plus puissante, appelée TCHP 268, est bien sûr la plus grande. Elle mesure 2 357 mm x 690 mm x 1 913 mm et possède également une tension d’entrée de 400 V. En termes de chauffage, elle offrirait une capacité de 268 kW, alors que sa capacité de refroidissement serait de 267 kW. La nouvelle pompe à chaleur de Tequs s’annonce ainsi utile pour le chauffage des locaux, la climatisation et la production d’eau chaude sanitaire. L’utilisation du R744, c’est-à-dire du CO2 naturel comme réfrigérant, au lieu d’un gaz synthétique, réduirait considérablement l’impact environnemental du système.

Diverses applications possibles

Par ailleurs, l’appareil serait en mesure de gérer une température de retour allant jusqu’à 50 °C. Une valeur qui pourrait monter jusqu’à 60 °C en cas de mise en œuvre d’un kit hydronique. Cette solution de chauffage de nouvelle génération peut fournir jusqu’à 90 °C de chaleur. Avec ses caractéristiques tout aussi impressionnantes les unes que les autres, elle conviendrait aux hôtels, aux immeubles de bureaux, aux complexes résidentiels, aux piscines et aux bâtiments industriels.

À noter que la pompe à chaleur est le fruit d'un partenariat avec l'entreprise italienne Rivacold. Tequs espère en vendre près de 100 unités par an. Avant d'envisager une vente à l'échelle européenne, elle prévoit d'abord de cibler le marché norvégien. Plus d'infos : tequs.no.