Quel est le système de chauffage le plus économique aujourd’hui, le chauffage au bois ou la pompe à chaleur ?

Les économies de chauffage en hiver sont un peu le « nerf de la guerre » pour tous les Français ! Lorsque l’on achète une maison, c’est souvent par ce poste très important que commencent les travaux de rénovation. La question ne se pose pas réellement dans un logement neuf puisque la réglementation thermique RT2012 impose certaines règles quant au mode de chauffage. Cependant, lorsque vous entrez dans un logement ancien, déjà équipé d’un système de chauffage, il est intéressant de savoir par quel système le remplacer. Mais, alors, en 2024, quel est le mode de chauffage le plus économique ? Nous passerons en revue les systèmes de chauffage existants, à commencer par le chauffage au bois et les pompes à chaleur, en sachant que selon l’ADEME, c’est toujours le chauffage au bois qui reste le plus économique. Décryptage.

Le chauffage au bois

Comme nous vous l’avons dit en introduction, le chauffage au bois reste encore le plus économique. Néanmoins, il faut distinguer trois grands types de chauffages au bois : le poêle à bûches, le poêle à granulés, et la chaudière biomasse. Pour faire simple, le poêle à bûches reste le moins cher, mais s’adapte difficilement en appartement, par exemple.

Le poêle à bûches

Concrètement, c’est le moins cher des trois systèmes de chauffage au bois, il fonctionne avec du bois de chauffage. La plupart sont manuels, et nécessitent donc une surveillance permanente et un rechargement. D’autres sont électriques et peuvent s’allumer seul, néanmoins il faudra tout de même les alimenter. Le combustible « bois de chauffage » demeure également celui qui subit le moins de fluctuations depuis ces derniers mois. Le prix avec pose d’un poêle à buches est estimé de 2 900 à 7 000 €. Les aides possibles sont MaPrimeRénov’ (2 500 €), la prime Énergie (800 €), la TVA à 5,5 % pour un reste à charge de 1 200 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,0363 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 50 à 100 €.

Le poêle à pellets de bois

Comme son nom l’indique, le poêle à pellets ou poêle à granulés, utilise des pellets de bois pour vous chauffer. Souvent utilisé en chauffage d’appoint à moins d’investir dans un système central, le poêle à pellets se révèle commode, économique, et plus aisé à utiliser que le bois de chauffage. De plus, il bénéficie d’un allumage électrique, et d’un remplissage automatique à l’aide d’une vis sans fin. Cependant, il dépend de l’électricité et ne fonctionne pas en cas de coupure de courant (sauf quelques modèles). Le prix avec pose d’un poêle à pellets est estimé de 2 000 à 8 000 €. Les aides possibles sont MaPrimeRénov’ (3 000 €), la prime Énergie (800 €), la TVA à 5,5 % pour un reste à charge de 1 200 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,0661 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 75 à 150 €.

La chaudière biomasse

C’est le plus sophistiqué des systèmes de chauffage au bois ! Elle permet généralement de chauffer l’ensemble de l’habitation, mais également l’eau chaude sanitaire. De plus, elle peut être reliée à un système de radiateur à eau, ou à un plancher chauffant. Enfin, certaines chaudières biomasses peuvent fonctionner avec des granulés autres que le bois : miscanthus, lin, noyaux de fruits, etc. Le prix avec pose d’une chaudière biomasse est estimé à 16 000 €. Les aides possibles sont MaPrimeRénov’ (10 000 €), la prime Énergie (4 000 €), la TVA à 5,5 % pour un reste à charge de 2 000 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,0661 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 100 à 200 €.

Les pompes à chaleur

Comme le chauffage au bois, les pompes à chaleur se distinguent en trois grands types, et fonctionnent grâce à des énergies renouvelables : l’eau, l’air ou les eaux souterraines. Grâce à un fluide caloporteur chauffé par l’un des éléments, elles produisent de la chaleur via un ventilateur vers l’intérieur. Les trois grands types de pompes à chaleur sont : air-air, air-eau et géothermique.

La pompe à chaleur (PAC) air-air

La pompe à chaleur (PAC) air-air fonctionne en extrayant la chaleur présente dans l’air extérieur pour la transférer à l’intérieur de l’habitation. Cette opération s’effectue à l’aide d’une ou plusieurs unités extérieures qui captent les calories présentes dans l’air ambiant. Par la suite, cette chaleur est distribuée à l’intérieur du bâtiment par le biais d’un système de ventilo-convection. Le prix avec pose d’une PAC air-air est estimé de 6 900 à 9 500 €. La seule aide possible est la prime Énergie (500 €) pour un reste à charge de 8 000 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,1740 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 145 à 350 €.

La pompe à chaleur (PAC) air-eau

La pompe à chaleur (PAC) air-eau fonctionne en extrayant les calories présentes dans l’air extérieur afin d’élever la température d’un circuit d’eau chaude. Ce processus repose sur la capacité de la PAC à capter la chaleur disponible dans l’air ambiant, qui est ensuite transférée à un fluide caloporteur circulant dans le système. La chaleur ainsi captée est ensuite utilisée pour chauffer l’eau, qui peut être distribuée dans le système de chauffage central de l’habitation. Le prix avec pose d’une PAC air-eau est estimé de 9 000 à 12 500 €. Les aides possibles sont MaPrimeRénov’ (5 000 €), la prime Énergie (4 000 €), la TVA à 5,5 % pour un reste à charge de 1 500 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,1740 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 145 à 350 €.

La pompe à chaleur (PAC) géothermique

La pompe à chaleur (PAC) géothermique tire parti de l’énergie présente dans les sols ou les nappes phréatiques pour alimenter en chaleur le circuit de chauffage qui se propage jusqu’aux radiateurs. Ce système exploite la température constante présente en profondeur dans le sol, permettant ainsi à la PAC géothermique d’extraire la chaleur nécessaire pour chauffer le fluide caloporteur circulant dans le système. Le prix avec pose d’une PAC géothermique est estimé de 12 500 à 19 500 €. Les aides possibles sont MaPrimeRénov’ (11 000 €), la prime Énergie (4 000 €), la TVA à 5,5 % pour un reste à charge de 2 000 €. Le prix au kWh du combustible est de 0,1740 €. Il faut prévoir un entretien annuel de 145 à 350 €.

Dans un prochain article, nous explorerons les autres systèmes de chauffage : système de chauffage solaire, au gaz ou à l’électricité. Et, vous, quel est selon vous, le chauffage le plus économique ? Avez-vous opté pour une pompe à chaleur ou le chauffage au bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .