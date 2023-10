Ce film isolant « anti-froid » vous promet de belles économies de chauffage pour cet hiver

Le froid arrive et le chauffage va bientôt devoir être rallumé, c’est une évidence ! Les différentes augmentations des coûts des énergies, le gaz et l’électricité, en l’occurrence, vont nous inciter à réfléchir à deux fois avant de pousser le thermostat. Que votre maison soit neuve ou ancienne, il est un poste clé dans votre maison quant aux déperditions de chaleur : les fenêtres. En effet, même si vous possédez du double ou triple vitrage, il y a toujours une perte de chaleur qui s’opère par les vitres elles-mêmes. Pour tenter de minimiser ces pertes de chaleur, et donc, de réaliser des économies, pourquoi ne pas essayer de rendre vos fenêtres plus isolées ? Avec le simple film isolant anti-froid Dimexact, vous pourriez gagner quelques degrés à l’intérieur et quelques euros sur votre facture. Découverte.

Le film isolant anti-froid Dimexact qu’est-ce que c’est ?

Le film isolant anti-froid est solution efficace et pratique pour améliorer l’isolation de votre espace intérieur, notamment si vous êtes propriétaire d’une passoire thermique. Disponible dans une variété de dimensions, de 0,5 mètre à 10 mètres de long, avec une largeur standard de 152 cm, le film Dimexact s’adapte à toutes les tailles de vitrage. Vous avez le choix entre deux gammes – argent clair et argent foncé – pour harmoniser avec votre décoration intérieure. Facile à appliquer sur tout type de vitrage intérieur, à l’exception du double vitrage teinté, le film isolant anti-froid garantit une réduction significative des déperditions de chaleur, allant de 27 % à 33 % promet le fabricant. Pour une cinquantaine d’euros, vous pourriez consommer beaucoup moins de chauffages, et, par les temps qui courent, c’est plutôt une bonne nouvelle, non ?

Mais, au fait, qu’est-ce qu’une passoire thermique ?

Sous ce terme un peu péjoratif se cache les maisons qui ne répondent pas aux normes d’isolation optimales. Ce sont souvent de vieilles maisons, dans lesquelles les fenêtres n’ont pas été changées et où l’isolation est à revoir en totalité ou presque. Une passoire thermique est donc un logement particulièrement énergivore comme nous pouvons le lire sur le site Effy.fr. En février 2022, l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE) dévoilait quelques chiffres sur la précarité énergétique en France. Les résultats se révèlent assez alarmants puisque 20 % des résidents français rapportent avoir souffert du froid chez eux pendant au moins 24 heures lors de l’hiver 2020-2021. En parallèle, 10,5 % de la population consacrent plus de 8 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Dans l’ensemble, le pays compte 4,8 millions de logements qualifiés de passoires thermiques, il y a donc urgence à agir pour ces personnes, mais également pour l’environnement évidemment !

Pourquoi investir dans un film isolant anti-froid ?

Nous n’allons pas nous voiler la face, les travaux d’isolation, même si des aides financières sont disponibles, coûtent très cher. Et, nous n’avons pas tous les moyens d’investir autant d’argent. Les films isolants ne vous permettront pas de réduire votre facture de chauffage de moitié, mais, pour un investissement moindre, ils vous assureront, malgré tout, quelques économies. Les films isolants anti-froid créent une barrière supplémentaire contre les pertes de chaleur. En bloquant le froid extérieur, les films isolants améliorent le confort thermique à l’intérieur de votre maison, en réduisant les courants d’air froid près des fenêtres. Enfin, vous contribuez à la préservation de l’environnement en chauffant moins, et, par conséquent, en réduisant votre consommation d’énergies fossiles, ou de bois s’il est votre combustible de chauffage.

