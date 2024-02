Le verre cellulaire, un isolant inorganique performant et écologique

Réaliser des travaux d’isolation dans votre habitation vous permet de bénéficier d’un meilleur confort thermique, de réduire les dépenses en énergie, mais aussi de respecter les critères de décence énergétique imposés par la législation en vigueur. Selon un article publié sur le site du ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires, à partir du 1ᵉʳ janvier 2023, un logement est qualifié de décent si sa consommation en énergie finale est inférieure à 450 kWhEF/m²/an. Pour réduire les déperditions de chaleur dans votre maison, il est nécessaire de bien choisir l’isolant à utiliser. Parmi les matériaux les plus performants, nous pouvons citer le verre cellulaire. Écologique et facile à installer, ce dernier vous permet d’améliorer significativement l’isolation thermique et acoustique de votre bien.

Un isolant composé de cellules de verre hermétiques

Grâce à sa composition, le verre cellulaire vous permet de limiter efficacement les déperditions de chaleur dans votre logement. Il est constitué de plusieurs cellules de verre hermétiques, dans lesquelles un gaz est emprisonné, garantissant une faible conductivité thermique et atténuant grandement la transmission des bruits provenant de l’extérieur de votre habitation. Par ailleurs, il bénéficie d’une excellente durée de vie et est adapté à l’isolation d’un parking ou d’une pièce dans lequel il peut être soumis à des charges plus ou moins importantes, dans la mesure où il est incompressible. Pour information, cet isolant est disponible sous forme de laine minérale, de mousse, de granulés et de panneaux. Hormis les habitations, il peut être utilisé dans le secteur industriel pour isoler, entre autres, des réservoirs et des installations cryogéniques.

Un isolant étanche et incombustible

Outre sa faible conductivité thermique, sa capacité à réduire la perception des nuisances sonores, son côté incompressible et sa bonne durée de vie, ce matériau n’absorbe pas l’humidité ; contrairement à d’autres isolants tels que la laine de verre, et est étanche à la vapeur d’eau. Il peut donc être utilisé en tant qu’isolant, mais également comme pare-vapeur. D’autre part, le verre cellulaire est de classe A1, équivalente à la classe française M0, d’après la norme EN 13501. En d’autres termes, il est incombustible et garantit une certaine protection contre les flammes. Ce matériau convient parfaitement à l’isolation de certaines pièces où les risques d’incendie sont élevés, telles qu’une cuisine.

Un isolant composé de matériaux naturels et recyclables

Fabriqué à partir de verre fondu, de sable et d’agent moussant, le verre cellulaire est un isolant à la fois léger et écologique. Chacun de ses composants est recyclable et il n’a pas besoin de traitement antifeu, souvent polluant, pour devenir non inflammable. En outre, le processus de fabrication de cet isolant ne nécessite pas l’utilisation de produits chimiques, pouvant avoir des impacts négatifs sur l’environnement, contrairement à d’autres matériaux comme le polyuréthane. À noter que le verre cellulaire peut faire office de barrière anti-radon dans votre habitation.

Ses cellules de verre hermétiques bloquent le passage de ce gaz radioactif, provenant de la désintégration de l'uranium dans les roches et les sols. Cet isolant empêche également la prolifération de micro-organismes ainsi que celle des rongeurs, surtout si vous prévoyez de l'utiliser pour optimiser l'isolation du sol et des combles de votre maison.