Comment protéger l’isolation de votre maison contre les nuisibles ?

Le froid s’est installé, vous avez parfaitement isolé votre maison et profitez de la chaleur de votre intérieur. Quand, tout à coup, un bruit suspect de grattement se fait entendre au plafond ! Vos combles seraient-ils le nid de quelques rongeurs qui, eux aussi, recherchent la chaleur de votre foyer ? Vous grimpez jusque dans vos combles, et là, vous apercevez quelques trous dans votre charpente. Malheur, le rongeur y est peut-être présent, mais les trous dans le bois sont synonymes de nuisibles xylophages et il va falloir intervenir très rapidement. Une maison bien isolée est aussi l’endroit rêvé pour quelques nuisibles, qu’il faut éradiquer ou, au moins, repousser de vos platebandes. Petit tour d’horizon des nuisibles de l’isolation et de la conduite à tenir pour éviter le carnage. C’est parti.

Quels sont les nuisibles qui peuvent investir votre maison ?

Les premiers nuisibles, et ceux que l’on repère le plus aisément, sont probablement les rongeurs comme les mulots, les souris ou les musaraignes. Si vous vivez à la campagne, vous avez forcément croisé ces petites bêtes des champs. Votre grenier ou vos combles, s’ils sont isolés avec de la laine de verre ou de la laine de roche, sont un refuge bien chaud pour ces petits animaux. Mignons de prime abord, ils peuvent particulièrement être dévastateurs. En effet, ils vont investir les lieux, boulotter la laine de verre et s’y reproduire. L’invasion sera ensuite plus difficile à maîtriser. Une autre catégorie de nuisibles, bien plus pernicieuse, peut investir les lieux : les insectes xylophages, qui se nourrissent donc du bois de votre charpente. Ces derniers sont la menace la plus sérieuse pour votre habitation, car leur appétit et leur facilité à creuser des galeries peuvent compromettre la solidité même de la structure. Enfin, certains oiseaux tels que les martinets peuvent venir nicher dans vos combles, ce qui pourrait conduire à une propagation de bactéries et d’acariens.

Comment détecter leur présence ?

Comme nous vous l’avons laissé supposer en introduction, pour les rongeurs, le bruit de leurs pattes qui grattent dans les combles est un indice qui ne trompe pas. Vous pouvez aussi constater une détérioration de vos matériaux isolants, un effritement, ou des trous dans le bois, voire de la poudre laissée par le creusement des termites. De plus, il est possible de constater des traces évidentes de moisissure ou d’infiltration dans les parois environnantes de votre isolation. Enfin, la découverte de déjections est un signe flagrant d’habitants inattendus dans votre demeure.

Comment éliminer ces nuisibles ?

Plusieurs solutions sont disponibles pour résoudre de manière définitive ce type de problème :

Rongeurs et oiseaux : utilisez des granulés de répulsion, des huiles essentielles ou des ultrasons comme répulsifs naturels pour les maintenir à distance. En l’absence de résultats satisfaisants, vous pouvez faire appel à un professionnel pour installer des pièges et des filets.

Insectes xylophages : pour vous défaire d’eux, il suffit d’appliquer des produits spécifiques à votre bois, ayant un effet rémanent pour éliminer les larves présentes. Toutefois, effectuez des inspections régulières afin de prévenir leur réapparition.

Enfin, pour prévenir l’invasion, vous pouvez colmater d’éventuelles fissures qui pourraient servir de points d’entrée aux rongeurs. De plus, l’installation de grilles anti-rongeurs au niveau des aérations extérieures peut être une mesure efficace. Avez-vous déjà eu à faire face à des nuisibles dans vos combles ? Que pensez-vous de ces conseils ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

