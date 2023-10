Dans de nombreuses villes du monde, existe un fléau dont les habitants aimeraient réellement se passer. Ce fléau, ce sont de petits animaux appelés « rats » ! Ces horribles bestioles prolifèrent partout, explosant les poubelles et terrorisant les habitants. Vecteurs de maladies et signes d’insalubrité, ils sont les ennemis jurés de nombreux citadins. Paris n’est pas en reste, en témoignent les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, mais à New York, les autorités ont décidé d’agir. Les vieilles poubelles à papier si typiques de la « Grosse Pomme » vont disparaître au profit de nouvelles, conçues pour résister à la voracité de ces rongeurs indésirables. Découverte.

Moderniser les poubelles pour lutter contre les rats

Si vous avez déjà visité New York, vous avez forcément rencontré les poubelles vertes, typiques et datant des années 1930. Conçues sous forme de paniers en métal vert, elles ne résistaient plus aux assauts des rats, très présents dans cette ville qui compte près de 9 millions d’habitants. La modernisation est lancée et sera réalisée par Group Project, lauréat du concours BetterBin du Département de l’Assainissement en 2019. Les nouvelles corbeilles, plus modernes évidemment, sont aussi conçues pour résoudre divers problèmes liés à l’hygiène urbaine, allant de l’amélioration de l’expérience des agents d’assainissement à la dissuasion des débordements et à la prévention de l’infiltration des rongeurs.

Comment ces nouvelles poubelles se présentent-elles ?

Les habitudes visuelles des New-Yorkais vont changer du tout au tout. Auparavant, les rues étaient parsemées de corbeilles anciennes, désormais, les nouvelles seront beaucoup plus élégantes. Les poubelles urbaines de Group Project reposent sur trois composants : une base en béton robuste, une doublure en plastique flexible, mais durable, capable de contenir les déchets et pesant à peine cinq kilos à vide, et un couvercle divisé facilitant le retrait des déchets par les agents d’assainissement. Le couvercle divisé est conçu pour éviter les dépôts de détritus trop volumineux, laissant un accès plus facile aux rongeurs. Ces poubelles ne sont pas simplement l’invention d’un studio de design, elles ont fait l’objet de longues observations des agents de la ville, avant d’être proposées.

Un énorme effort a également été réalisé sur le poids de ces corbeilles, en divisant par trois leurs poids, passant de 13 à 4 kilos. Les anciennes poubelles pouvaient doubler, voire tripler leurs poids et être un problème pour les agents de la ville. Désormais le poids de la nouvelle poubelle pleine sera donc celui de l’ancienne poubelle vide ! De plus, la nouvelle poubelle intègrera une doublure en polyéthylène permettant de retirer facilement les déchets sans transporter l’ensemble de la corbeille.

Seront-elles efficaces contre les rongeurs ?

Sur ce point, les constructeurs ont collaboré avec un biologiste spécialiste des rongeurs. En incluant des perforations diagonales dans la nouvelle corbeille, les rats ne peuvent plus y entrer, mais cela n’empêche pas l’évacuation des liquides. De plus, il devrait en être terminé des poubelles qui débordent, attirant les rongeurs affamés. Pour ce faire, ils ont ajouté une charnière dissuadant l’ajout d’objets encombrants et installé la poubelle sur une base en béton pour ne plus qu’elle bascule ni ne se renverse. La ville de New York a déjà déployé 300 de ces nouvelles corbeilles, avec des milliers d’autres à suivre, démontrant son engagement continu en faveur de l’assainissement urbain. Il n’y a plus qu’à compter sur le civisme des usagers… Et sinon, à Paris, c’est pour quand les poubelles anti-rats ? Plus d’informations : colinpkelly.com

Que pensez-vous de cette poubelle anti-rats ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .