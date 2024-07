Novaskin, un enduit à base de chaux qui allie performance thermique et respect du patrimoine

Si vous vivez dans une maison ancienne, en pierre de meulière, par exemple, les joints de celles-ci, sont normalement en chaux. Mais, à l’heure où la rénovation énergétique est de mise, rénover une maison ancienne, peut s’avérer compliqué. En effet, il faut rénover ces façades de caractère en apportant un complément d’isolation thermique, mais sans dénaturer leur esthétisme. Les matériaux doivent donc répondre à des critères précis, notamment dans les périmètres classés ou proches de bâtiments historiques. Ainsi, les architectes, les bureaux d’études, les syndicats de copropriétés et les services d’urbanisme sont confrontés quotidiennement à cette problématique. L’entreprise Saint-Astier, spécialiste de produits à la chaux, lance la gamme Novaskin, un produit à base de chaux hydraulique qui rénove, isole, et joue un rôle dans la décarbonation du bâtiment. Découverte.

Novaskin : une solution thermique et esthétique

La gamme Novaskin mise au point par Saint-Astier, se compose de quatre produits adaptés pour réaliser des enduits isolants en extérieur. Conçus à base de chaux hydraulique, qui je vous le rappelle est une chaux obtenue par la cuisson de calcaire contenant de l’argile. Contrairement à la chaux aérienne, qui ne durcit qu’au contact de l’air, la chaux hydraulique durcit également en présence d’eau. Elle est donc un parfait matériau pour les bâtiments humides, ce qui est le cas de nombreux bâtiments anciens. Cette gamme se distingue par ses performances thermiques exceptionnelles. Par exemple, le produit phare, l’enduit Novaskin Thermo Plus, offre une résistance thermique de 1,26 (m².K) /W pour une application de 10 cm, soit une performance 15 fois supérieure à celle d’un mortier traditionnel, tout en étant quatre fois moins consommatrice en produit.

Un système minéral et écologique

Les produits Novaskin sont des mortiers d’enduits isolants composés de chaux hydraulique et de billes de verre recyclé, ce qui les rend 100 % minéraux. Ils sont compatibles avec les supports anciens, proposant ainsi, une solution d’isolation thermique saine et durable. La gamme comprend deux sous-enduits isolants apportant la performance thermique, ainsi que deux enduits de finition colorés assurant protection et esthétisme des façades. Après deux années de recherche et développement, de mises en application en conditions réelles et d’essais en laboratoire, Saint-Astier présente cette innovation qui allie efficacité thermique et respect des normes environnementales, certifiée Classe A+. La gamme a été lancée sur le marché français en mars 2024, et se présente comme la nouvelle référence en matière d’enduits isolants et de finition à la chaux.

Les différents mortiers disponibles

Les produits Novaskin Thermo et Thermo Plus proposent de nombreux avantages : ils sont entièrement minéraux et incombustibles, garantissant ainsi une sécurité et une durabilité exceptionnelles. Ils maintiennent leurs performances thermiques même en présence d’humidité et s’appliquent facilement grâce à l’utilisation d’un pot de projection. Composés de chaux hydraulique, d’agrégats expansés et d’adjuvants spécifiques, et certifiés Classe A+, ils sont parfaits pour réaliser des sous-enduits isolants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour obtenir une finition optimale, il est recommandé d’utiliser l’enduit Thermo Finish, adapté pour l’intérieur et l’extérieur, constitué de chaux hydraulique de Saint-Astier®, de charges minérales, d’adjuvants spécifiques et de pigments minéraux.

Enfin, pour une finition mate, l'enduit Thermo Coating, conçu avec de la chaux hydraulique naturelle, de la poudre de marbre, une adjuvantation spécifique et des pigments minéraux, est idéal pour apporter un aspect ancien aux façades ou murs recouverts.