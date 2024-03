REV, une plaque d’isolation extérieure en liège expansé pour construire des maisons sans chauffage ni climatisation

Vous venez d’acquérir une nouvelle maison, ou envisagez de rénover la vôtre avec des matériaux écologiques. Une rénovation efficace, notamment dans d’anciennes bâtisses commence toujours par la révision de l’isolation. Une maison bien isolée sera la garantie d’économies d’énergie, et l’assurance de conserver une maison saine, selon le guide de l’ADEME. Pour une rénovation des murs par l’extérieur, plus simple que par l’intérieur, il existe de nombreux matériaux plus ou moins écologiques. Saviez-vous qu’il existait en France, des réseaux de magasins axés sur des matériaux écologiques, pour de nombreux travaux dans votre maison ? Arrêtons-nous plus particulièrement sur des dalles appelées REV inventées par l’entreprise portugaise Isocor, conçues pour isoler les murs par l’extérieur. Découverte.

Les dalles REV, qu’est-ce que c’est exactement ?

Les dalles du type REV sont conçues spécifiquement pour les revêtements de façades extérieures. Elles sont fabriquées avec du liège expansé, une matière qui garantit une isolation parfaite et issue d’un matériau végétal : le liège. L’installation de dalles en liège sur une façade extérieure va renforcer la résistance mécanique tout en réduisant son absorption d’eau. Du côté des caractéristiques techniques et thermiques, les dalles REV s’imposent comme une solution pratique, résistante aux conditions météorologiques les plus extrêmes. Elles possèdent une densité comprise de 140 à 160 kg/m3, un coefficient de conductivité thermique de 0,042 à 0,046 W/mK, et une absorption d’eau inférieure à 0,3 kg/m². Des performances remarquables, qui seront adéquates pour une isolation thermique, comme pour une isolation phonique.

Pourquoi choisir une isolation par l’extérieur ?

Lorsque l’on pense isolation des murs, on imagine souvent devoir installer du placoplâtre sur les murs intérieurs. Et, évidemment, une fois les panneaux installés, il faut prévoir de refaire les papiers peints ou les peintures. L’isolation par l’extérieur, elle, permet d’éviter les travaux à l’intérieur, en recouvrant les murs extérieurs d’une sorte de couverture supplémentaire, comme ici, avec les dalles REV. Sur le plan pratique, l’isolation par l’extérieur permet de recouvrir toute la surface, y compris les espaces entre un plafond et le sol de l’étage, qui parfois peuvent être des ponts thermiques inattendus. Et, par l’intérieur, à moins d’isoler aussi les sols, et les plafonds, il n’y a pas d’autre possibilité. Enfin, l’isolation par l’extérieur procure un côté esthétique, et un ravalement réalisé grâce à cette isolation. Dans le cas de nos dalles REV, il suffit de les recouvrir avec un enduit écologique, par exemple.

Un produit distribué par de nombreux partenaires

Les panneaux isolants REV Isocor sont distribués par de nombreuses enseignes spécialisées dans les matériaux écologiques (Nature et Développement, Bioklimax, Eco-Logic Matériaux, Matériaux Naturels, etc.). Ces magasins collaborent souvent avec des réseaux locaux d’artisans, tous axés sur le développement durable. Que ce soit pour un projet de construction neuve ou de rénovation, ils proposent des solutions visant à réduire la consommation énergétique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites officiels : isocor.pt. Que pensez-vous de cette technique d’isolation par l’extérieur ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .