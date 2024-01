Hydronic Shell : une enveloppe de façade isolante, chauffante et climatisante pour rénover les immeubles

La décarbonation du bâtiment est cruciale pour réaliser l’objectif fixé par les Nations Unies de « zero émission nette » d’ici à 2050. Cependant, ce secteur continue aujourd’hui de provoquer d’importantes émissions de gaz à effet de serre liées à l’exploitation des bâtiments d’habitation. Comment donc parvenir à le décarboner réellement ? Il est de mise de réduire la consommation d’électricité des logements et de favoriser les projets de construction de bâtiments zéro carbone. Mais il est surtout urgent de rénover efficacement les bâtiments existants afin de les rendre plus performants sur le plan énergétique.

Les travaux de rénovation recommandés sont nombreux (changement de fenêtres, isolation, calorifugeage, etc.), mais il convient d’opter pour celui qui apportera vraiment un changement, tout en veillant au coût et à la complexité des travaux. La solution développée par l’entreprise Hydronic Shell peut notamment figurer parmi les alternatives les plus pratiques et les plus complètes. Il s’agit d’un système d’enveloppe de façade pouvant assurer la ventilation et l’isolation d’un bâtiment, ainsi que le chauffage ou le refroidissement selon la saison. Découverte.

Comment a été inventé ce panneau de façade ?

En 2019, une nouvelle loi qui impose la réduction de la consommation d’énergie des grands bâtiments a entré en vigueur à New York. Cette nouvelle a fait naître chez David Goldstein, inventeur et fondateur de Hydronic Shell, l’idée de concevoir ce dispositif d’isolation innovant. À cette époque, cet ingénieur avait mené un projet de décarbonation d’un immeuble collectif. Sur place, il s’est rendu compte de deux contraintes qu’il fallait surmonter. Selon lui, le coût trop élevé des travaux ne permettait pas d’obtenir un retour sur investissement. Puis, sur le plan logistique, il n’était pas facile de rénover un immeuble occupé. Goldstein a donc pensé à la possibilité d’ajouter de l’isolation au bâtiment en y incorporant une nouvelle façade. « C’est comme envelopper le bâtiment d’une couverture ».

Comment fonctionnent ces panneaux de façade ?

Selon cette entreprise, sur son site internet, un panneau de façade préfabriqué intègre tous les éléments nécessaires pour chauffer ou refroidir et ventiler chaque unité d’un immeuble d’habitation. Il comprend une fenêtre, une tuyauterie et des gaines qui sont connectées à des colonnes montantes verticales pour former un système CVC complet. Tous les composants sont placés à l’intérieur de la nouvelle façade. D’après son concepteur, l’installation des panneaux pourrait s’effectuer dans un délai court et à faible coût depuis l’extérieur, sans déplacer les locataires. Un équipement central de chauffage et de refroidissement est installé sur la toiture de l’immeuble collectif. Il pourrait être composé de pompes à chaleur à haut rendement, qui produisent de l’eau chaude pour le chauffage ou de l’eau froide pour le refroidissement. L’eau chaude ou froide circule à travers la tuyauterie de la nouvelle façade pour produire de la chaleur ou du rafraîchissement à l’intérieur des logements équipés. Il est bon de noter que chaque locataire pourrait contrôler individuellement ce système.

Le début d’un projet pilote en 2024

Cette start-up commence aujourd’hui à préparer un site pour son premier projet pilote. Elle va rénover un immeuble de sept étages pour les personnes à faibles revenus, situé à Syracuse, dans l’État de New York. Ce projet a obtenu un prix au concours Housing Affordability Breakthrough Challenge, organisé par Enterprise Community Partners and Wells Fargo. En amont des travaux de rénovation, l’équipe devra d’abord faire voler un drone autour du bâtiment pour recueillir des données permettant de créer un modèle informatique. Ce dernier sera utilisé pour développer des panneaux de façade adaptés à l’immeuble à couvrir. Plus d’informations : Hydronicshell.com. Que pensez-vous de cette innovation en matière de rénovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .