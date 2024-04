La construction constitue aujourd’hui une industrie massive qui a un impact non négligeable sur l’environnement. Elle est par exemple, responsable de 11 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon la Commission européenne, le secteur du bâtiment est à l’origine de près d’un tiers des déchets d’origine humaine, dont la majeure partie finit inopinément dans les décharges. Face à cette situation pour le moins alarmante, il est devenu primordial de mettre en œuvre des méthodes de construction économes en ressources et respectueuses de l’environnement. C’est d’autant plus essentiel avec la population mondiale qui ne cesse de croitre. Une nouvelle tendance en matière de construction émerge progressivement : celle des maisons en carton. De quoi s’agit-il et quels sont ses avantages ?

Favoriser le recyclage du papier

La « maison en carton »un concept innovant qui pourrait aider à limiter l’impact environnemental du secteur du bâtiment. L’idée consiste à recycler le papier pour le réutiliser pour fabriquer des plaques de carton qui viennent compléter les ossatures en bois des maisons. Ce matériau est adapté non seulement aux murs, mais également aux toitures et aux planchers et peut par ailleurs être utilisé pour former des cloisons. Il faut savoir qu’en plus d’aider à réduire notre empreinte carbone, l’intégration du concept de durabilité dans la construction procure des avantages financiers à long terme et contribue à la préservation des ressources pour les générations futures.

IPAC, des panneaux isolants à base de papier made in France

Le papier est une matière particulièrement abondante. On en utilise presque quotidiennement. Son recyclage constitue donc un geste en faveur de l’environnement. En France, IPAC est l’une des références dans le domaine. Basée à Saint-Aignan de Grand Lieu, dans la Loire-Atlantique, elle fabrique des panneaux à base de papier conçus pour être intégrés aux bâtiments. Ses produits forment la gamme IPAC qui comporte notamment des panneaux isolants en doublage pour l’extérieur et l’intérieur. Fait intéressant, l’entreprise n’ambitionne pas uniquement de diminuer l’impact environnemental du secteur du bâtiment en proposant des matériaux de construction écologiques et durables, elle adopte une politique de fabrication solidaire. Les panneaux IPAC sont ainsi fabriqués en atelier par des structures d’insertion.

Résistants et rigides

Vous souhaitez certainement savoir si les maisons en carton sont aussi résistantes que celles construites avec des matériaux ordinaires. Eh bien, sachez que d’après un propriétaire français du nom Raphaël Mistura, il estime que la sienne est très solide et résiste même aux tempêtes. Faisant environ 15 cm d’épaisseur, les panneaux utilisés seraient très rigides et robustes grâce à leurs alvéoles. Ces dernières amélioreraient également la capacité d’isolation.

L'autre avantage de ce matériau de construction réside dans le fait qu'il permet d'avoir plus de mètres carrés utiles par rapport aux constructions traditionnelles. Bien sûr, l'adoption à grande échelle de ce concept de construction n'est pas pour demain. Mais avec des initiatives gouvernementales, il pourrait révolutionner l'univers du bâtiment.