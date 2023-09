Un Breton lance son entreprise de construction de maisons passives, en bois et en carton

Le carton remplacera-t-il les parpaings et le ciment pour construire une maison ? Depuis quelques années, le carton est une matière de plus en plus envisagée pour construire des meubles, par exemple, et il devient une matière en vogue pour les maisons. Souvenez-vous, en mars 2023, nous vous contions l’histoire d’Aurélie et Nicolas qui, en trois jours seulement, avaient construit leur maison en carton. Lors de la parution de notre article, Nicolas Le Dirach lançait son entreprise. Désormais, l’entreprise existe bel et bien, et peut recevoir les premières commandes. Quand une idée personnelle devient un projet professionnel, on adore ! Découverte.

Retour sur l’origine de ce projet ?

L’histoire de cette maison en carton a commencé lorsque Nicolas Le Dirach, soucieux de l’efficacité énergétique, a découvert les propriétés étonnantes de ce matériau en regardant l’émission E=M6. Après des recherches approfondies sur Internet, il a contacté l’entreprise Bat’IPAC pour élaborer son projet. La majeure partie de la structure de la maison est composée de carton IPAC®, une marque déposée de l’entreprise française « International Paper & Carton Supply”, réputée pour produire divers produits à base de carton ondulé recyclé. Ce matériau présente un avantage écologique considérable, car il peut être recyclé jusqu’à sept fois sans ajout de matière, et même jusqu’à 24 fois avec un ajout de matière. Conscients de leur empreinte carbone, Aurélie et Nicolas ont également choisi de soutenir leur maison sur des pieux métalliques vissés au sol, minimisant ainsi leur impact sur le terrain environnant. En cas de déménagement, ils laisseront derrière eux un terrain préservé, fidèles à leur engagement pour l’environnement.

La maison d’Aurélie et Nicolas

La maison d’Aurélie et Nicolas est un modèle d’innovation écologique et d’efficacité énergétique. D’une superficie d’environ 140 m², elle repose sur une ossature en bois enveloppée d’un matériau surprenant : le carton alvéolé. Nicolas Le Dirach, à la fois propriétaire et constructeur de cette habitation singulière, trouve uniquement des avantages à ce matériau étonnant. Non seulement il est totalement décarboné, mais il présente par ailleurs des propriétés isolantes exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’isolation thermique ou phonique.

Pour assurer l’étanchéité, une membrane en plastique recyclé entoure le carton. Du point de vue de la performance thermique, cette maison est plutôt étonnante : l’air chaud met 15 h pour traverser un mur de 15 cm d’épaisseur en carton, comparé aux 2 à 3 h nécessaires pour une isolation classique en laine de verre ou de roche.

Vous souhaitez une maison en carton ?

Le terme maison en carton peut sembler étrange, car il nous renvoie à une maison peu solide, ce qui n’est évidemment pas le cas. Nicolas Le Dirach a donc lancé son entreprise : « maison bois carton 56 » (MBC 56). Sa maison personnelle servira de maison témoin, mais également de maison-test pour savoir comment celle-ci réagit dans le temps et en fonction des conditions météorologiques.

Il sera par ailleurs possible de visiter la maison de l’entrepreneur. En attendant, si le projet d’une maison en carton est le vôtre, vous pouvez contacter l’entreprise au 06 20 00 66 82 ou sur maisonboiscarton56@gmail.com. Précisons que MBC 56 est basée dans le Morbihan et que le chef d’entreprise privilégiera, dans un premier temps, les chantiers situés dans le Grand Ouest.

