Maison passive : ils construisent leur habitation en carton (et sans béton) en trois jours seulement

Depuis quelques années, une alternative aux constructions traditionnelles se démocratise : la maison en carton. Si ces maisons gagnent en popularité, c’est en raison de leur durabilité, de leur légèreté, de leur coût peu élevé et de leur caractère écologique. Dans le village de La Vraie-Croix (Morbihan), Aurélie Le Clanche et Nicolas Le Dirach, ont décidé d’opter pour cette solution. Leur maison a été construite en quelques jours seulement, dans un carton alvéolé aux propriétés phoniques, structurelles et thermiques, mais sans béton. Une habitation décarbonée dans laquelle le couple a emménagé en ce mois de mars 2023, pour leur plus grand bonheur. Présentation.

La maison d’Aurélie et Nicolas

« C’est une maison de près de 140 m² avec une ossature bois isolée avec du carton ». Voilà comment Nicolas Le Dirach décrit sa maison. Pour le propriétaire, qui est aussi le constructeur de cette maison faite de 80 % en carton alvéolé, sur une ossature bois, le matériau a de nombreux avantages. Outre le fait qu’il soit totalement décarboné, il possède aussi des propriétés isolantes (thermiques et phoniques) et structurelles, naturellement. Et puisque le carton n’est pas naturellement étanche, celui de cette maison est entouré d’une membrane en plastique recyclé. Côté performance thermique, l’air chaud mettra 15 h à traverser le mur de 15 cm d’épaisseur, contre 2 à 3 h avec une isolation classique en laine de verre ou de roche.

« J’ai toujours été soucieux de l’économie d’énergie et de la performance des maisons en termes de consommation énergétique. En regardant E=M6 j’ai découvert les propriétés du carton, à partir de là, je me suis renseigné sur internet et j’ai découvert l’entreprise Bat’IPAC qui mettait au point des modules en carton pour l’isolation des constructions. J’ai pris contact avec eux afin d’élaborer le projet. » nous explique Nicolas Le Dirach.

La maison en carton alvéolée : écologique et économique

La plupart des murs et des planchers sont donc conçus en carton IPAC®, une marque déposée de l’entreprise française « International Paper & Carton Supply » qui produit de nombreuses variétés de produits à base de carton ondulé recyclé. Cela peut être des matériaux de construction, des plateaux, des caisses, boîtes, etc. La matière utilisée dans la maison d’Aurélie et Nicolas, « peut être recyclée jusqu’à sept fois sans ajout de matière et 24 fois avec un ajout de matière ». Pas de béton dans cette maison, ils ont choisi d’installer leur maison sur des pieux métalliques vissés au sol, afin de minimiser encore plus leur empreinte carbone. S’ils venaient à déménager, ils laisseraient ainsi le terrain tel qu’ils l’ont trouvé à leur arrivée.

« Pour aller au bout de la démarche, j’ai choisi de décarboner au maximum la maison afin de réduire son impact écologique, d’où l’absence de béton et la pose de 18 pieux métalliques vissés dans le sol en guise de fondations. Voilà les principales bases du projet, il y a bien sûr toute une panoplie d’éléments techniques et technologiques qui complètent la performance énergétique (double-flux, panneaux solaires, orientation du bâtiment etc…). » nous précise l’entrepreneur.

Et cette maison sera bientôt passive

Prochainement, le couple installera un système de récupération d’eau et des panneaux solaires, dans le but de faire de leur maison une maison passive. Rappelons qu’une maison passive utilise jusqu’à 90 % moins d’énergie que les maisons traditionnelles pour le chauffage et le refroidissement. Ce qui peut considérablement réduire les coûts d’énergie. De plus, les maisons passives sont souvent plus confortables et plus saines à vivre en raison de leur excellente qualité de l’air intérieur. Pour leurs travaux, ils ont fait confiance au leader du secteur : Bat’Ipac, basé en Loire-Atlantique.

Cette construction, qui est la quatrième de ce type en France, a donné quelques idées à Nicolas. En effet, il vient de lancer sa propre entreprise de construction de maison en carton : Maison Bois Carton 56 (MBC56). « Suite à la réalisation de ce projet qui m’a procuré beaucoup de plaisir à mettre en œuvre, j’ai constitué une EURL MBC56 (Maison Bois Carton 56) afin de proposer ce type de construction à une clientèle soucieuse d’un modèle écologique et économique. » précise Nicolas Le Dirach.

Intéressé par une maison en carton, vous pouvez contacter Nicolas Le Dirach, désormais dirigeant de l’entreprise Maison Bois Carton 56 : 11 rue du stade / 56250 LA VRAIE CROIX / Téléphone : 06 20 00 66 82 / Mail : maisonboiscarton56@gmail.com. Vous pouvez également bientôt vous rendre sur le site internet officiel en avril de cette année (en construction).