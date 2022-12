Biofib’chanvre, l’invention d’un isolant en chanvre naturel à hautes performances thermiques et acoustiques

En matière d’isolation phonique et thermique, nous connaissons tous la laine de verre ou de roche, ces gros rouleaux que l’on installe sur les murs ou au-dessus des plafonds pour isoler sa maison du froid. Depuis quelques années, une autre matière se fait une place dans le domaine de l’isolation : le chanvre ! C’est à partir de ce matériau, écologique et naturellement isolant qu’une entreprise vendéenne, Biofib’isolation, travaille depuis sa création. Aujourd’hui, elle propose Biofib’chanvre, fabriqué par nappage de fibres de chanvre. Ce matériau disponible en rouleaux ou panneaux s’installe comme de la laine de verre, mais possède de nombreux avantages. Découverte.

Un isolant pratique et écologique…

Si vous recherchez un matériau pratique à installer, parfaitement isolant et respectueux de l’environnement, c’est vers le chanvre qu’il va falloir vous tourner. Biofib’chanvre possède de hautes performances acoustiques et thermiques, et est particulièrement indiqué pour isoler les murs, toitures, ou combles. Il est également le matériau désormais privilégié par les professionnels en matière de rénovation énergétique. Les fibres de chanvre pour l’isolation revêtent plusieurs avantages comme celui de n’être ni irritante, ni allergène, ce qui n’est pas le cas de la laine de verre ou de roche. Proposé en panneaux ou en rouleaux, la découpe et l’installation sont faciles et le chanvre ne dégage pas de poussière.

Le chanvre, une matière vertueuse pour la planète !

Ce matériau d’isolation est l’un des plus respectueux de l’environnement pour plusieurs raisons. À commencer par le fait qu’il soit issu d’une production française, donc locale, réduisant les coûts de transport et encourageant les circuits courts. D’origine végétale, il peut s’inscrire dans la construction d’une maison basse consommation ou maison passive. Biofib’chanvre met également un point d’honneur à être un matériau éthique. Pour le fabriquer, l’entreprise a mis en place un système de coopérative qui permet de rémunérer les producteurs locaux, à la juste valeur du travail fourni pour obtenir la matière première. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Biofib.com.

Le chanvre est ses différentes utilisations.

Le chanvre est une plante à racine pivotante qui se cultive facilement en France et dont les pieds peuvent atteindre 4 mètres de hauteur. Très robuste, il peut par ailleurs être cultivé sans pesticides ni engrais, ce qui lui confère une qualité environnementale supplémentaire. Comme on l’a vu, le chanvre devient un matériau de prédilection dans le domaine de l’isolation thermique ou bien phonique, mais il est par ailleurs très utilisé dans le textile, la construction, les cosmétiques, les litières, cordages. De plus en plus de cultivateurs de chanvre se tournent aussi vers la production de granulés de chanvre, un combustible facile à produire et moins cher que le pellet de bois. Ce chanvre est bien entendu aussi utilisé en médecine pour des usages thérapeutiques destinés aux traitements des douleurs chroniques. La France est d’ailleurs aujourd’hui, le premier producteur européen de cette plante avec 50 000 tonnes chaque année, sur les 100 000 que produit l’union européenne ! Il se dit même que la toute première bible de Gutenberg aurait été imprimée sur du papier fait avec du chanvre. Il ne date donc pas d’hier, mais il semblerait que l’on redécouvre ses formidables pouvoirs.